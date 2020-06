Vorbörse: Dax runter, Öl rauf und Wirecard-Aktie schon vorbörslich unter Druck

DEUTSCHLAND: – MODERATE VERLUSTE – Nach einer euphorischen Rally um bis zu 18 Prozent Plus in zehn Handelstagen zeichnet sich im Dax zu Wochenbeginn etwas Beruhigung ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start am Montag 0,6 Prozent tiefer auf 12.775 Punkte. Zuletzt war der Dax wieder bis auf 7 Prozent an sein Rekordhoch von Mitte Februar herangerückt. Fast 85 Prozent des vierwöchigen Corona-Crashs bis Mitte März sind im Zuge der V-förmigen Erholungsrally – getrieben von verschiedenen Konjunkturstimuli – wieder aufgeholt.

Nach einer Razzia bei Wirecard stehen die Papiere des Bezahldienstleisters vorbörslich mal wieder unter Druck. Die Aktie liegt 7 Prozent hinten.

# Razzia bei Wirecard – Verdacht auf Marktmanipulation

USA: – GEWINNE – Am US-Aktienmarkt scheinen die Corona-Sorgen derzeit wie weggeblasen. Am Freitag ging es für die Indizes nach einer positiven Überraschung am US-Arbeitsmarkt weiter bergauf. „Schon die bisherige Aufholjagd nach dem Corona-Crash sprengt die Vorstellungskraft. Börse und ökonomische Realität scheinen aktuell so weit auseinander zu driften wie schon lange nicht mehr“, kommentierten die Charttechnik-Experten von Index Radar. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte im Verlauf auf ein Rekordhoch und schloss mit plus 2,02 Prozent auf 9824,39 Punkten. Noch stärker präsentierte sich der Leitindex Dow Jones Industrial, der um 3,15 Prozent auf 27.110,98 Punkte anzog.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen in Japan und die wichtigsten Indizes in China sind am Montag positiven Vorgaben der Wall Street gefolgt. Allerdings bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf teilweise ab. In Japan notierte der Nikkei 225 zuletzt noch rund ein Prozent im Plus. In Shanghai stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um rund ein halbes Prozent und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,17 Prozent. An der Wall Street hatten am Freitag etwas weniger katastrophal als befürchtete Arbeitsmarktdaten die Erholungsrally vom Corona-Crash weiter befeuert. Allerdings warnen Experten nach dem steilen Anstieg der vergangenen Wochen bereits vor einer Überhitzung.

DAX 12847,68 3,36%

XDAX 12765,43 2,85%

EuroSTOXX 50 3384,29 3,76%

Stoxx50 3086,33 2,68%

DJIA 27110,98 3,15%

S&P 500 3193,93 2,62%

NASDAQ 100 9824,39 2,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,02 -0,12%

DEVISEN: – EURO KNAPP UNTER 1,13 $ – Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1288 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1330 Dollar festgesetzt.

Damit haben sich die Kursgewinne des Dollar vom vergangenen Freitag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten zu Beginn der neuen Handelswoche nicht weiter fortgesetzt. Im Gegenzug war der Euro am Freitag etwas unter Druck geraten. Im Mai war die Arbeitslosigkeit in den USA trotz der Corona-Krise überraschend gesunken.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern herrscht an den Finanzmärkten generell eine risikofreundlichere Stimmung, nachdem es zuletzt Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung der Weltwirtschaft gegeben hatte. Hiervon kann auch der Euro profitieren. Am Morgen war außerdem bekannt geworden, dass Japan im ersten Quartal nicht so tief in die Rezession gerutscht war wie bisher gedacht. Im weiteren Handelsverlauf dürften die Anleger am Devisenmarkt Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Blick haben. Die Notenbankchefin wird sich am Nachmittag in einer Anhörung von dem Europäischen Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen.

