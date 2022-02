Vorbörse: Dax signalisiert leichte Entspannung – Euro macht Verluste wett – Ölpreise leicht im Minus

DEUTSCHLAND: – ETWAS ERHOLT – Der Dax dürfte am Montag angesichts neuer Signale hinsichtlich einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise etwas fester starten. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,44 Prozent auf 15 109 Punkte. In der Vorwoche hatten Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Dax zu einem Verlust von zweieinhalb Prozent geführt. In den festgefahrenen Konflikt scheint nun aber etwas Bewegung zu kommen. So ist zur Deeskalation ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es aus Paris. Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürften am Vormittag Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und den Euroraum.

USA: – VERLUSTE – Nach einem turbulenten Auf und Ab im Handelsverlauf haben die Aktienmärkte in den USA am Freitag dem Konflikt um die Ukraine erneut Tribut zollen müssen. Nach den herben Verlusten am Vortag fielen die Abgaben diesmal aber etwas geringer aus. So verlor der Dow Jones Industrial 0,68 Prozent auf 34 079,18 Punkte. Auf Wochensicht hat der Ukraine-Konflikt dem Leitindex damit ein Minus von knapp zwei Prozent eingebrockt.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Börsen Asiens haben am Montag unter Druck gestanden. Der Ukraine-Konflikt und die US-Zinswende bereiten den Investoren weiterhin Sorgen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 0,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zuletzt 1,1 Prozent ein und für den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland ging es um 0,8 Prozent nach unten.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,32 -0,19%

DEVISEN: Der Kurs des Euro hat am Montag seine zum Wochenschluss erlittenen Verluste wieder wettgemacht. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1370 US-Dollar gehandelt und damit merklich über dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1354 (Donnerstag: 1,1370) Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro von neuen Nachrichten zum Ukraine-Konflikt. In den festgefahrenen Konflikt mit Russland kommt Bewegung: Zur Deeskalation ist ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Damit geriet der Dollar in seiner Funktion als Weltreservewährung gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen unter Druck.

Im Tagesverlauf stehen die vom Markit-Institut erhobenen Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone im Fokus. Diese dürften sich nach Einschätzung der Commerzbank uneinheitlich entwickelt haben. „Wegen der in den vergangenen Wochen in vielen Ländern erfolgten Lockerungen der Corona-Beschränkungen dürfte der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Februar leicht gestiegen sein“, hieß es in einem Ausblick. „Beim Einkaufsmanagerindex für die Industrie dürften hingegen die weiter steigenden Energiepreise, die nach wie vor bestehenden Material- und Lieferengpässe und die drohende Eskalation des Ukraine-Konflikts stärker zu Buche schlagen.“

Euro/USD 1,1365 0,36%

USD/Yen 114,96 -0,11%

Euro/Yen 130,65 0,25%

ROHÖL: Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel um 40 Cent auf 93,14 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 26 Cent auf 90,81 Dollar nach.

Börsianer verwiesen als Belastung auf neue diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze. Zur Deeskalation ist ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den beiden ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen. US-Präsident Biden hat „im Prinzip“ einem Treffen mit Putin zugestimmt. Bedingung sei allerdings, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere.

Russland zählt zu den größten Rohölproduzenten der Welt. Am Markt wird Rohöl daher angesichts des Risikos einer Eskalation des Ukraine-Konflikts mit einem Risikoaufschlag gehandelt. Dieser dürfte im Falle einer Entspannung der Krise sinken, sodass in der Folge auch die Erdölpreise fallen dürften.

WTI 90,91 -0,16 USD

Brent 93,13 -0,41 USD

