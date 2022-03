Vorbörse: Dax peilt weitere Gewinne an – Erholung an der Wall Street setzt sich fort

DEUTSCHLAND: – ERNEUT IM PLUS – Nach seinem positiven Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag zunächst weitere Gewinne einfahren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt rund ein Prozent höher auf 14 566 Punkte. Am Vortag stand der Leitindex erstmals seit der russischen Invasion in der Ukraine wieder zeitweise über 14 600 Punkten, mit weiteren Gewinnen könnte er diese Marke nun nochmals angreifen. Der kräftig gefallene Ölpreis sorgt neuerdings an den Aktienmärkten für Entlastung. Laut den Experten der Commerzbank sinkt er hauptsächlich wegen der Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage, wenn der chinesische Wirtschaftsmotor zeitweise ins Stottern gerät, hieß es. Dies nehme etwas Druck von der Inflationsdynamik. Allerdings warnen Experten zugleich vor weiteren Störungen in den globalen Lieferketten. Ein Fünkchen Hoffnung bleibt auch, dass es im Ukraine-Konflikt doch noch eine Lösung geben könnte. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen am Dienstagmorgen in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen. In der Nacht gingen die Kämpfe um viele ukrainische Städte aber ungebrochen weiter.

USA: – GEWINNE – Die Erholungsrally am US-Aktienmarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Allerdings drehten die Standardwerte-Indizes erst kurz vor Handelsschluss in Plus, während die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes bereits seit Handelsstart zulegten. Der Dow Jones Industrial stieg bis knapp unter 35 000 Punkten und ist damit zurück auf dem Niveau von Mitte Februar. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow drehte erst in den letzten 30 Minuten ins Plus und machte zum Börsenschluss einen deutlichen Satz nach oben. Er schloss letztlich mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 34 955,89 Punkte minimal unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Ähnlich war der Verlauf des marktbreiten S&P 500 , der zuvor zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten geschwankt hatte. Er beendete den Handel auf Tageshoch mit plus 0,71 Prozent auf 4575,52 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Gewinne aus und schloss 1,58 Prozent höher auf 14 987,40 Punkten.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan stieg der Nikkei 225 zuletzt um 0,7 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,3 Prozent, während in Hongkong der Leitindikator Hang Seng um 0,6 Prozent zulegte.

Bund-Future 157,93 -0,25%

Euro/USD 1,0989 0,04%

USD/Yen 123,36 -0,42%

Euro/Yen 135,55 -0,41%

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel weiterhin knapp unter 1,10 US-Dollar bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0981 Dollar. Dies entsprach in etwa dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0966 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich der Fokus laut der Commerzbank auf nächste Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland. „Inwieweit die Verhandlungen irgendwelche Fortschritte bringen, ist natürlich offen, aber Hoffnungen auf ein Ende des Krieges könnten neue Nahrung erhalten“, schrieb Analystin You-Na Park-Heger. Sollten die Verhandlungen ergebnislos enden, dürfte sich andererseits Enttäuschung breit machen.

Ansonsten stehen am Dienstag aus Deutschland die Einfuhrpreise für Februar auf der Agenda. Der ohnehin hohe Preisauftrieb hierzulande könnte sich im Jahresvergleich etwas weiter beschleunigt haben. Die Daten dürften auch einen Vorgeschmack auf die zur Wochenmitte erwarteten Inflationsdaten aus der Eurozone liefern.

Brent 110,78 -1,70 USD

WTI 104,48 -1,48 USD

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Vortagesverluste angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 111,51 US-Dollar. Das waren 97 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 83 Cent auf 105,13 Dollar.

Nach wie vor herrscht am Ölmarkt die Sorge, dass der erneute Ausbruch des Coronavirus in China die weltweite Nachfrage nach Öl dämpfen könnte. In Shanghai trat der bisher größte Lockdown in dem Land seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren stufenweise in Kraft. Im Osten und Süden der 26 Millionen Einwohner zählenden Hafenmetropole gelten weiträumige Ausgangssperren.

