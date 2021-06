Vorbörse: Dax pendelt weiter in seinem Korridor hin und her – Ölpreise ziehen vor OPEC-Treffen an

DEUTSCHLAND: – LEICHTE GEWINNE – Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich am Dienstag im Dax wieder leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15.457 Punkte. Mit einem Vortageshoch von 15.499 Punkten hatte sich einmal mehr die Bedeutung der Marke von 15.500 Punkten gezeigt. Bereits zum wiederholten Mal fehlten in diesem Bereich die Anschlusskäufe. Vom Rekordhoch von 15.568 Punkten wurde der Dax in der Vorwoche schnell wieder zurückgeholt. Für den Mai bleibt jedoch ein Gewinn von fast zwei Prozent. Es war der vierte Gewinnmonat in Folge.

USA: – KEIN HANDEL – An den New Yorker Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte 0,12 Prozent ein. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index hingegen um 0,4 Prozent nach oben.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 15421,13 -0,64%

XDAX 15442,08 -0,39%

EuroSTOXX 50 4039,46 -0,76%

Stoxx50 3439,11 -0,69%

DJIA – kein Handel –

S&P 500 – kein Handel –

NASDAQ 100 – kein Handel -\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,90 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,22235 -0,02%

USD/Yen 109,5125 -0,05%

Euro/Yen 133,8639 -0,08\°

Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter über der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2225 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2201 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen wichtige Stimmungsdaten aus der Industrie auf dem Programm. In Europa veröffentlichen die Marktforscher von Markit ihre Unternehmensumfrage, in den USA gibt das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex bekannt. Die Indikatoren liefern Hinweise auf den Zustand der Konjunktur.

In der Eurozone werden darüber hinaus Inflationsdaten erwartet. Aufgrund des Preisverfalls während der ersten Corona-Welle vor einem Jahr wird mit einer anziehenden Inflationsrate auf Jahressicht gerechnet. Neben diesem statistischen Effekt steigen die Preise vieler Rohstoffe und Vorprodukte, da es im internationalen Handel derzeit zu zahlreichen Engpässen kommt. Die EZB betrachtet die Entwicklung bisher als zeitweilig und will geldpolitisch nicht reagieren.

ROHÖL:

Brent 70,20 +0,88 USD

WTI 67,62 +1,30 USD\°

Die Ölpreise sind am Dienstag vor einer Zusammenkunft großer Förderländern gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,08 US-Dollar. Das waren 76 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,22 Dollar auf 67,54 Dollar.

Am Dienstag beraten die Energieminister des Rohölverbunds Opec+ über ihre Förderpolitik. Es wird erwartet, dass die Politik einer schrittweisen Förderausweitung fortgesetzt wird. Konkret geht es um das Produktionsniveau ab Juli. Vor der Sitzung gab sich ein Opec-Komitee zuversichtlich für die künftige Nachfrageentwicklung.

Der Verbund sieht sich derzeit mit gegensätzlichen Entwicklungen konfrontiert. Einerseits spricht die günstigere Corona-Lage in den USA, China und weiten Teilen Europas für eine höhere Erdölnachfrage. Andererseits kämpfen viele asiatische Länder und einige südamerikanische Staaten mit neuen Corona-Wellen. Hinzu kommt die Frage, wie sich die Atomverhandlungen mit Iran entwickeln. Davon hängt ab, ob das Opec-Land weniger Sanktionen unterliegt und seine Ölexporte steigen kann.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT SIXT-STÄMME AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 123 EUR

– BERENBERG SENKT SIXT-VORZÜGE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 86 EUR

– JEFFERIES SENKT DEUTSCHE WOHNEN AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 53 (56) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 63 (70) EUR – ‚BUY‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 55 (45) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT INDUS HOLDING AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 43 (36) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 80 (75) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

11:00 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Dell, Q1-Zahlen

USA: Zoom Video, Q1-Zahlen

USA: HP Enterprise, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 LTU: BIP Q1/21 (endgültig)

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 04/21

09:00 CHE: BIP Q1/21

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 CZE: BIP Q1/21 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q1/21 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 ITA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 04/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 04/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/21

SONSTIGE TERMINE

FRA: Abschluss OECD-Ministerrat – Neuer Generalsekretär Cormann tritt an

Der Australier Cormann (50) war am 15.3. von den 37 OECD-Botschaftern bestätigt worden

+ 10.00: Statements des scheidenden Generalsekretärs Angel Gurría und von Cormann

+ 15.00: Abschluss-Pk Ministerrat, mit Cormann

Ministertreffen findet als Videokonferenz statt

10:00 DEU: Internationale Energieagentur (IEA) stellt Bericht „Net-Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector“ vor (online) u.a. mit Fatih Birol, Exekutivdirektor der IEA

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Bauernverband zur Bundestagswahl 2021

11:00 LUX: Start der Europäischen Staatsanwaltschaft am 1. Juni.

Heute nimmt die Europäische Staatsanwaltschaft ihre Arbeit auf. Die neue Institution soll gegen Betrug, Unterschlagung und Korruption im Zusammenhang mit EU-Geldern vorgehen.

+ 11.00 Pk

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex-Markit

Industrie

Mai (Punkte) 59,3 57,7

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex-Markit

Industrie

Mai (Punkte) 62,1 60,7

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex-Markit

Industrie

Mai (Punkte) 59,2 59,2*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex-Markit

Industrie

Mai (Punkte) 64,0 64,0*

09.55 Uhr

Deutschland

Arbeitslosenzahl

Mai (Veränderung inTsd) -9,0 +9,0

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex-Markit

Industrie

Mai (Punkte) 62,8 62,8*

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote

April 8,1 8,1

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI

Mai

Monatsvergleich +0,2 +0,6

Jahresvergleich +1,9 +1,6

Kernrate

Jahresvergleich +0,9 +0,7

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex-Markit

Industrie

Mai (Punkte) 66,1 66,1

USA

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Mai 61,5 61,5*

(final, in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index, Industrie, Mai 60,9 60,7

(in Pkt)

Bauausgaben, April +0,5 +0,2

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: CFD-Handel – Wie Sie mit kleinem Einsatz große Wirkung erzielen können