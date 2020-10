Vorbörse: Dax schöpft zu Wochenanfang neuen Mut – Euro tritt auf der Stelle – Ölpreise mit deutlicher Erholung

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Nachlassende politische Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump dürften den Dax zum Wochenstart zunächst etwas antreiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut eine Stunde vor der Eröffnung auf 12.772 Punkte und damit 0,65 Prozent im Plus. Zwar gab es über das Wochenende widersprüchliche Angaben zum Gesundheitszustand von Trump, doch stellte ein Arzt eine baldige Entlassung aus der Klinik in Aussicht. Angesichts der schwelenden Unsicherheit und der Furcht vor einem möglichen politischen Chaos in den USA hatten sich am Wochenende zunächst teils deutlicherer Kursverluste für die Aktienmärkte abgezeichnet.

USA: – VERLUSTE – Die Wall Street hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Unter Druck gerieten am Freitag insbesondere die als sehr konjunktursensibel geltenden Technologiewerte. Börsianer verwiesen als Belastung auf die Corona-Infektion von Präsident Donald Trump. Zudem belegte der Arbeitsmarktbericht für September einen überraschend geringen Stellenzuwachs, was zusätzlich auf die Stimmung drückte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich überwiegend in der Verlustzone und stand am Ende 0,48 Prozent tiefer bei 27.682,81 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit gleichwohl ein Plus von 1,87 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,96 Prozent auf 3.348,42 Punkte.

ASIEN: – GEWINNE IN JAPAN, FESTLANDCHINA GESCHLOSSEN – Die Börsen Asiens haben am Montag nach Signalen einer Besserung des Gesundheitszustandes von US-Präsident Donald Trump zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um mehr als ein Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um knapp eineinhalb Prozent an. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 12689,04 -0,33%

XDAX 12722,66 0,07%

EuroSTOXX 50 3190,93 -0,1%

Stoxx50 2911,13 0,29%

DJIA 27682,81 -0,48%

S&P 500 3348,44 -0,96%

NASDAQ 100 11255,69 -2,83%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,61 -0,16%

DEVISEN: – RUHE – Der Eurokurs hat sich zum Start in die Woche kaum bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1731 Dollar und damit in etwa so viel wie zum Wochenausklang. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1730 (Donnerstag: 1,1752) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8525 (0,8509) Euro gekostet. Wichtigstes Thema bleibt die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump und der Verlauf der Krankheit. Nach Einschätzung des Commerzbank-Devisenmarkt-Experten Ulrich Leuchtmann tun sich die Devisenhändler und Investoren nach wie vor schwer, wie sie die Nachricht und die Entwicklung aufnehmen sollen.

„Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass die Devisenhändler sich nicht einig sind, wie der jüngste Nachrichtenfluss zu interpretieren ist“, schrieb Leuchtmann in einer Einschätzung zum Devisenmarkt am Montag. „Von einem ‚durchschnittlichen Marktteilnehmer‘ auszugehen macht nur Sinn, wenn man unterstellt, dass zwischen verschiedenen Marktsegmenten ein Ausgleich der Risiken stattfinden kann.“ Auf Sicht von ein paar Wochen sei das sicherlich eine plausible Annahme. „Doch so schnelle Entwicklungen wie die Erkrankung des US-Präsidenten überfordern oft den Markt in dieser Hinsicht.

Euro/USD 1,1731 0,13%

USD/Yen 105,55 0,19%

Euro/Yen 123,83 0,33%

ROHÖL: – ANSTIEG – Der Ölpreis hat sich zum Wochenstart deutlich erholt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,08 US-Dollar. Das waren 81 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 93 Cent auf 37,98 Dollar. Obwohl US-Öl damit seit Monatsbeginn unterhalb der 40-Dollar-Marke liegt, konnten beide Sorten ihre Verluste wieder etwas eingrenzen.

Unterstützung kam hierbei von den asiatischen Börsen: Die Anleger hofften zuletzt, dass der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident Donald Trump das Krankenhaus bald verlassen könne, trotz widersprüchlicher Aussagen zu seinem Zustand.

Im Zuge des Nachfrageausfalls infolge der Corona-Krise und der Unsicherheit wegen der wieder ansteigenden Fallzahlen in Europa bleibt der Ölpreis jedoch weiterhin unter Druck. Auf der Produktionsseite stieg zudem zuletzt die Fördermenge aus Libyen, dies belastet den Ölmarkt zusätzlich.

Brent 40,08 +0,81 USD

WTI 37,94 +0,89 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 39 (40) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 94 (76) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 61 (57) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 53 (48) EUR – ‚BUY‘

– MAINFIRST HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 119 (73) EUR – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY HEBT THYSSENKRUPP AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT)

– MORGAN STANLEY SENKT THYSSENKRUPP-KURSZIEL AUS 4,90 (5,40) EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7,50 (7) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR JUNGHEINRICH AUF 37 (28) EUR – ‚KAUFEN‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 47 (50) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 12 (10,50) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 173 (176) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 150 (138) SEK – ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1580 (1700) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN NIMMT INTESA SANPAOLO MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 2,15 EUR

– HSBC STARTET IWG MIT ‚BUY‘ – ZIEL 345 PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 33,50 (29,70) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 31 (28) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 530 (660) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 13 (15,30) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3950 (4200) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Onlinehandel, stationärer Handel und Kaufhäuser: Umsätze (Jahre 1999-2020) und Nutzerverhalten (Jahre 2006-2019)

09:45 ITA: PMI Dienstleistungen 09/20

09:50 FRA: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 08/20

10:00 EUR: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/20

10:30 GBR: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/20

15:00 EUR: Tagung der Euro-Gruppe. Die Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Staaten des gemeinsamen Währungsgebiets tagen unter Leitung ihres neuen Vorsitzenden Paschal Donahoe.

15:55 USA: PMI Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 09/20

DEU: Kfz-Neuzulassungen VDA / VdIK / KBA für September 2020

EUR: Informelle Tagung der EU-Energieminister (bis 06.10.)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeskanzlerin Merkel beim Tag der Industrie des Bundesverbandes der Industrie

10:20 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit BDI-Präsident Dieter Kempf daneben u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Chef Markus Söder und Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex Dienste, Sept 46,4 47,7 (in Pkt)

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex Dienste, Sept 46,6 47,1 (in Pkt)

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Dienste, Sept 47,5 47,5* (Final, in Pkt)

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Dienste, Sept 49,1 49,1* (Final, in Pkt)

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Gesamt, Sept 50,1 50,1*

Einkaufsmanagerindex Dienste, Sept 47,6 47,6* (Final, in Pkt)

10.30 Uhr

Deutschland

Sentix-Konjunkturindex, Okt -9,3 -8,0 (in Pkt)

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsätze, Aug

Monatsvergleich +2,5 -1,3

Jahresvergleich +2,2 +0,4

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex Dienste, Sept 55,1 55,1* (Final, in Pkt)

USA

15.45 Uhr

Markit-PMI Dienste, Sept 54,6 54,6* (Final, in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerindex Dienste, Sept 56,2 56,9 (in Pkt)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com