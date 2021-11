Vorbörse: Dax startet abwartend – Ölpreise ziehen weiter an – Euro erholt sich etwas

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM MINUS – Anleger dürften am Montag nach der jüngsten Rekordjagd des Dax zunächst abwarten. Der deutsche Leitindex wurde vom Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsstart mit 0,07 Prozent leicht im Minus taxiert auf 16 043 Punkte. Am Freitag hatte das Kursbarometer mit 16 084 Punkten ein weiteres Rekordhoch markiert – trotz der Inflationssorgen, die Investoren derzeit umtreiben. „Der Dax befindet sich seit vergangener Woche in der Jahresend-Rally“, schrieb Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel am Montagmorgen. Die Perspektiven seien günstig, denn statistisch betrachtet begännen nun die sechs besten Börsenmonate. Ein Übergang in eine Frühjahrs-Rally sei also denkbar. Am Montag jedoch rechnet der Experte nun mit einer vorübergehenden Konsolidierung auf hohem Niveau.

USA: – TENDENZ – Die US-Aktienmärkte haben ihre jüngste Rekordserie am Freitag mit weiteren Gewinnen fortgesetzt. Positive Impulse lieferten vor allem der monatliche US-Arbeitsmarktbericht und die Aussicht, dass der Pharmakonzern Pfizer im Kampf gegen die Corona-Pandemie über eine wirksame Pille verfügt. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg um etwa ein Prozent ging der Dow Jones Industrial 0,56 Prozent höher bei 36 327,95 Punkten aus dem Handel. Er verbuchte damit einen Wochengewinn von 1,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte 0,37 Prozent auf 4697,53 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 allerdings ließ es nach seiner besonders kräftigen Rally etwas ruhiger angehen. Mit 16 359,37 Punkten schloss er nur knapp mit 0,08 Prozent im Plus.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben die Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan leicht nach unten ging, zogen die Kurse in China etwas an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab 0,35 Prozent auf 29 507,05 Punkte ab. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, konnte dagegen zuletzt leicht zulegen.

DEVISEN: – ERHOLUNG – Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche etwas von seinen Verlusten am Freitag erholt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1565 US-Dollar. Vor dem Wochenende war der Eurokurs mit 1,1513 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1519 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart werden kaum Konjunkturdaten mit größerer Marktrelevanz erwartet. Die Konjunkturstimmung von Sentix wird zwar von Analysten als Frühindikator geschätzt, an den Märkten sorgt die Zahl jedoch selten für Bewegung. Ansonsten dürften Marktteilnehmer die erhöhte Zahl von Auftritten ranghoher Notenbanker im Blick haben. Unter anderem will sich der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, zu Wort melden.

ROHÖL: – WIEDER IN DIE HÖHE – Die Ölpreise haben am Montag ihre deutlichen Gewinne vom Wochenausklang ausgebaut. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,61 US-Dollar. Das waren 87 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 97 Cent auf 82,24 Dollar.

Vor dem Wochenende waren die Erdölpreise deutlich gestiegen. Sie liegen aber unter ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen. Nach wie vor ist die Marktlage geprägt durch ein unausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Während der Bedarf an Rohöl konjunkturell bedingt hoch ist, bleiben die großen Förderländer ihrem Kurs einer nur moderaten Angebotsausweitung treu. Rufe nach einer stärkeren Ausweitung seitens großer Verbrauchsländer wie den USA bleiben bisher ungehört.

