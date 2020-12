Vorbörse: Dax setzt Jahresendrally fort – Wall Street mit Rekorden auf breiter Front

DEUTSCHLAND: – JAHRESENDRALLY GEHT WEITER – Die Jahresendrally bleibt wohl auch am vorletzten Handelstag des Jahres in Gang. Der Dax dürfte nach dem erstmaligen Sprung über 13 800 Punkte zum Wochenbeginn am Dienstag nochmals eine Schippe drauf legen. Indikationen lassen den Leitindex in Richtung der 14 000 Punkte schielen. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,67 Prozent höher auf 13 888 Punkte. Damit erhalten die Märkte für das Jahr 2021 weiter viele Vorschusslorbeeren, denn in den USA ist die Rekordrally schon länger am Laufen. Zwar ging die Hängepartie um den Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket zu Ende, die Lage in der Corona-Krise bleibt aber von Hoffen und Bangen geprägt.

USA: – REKORDE AUF BREITER FRONT – Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hat den US-Börsen am Montag neue Rekorde beschert. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,68 Prozent auf 30 403,97 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 und die Auswahlindizes an der technologielastigen Nasdaq-Börse schwangen sich kurz vor dem Jahresende zu neuen historischen Höchstmarken auf.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND FEST – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nach positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,7 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen büßte zuletzt hingegen 0,19 Prozent ein, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,91 Prozent zulegte.

DAX 13790,29 +1,49%

XDAX 13774,85 +1,33%

EuroSTOXX 50 3575,41 +0,91%

Stoxx50 3097,56 +0,73%

DJIA 30403,97 +0,68%

S&P 500 3735,36 +0,87%

NASDAQ 100 12838,861 +1,01%\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 177,63 -0,06%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,22381 +0,20%

USD/Yen 103,7150 -0,11%

Euro/Yen 126,9690 +0,12%\°

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2236 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2219 Dollar festgesetzt.

Wie bereits zum Wochenauftakt sprachen Marktbeobachter von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Sie verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Jahresende. Vor diesem Hintergrund sind Währungen wie der US-Dollar weniger gefragt, die als vergleichsweise sichere Anlagen gelten.

Als Ursache für die Kauflaune an den Finanzmärkten wurde eine Aufstockung des staatlichen Konjunkturpakets in den USA im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie genannt. Das US-Repräsentantenhaus hatte zuvor für eine Anhebung der Hilfszahlungen an Bürger gestimmt. In der Kongresskammer kam bei einer Abstimmung am Montag (Ortszeit) die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um die Direkthilfen von 600 auf 2000 Dollar pro Kopf anzuheben.

ROHÖL:

^

Brent 51,22 +0,36 USD

WTI 47,97 +0,35 USD

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Am Morgen hielten sich die Kursgewinne aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete 51,23 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 48,00 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Jahresende, die auch den Ölpreisen etwas Auftrieb verleihen konnte. Als Ursache für die Kauflaune gilt eine Aufstockung des staatlichen Konjunkturpakets in den USA im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Montag (Ortszeit) für eine Anhebung der Hilfszahlungen an Bürger gestimmt. In der Kongresskammer kam bei einer Abstimmung die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um die Direkthilfen von 600 auf 2000 Dollar pro Kopf anzuheben.

Die Ölpreise profitierten darüber hinaus von einer Dollar-Schwäche. Wegen der allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten sind vergleichsweise sichere Anlagen wie der Dollar weniger gefragt. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in der amerikanischen Währung gehandelt wird, macht eine Kursschwäche den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollar-Raumes günstiger, was die Nachfrage stärkt.

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE KONJUNKTUR:

08:00 DEU: Destatis: Jahresrückblick – Zahlen des Jahres 2020

15:00 USA: Case-Shiller Hauspreisindex 10/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) Online-Pk zur wirtschaftlichen Lage und Perspektiven mit BGA-Präsident Anton F. Börner

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex

Oktober

Monatsvergleich +1,00 +1,27

Jahresvergleich +6,95 +6,57