Euro/USD 1,1289 -0,03%

USD/Yen 109,46 -0,11%

Euro/Yen 123,56 -0,14%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind nach der Entscheidung der Staaten des Förderkartells Opec und ihrer Kooperationspartner wie Russland über eine Verlängerung der aktuellen Drosselung der Produktion weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legte am Montagmorgen um bis zu 1,11 Dollar oder knapp drei Prozent auf 43,41 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März zu. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um bis zu 89 Cent oder rund zwei Prozent auf 40,44 Dollar. Damit setzten die Ölpreise ihre rasante Erholung der vergangenen Wochen fort.

Die Opec und ihre Partner hatten am Samstag beschlossen, die aktuelle Drosselung der Ölproduktion um einen weiteren Monat zu verlängern. Die teilnehmenden Länder der sogenannten Opec+ hätten bei einer Videokonferenz dafür gestimmt, dass auch im Juli die Ölproduktion um knapp zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag gedrosselt werde, hieß es. Dies soll helfen, die Ölpreise zu stabilisieren. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist der Ölverbrauch eingebrochen.

Das Kartell teilte weiter mit, dass die bislang bestehende Vereinbarung zu einer „vorläufigen Erholung der Weltwirtschaft und des Ölmarktes“ beigetragen habe. Alle großen Produzenten müssten sich nun weiterhin zur Stabilisierung des Marktes verpflichten. Die Organisation Erdöl produzierender Staaten (Opec) und die anderen Länder hatten sich im April darauf verständigt, die Öl-Förderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag für die Monate Mai und Juni zu kürzen.

Die Ölpreise befinden sich nach dem Corona-Crash seit Ende April auf einem Erholungskurs. So stieg der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent seit dem Mitte April erreichten Tief inzwischen wieder um rund 170 Prozent. Auch die Preise für die US-Sorte WTI zogen wieder kräftig an. Im Zuge der Corona-Krise waren die Ölpreise kollabiert – so fiel der Brent-Preis von rund 60 Dollar Mitte Februar bis auf 16 Dollar im April.

Brent 43,10 +0,80 USD

WTI 40,12 +0,56 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CITIGROUP HEBT SIEMENS HEALTHINEERS AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL)

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 12,10 (12,80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 5,20 (5,90) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 170 (145) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 22 (20) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 15 (10) EUR – ‚REDUCE‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 90 (75) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR KRONES AUF 50 (42) EUR – ‚REDUCE‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 26 (21) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 95 (90) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 15 (14) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK SENKT KION AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 60 EUR

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR NORDEX AUF 12 (13) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BOEING AUF 238 (209) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4310 (4200) PENCE – ‚EQUAL WEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZURICH AUF ‚CONVICTION BUY LIST‘ (BUY) – ZIEL 400 (350) CHF

– GOLDMAN SENKT KLEPIERRE AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 15,20 (24,40) EUR

– GOLDMAN SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 44 (69) EUR

– JPMORGAN HEBT CARLSBERG AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 1050 (825) DKK

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5140 (4560) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN STARTET ROYAL UNIBREW A/S MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 465 DKK

– RBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 155 (140) SEK – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 29 (28) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 850 (800) DKK – ‚BUY‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR CRH AUF 37,50 (30,50) EUR – ‚KAUFEN‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 8,80 (8,60) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 159 (148) PENCE – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Stratec Biomedical, Hauptversammlung (online)

20:00 CHE: The Native, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/20 (endgültig)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 04/20

08:00 DEU: Insolvenzen, 1. Quartal 2020 einschließlich Trendindikator für Mai

09:00 CHE: SNB Devisenreserven 05/20

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 06/20

15:45 EUR: Eröffungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (online) vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments

17:45 EUR: Eröffungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (online) in ihrer Funktion als ESRB-Chefin vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments

SONSTIGE TERMINE

BEL: Videokonferenz der EU-Entwicklungsminister

+ 1500 Pressestatement Bundesentwicklunsgminister Gerd Müller

GBR: Großbritannien führt umstrittene 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende ein

HINWEIS

AUS: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Industrieproduktion April

Monatsvergleich -16,5 -9,2

Jahresvergleich -24,8 -11,6

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Investorenvertrauen

Juni (Punkte) -22,0 -41,8

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —°

Redaktion onvista / dap-AFX

