Vorbörse: Dax positioniert sich stabil auf hohem Niveau – Impfstoff-Optimismus hält an

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT AUF HOHEM NIVEAU – Der Dax dürfte am Dienstag stabil ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 14 115 Punkte. Vor einer Woche hatte er mit 14 169 Punkten sein Rekordhoch erreicht. Am früheren Morgen hatte sich die IG-Indikation bereits bis auf 14 162 Punkte genähert, bevor sie den Rückwärtsgang einlegte. Kursgewinne in Asien hielten die Stimmung hoch, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. An der Wall Street war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Dem Impf-Optimismus dürften neue Rekorde an den Aktienmärkten folgen, so Hewson. In den USA waren der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 vor dem Wochenende bereits voran gelaufen.

USA: – FEIERTAGSPAUSE – Am Montag fand in den USA wegen eines Feiertages kein Handel statt.

ASIEN: – GEWINNE – Die Anleger an den Börsen Asiens bleiben optimistisch. Sie setzen weiterhin auf eine fortgesetzte Konjunkturerholung und hoffen auf nachhaltige Erfolge der Corona-Impfkampagnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um knapp 1,3 Prozent auf 30 467 Punkte. Am Vortag hatte er erstmals seit mehr als 30 Jahren über der Marke von 30 000 Punkten geschlossen. In Hongkong stieg der Hang Seng um 1,6 Prozent. In Festland-China wurde feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt.

DAX 14109,48 0,42%

XDAX 14120,79 0,34%

EuroSTOXX 50 3734,20 1,04%

Stoxx50 3247,40 1,13%

DJIA 31458,40 0,09%

S&P 500 3934,83 0,47%

NASDAQ 100 13807,70 0,53%

RENTEN:

Bund-Future 175,31 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2135 0,04%

USD/Yen 105,51 0,16%

Euro/Yen 128,04 0,2%

Die Händler am Devisenmarkt warten am Dienstag zunächst auf frische Impulse. Der Euro bewegt sich unter dem Strich bislang kaum. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2137 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2129 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Am Montag blieben die Finanzmärkten in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und fielen somit als Orientierungspunkt für die Investoren aus. Erst im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem eine weitere Schätzung zur Wirtschaftsleistung der Eurozone im vierten Quartal 2020 und ein Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft.

Erneut zählte das britische Pfund zu den Gewinnern am Devisenmarkt, das zu allen wichtigen Währungen zulegte. Im Handel mit dem US-Dollar erreichte das Pfund am frühen Morgen bei 1,3952 Dollar den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste Aussagen des britischen Premierministers Boris Johnson. Der hatte deutlich gemacht, dass der aktuelle Lockdown in Großbritannien im Kampf gegen die Corona-Pandemie der letzte sein soll.

ROHÖL:

Brent 63,44 +0,14 USD

WTI 60,11 +0,64 USD

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Dienstag fortgesetzt. Allerdings konnten sie nicht mehr so stark zulegen wie an den beiden vorangegangenen Handelstagen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,50 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 72 Cent auf 60,19 Dollar.

Zum Wochenauftakt hatten sowohl der Preis für US-Öl als auch für Rohöl aus der Nordsee jeweils den höchsten Stand seit Anfang 2020 erreicht. Unter anderem wurden die Ölpreise durch eine Kursschwäche des US-Dollars gestützt, die das in Dollar gehandelte Öl in Regionen außerhalb des Dollarraums günstiger macht und die Nachfrage verstärkt.

Außerdem sorgte eine frostige Witterung in Teilen der USA für Förderausfälle und Engpässe beim Transport und der Verarbeitung von Rohöl. Experten schätzen den aktuellen Förderausfall in den USA derzeit auf mehr als eine Million Barrel pro Tag.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 29 (25) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 42 (40) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 70 (55) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 90 (84) EUR – ‚SELL‘

– CREDIT SUISSE HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) ZIEL 160 (145) EUR

– MORGAN STANLEY NIMMT DELIVERY HERO MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 160 EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR KRONES AUF 89 (81) EUR – ‚BUY‘

– WDH/ALPHAVALUE HEBT THYSSENKRUPP AUF ‚ADD‘ (SELL) – ZIEL 12,10 EUR

– WDH/BAADER BANK HEBT LANXESS AUF ‚BUY‘ (ADD) – ZIEL 75 (70) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DAVITA AUF 116 (102) USD – ‚NEUTRAL‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUEZ AUF 18,00 (9,30) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VEOLIA ENVIRONNEMENT AUF 30 (21) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN SENKT AIR FRANCE-KLM AUF ‚UNDERPERFORM'(MARKET-PERFORM) -ZIEL 1(3)EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2800 (2100) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 102 (96) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 51 (53) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 11,40 (9,80) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT NORDEA BANK AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 95 (75) SEK

– JPMORGAN SENKT SWEDBANK AB AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 180 SEK

– RBC HEBT ZIEL FÜR SWATCH AUF 265 (250) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 34,50 (31) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN SENKT LEGRAND SA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 82 EUR

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 106 (103) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

11:00 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahres-Pk, Münster

11:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Jahres-Pk, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Avis Budget, Q4-Zahlen

USA: American International Group (AIG), Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/20

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 12/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/20

09:00 HUN: BIP Q4/20 (vorläufig)

09:30 NLD: BIP Q4/20 (vorläufig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/21

11:00 EUR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Empire State Index 02/21

17:00 RUS: Erzeugerpreise 01/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: „Wirtschaftsgipfel“ von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und mehr als 40 Wirtschaftsverbänden. Themen sind die aktuelle Lage der Wirtschaft in der Corona-Krise, die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern, mögliche Öffnungsperspektiven und die Wirtschaftshilfen.

10:00 DEU: Online-Fachtagung „Wasserstoff – mit deutschen Häfen in die emissionsfreie Zukunft“, Hamburg

10:00 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q4

Quartalsvergleich -0,7 -0,7*

Jahresvergleich -5,1 -5,1*

Deutschland

ZEW-Umfrage

Februar (Punkte)

Erwartungen 59,5 61,8

Aktuelle Lage -66,5 -66,4

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Empire-State-Index, Feb 6,0 3,5

(in Pkt)