Daneben erhöht der anhaltende Ukraine-Krieg die Unsicherheit am Ölmarkt. Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine starten Moskau und Kiew am Dienstag in Istanbul eine neue Verhandlungsrunde. Der Westen hat wegen des Krieges scharfe Sanktionen gegen Russland verhängt. Das Land ist einer der größten Ölförderer der Welt.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 118 (134) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR COMPUGROUP AUF 76 (75) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT HAPAG-LLOYD AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 305 (334) EUR

– DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 54 (59) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 84 (86) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 18 (18,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR EVOTEC AUF 43 (50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/EXANE BNP HEBT DELIVERY HERO AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 45 EUR

– WDH/EXANE BNP HEBT HELLOFRESH AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 48 (47) EUR

– BARCLAYS HEBT ADMIRAL GROUP AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EW) – ZIEL 3050 (3061) PENCE

– BARCLAYS HEBT BANKINTER AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 5,50 (4,90) EUR

– BARCLAYS SENKT DIRECT LINE AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 323 (349) PENCE

– DEUTSCHE BANK RES SENKT MOLLER-MAERSK AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 22500 (26400) DKK

– DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT KUEHNE + NAGEL AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 300(400)CHF

– DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ROYAL MAIL AUF ‚SELL‘ (BUY) – ZIEL 275 (680) PENCE

– EXANE BNP HEBT JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL)

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 61 (63) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT VIRGIN MONEY AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 200 (190) PENCE

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 60 (56) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NATWEST AUF 240 (230) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,30 (3,70) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN NIMMT ICADE MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 70 EUR

– JPMORGAN SENKT BARCLAYS AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 170 (220) PENCE

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 70 (73) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3850 (4050) CHF – ‚NEUTRAL‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR ZUR ROSE GROUP AUF 95 (169) CHF – ‚SELL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen, (9.30 h Jahres-Pk online)

07:00 DEU: About You, Jahreszahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jenoptik Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Call)

07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Cancom, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Porsche SE, Jahreszahlen

10:00 DEU: Leifheit, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Wacker Chemie, Capital Markets Day mit Stategy Update

13:00 CHE: Adecco, Capital Markets Day

14:00 CHE: SGS, Hauptversammlung, Genf

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Adesso Group, Jahreszahlen und Bilanz-Pk

DEU: HUK-Coburg Bilanz-Pk

FRA: Legrand, Capital Markets Day

FRA: Scor, Investor Day

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/22

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/22

08:00 DEU: Energiepreise und Energieimporte, Januar 2015 bis Februar 2022

08:00 DEU: Außenhandelspreise 02/22

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/22

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 01/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: 8. Berlin Energy Transition Dialogue Energiewende – From Ambition to Action

+ 08.00 Pk

+ 09.00 Beginn Konferenz

09:00 DEU: Start Fachkonferenz „3D-Druck Additive Fertigung in der Automobilindustrie“ (Hybrid-Veranstaltung), Ludwigsburg

09:30 DEU: Online-Pk zur neuen IMK-Konjunkturprognose: «Beendet der Ukraine-Krieg die wirtschaftliche Erholung?». Das IMK der Hans-Böckler-Stiftung legt seine neue Konjunkturprognose für 2022 und 2023 vor.

10:00 DEU: Virtuelle Veranstaltung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) zu «100 Tage Ampelkoalition – Bilanz und Ausblick mit der Wirtschaft» mit den Parteivorsitzenden von SPD, Lars Klingbeil, und Grüne, Omid Nouripour, sowie dem Arbeitgeberpräsidenten, Rainer Dulger

12:00 DEU: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt das Aktionsprogramm «Natürlicher Klimaschutz» vor

19:30 DEU: Bundesfinanzminister Christian Lindner beim Jahresempfang der IHK Duisburg

DEU/ITA: Deutschland und Italien unterzeichnen Gas-Abkommen

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

Deutschland

Einfuhrpreise, Februar

Monatsvergleich +1,6 +4,3

Jahresvergleich +27,2 +26,9

Deutschland

GfK-Verbrauchervertrauen, April -14,5 -8,1

(in Pkt.)

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen, März 94 98

(in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

—- Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

FHFA-Hauspreisindex, Jan

Monatsvergleich +1,2 +1,2

Jahresvergleich —- +17,6

Case-Shiller-Hauspreisindex, Jan

Monatsvergleich +1,50 +1,46

Jahresvergleich +18,55 +18,56

16.00 Uhr

Verbraucherstimmung Conf. Board 107,0 110,5

(März, in Pkt)

onvista/dpa-AFX

