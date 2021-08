Vorbörse: Dax tritt weiter auf der Stelle – Euro hält sich über 1,18 Dollar und Hurrikan Ida sorgt nicht für höhere Ölpreise

DEUTSCHLAND: – WARTEN AUF PREISDATEN – Die Rede von Jerome Powell zeigt zu Beginn der neuen Woche keine Wirkung mehr. Während die US-Indizes weitere Rekorde verzeichnet haben, kommt der Dax erneut nicht aus den Puschen. Nach der letztlich wenig veränderten Vorwoche wartet der Dax auch am Montag auf neue Impulse. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn stabil auf 15.854 Punkte. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16.030 Punkten tritt der Dax in Sichtweite auf der Stelle. Die Marktstrategen der Credit Suisse erwarten eine „Woche der Makrodaten“, in der vor allem Verbraucherpreisdaten in Deutschland (Montag) und der Eurozone (Dienstag) sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im Fokus stehen. Die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole am Freitagnachmittag habe bei den Anlegern für gute Laune gesorgt und auch die Wall Street noch angetrieben.

USA: – IM PLUS – Eine Rede von Jerome Powell hat die Anleger am Freitag an der Wall Street wieder in Aktien gelockt. Der US-Notenbankchef erfüllte eher die Wünsche derer, die in puncto Geldpolitik auf gelassene Aussagen hofften. Der Dow Jones Industrial stieg am Ende um 0,69 Prozent auf 35 455,80 Punkte. Damit fuhrt der New Yorker Leitindex ein Wochenplus von fast einem Prozent ein. Auch die übrigen New Yorker Indizes legten zu, sie erreichten wieder einmal Rekordhöhen: Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,88 Prozent auf 4509,37 Punkte und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es sogar um 1,01 Prozent auf 15 432,95 Zähler hoch. Beim Dow fehlten allerdings noch 175 Punkte zu einer Bestmarke, die mittlerweile schon fast zwei Wochen alt ist.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenstart größtenteils zugelegt. Lediglich in China gab es leichte Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt knapp ein halbes Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, büßte dagegen 0,4 Prozent ein.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,11 +0,07%

DEVISEN: EURO HÄLT SICH ÜBER 1,18 $ – Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich zu Wochenbeginn an der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1805 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas tiefer auf 1,1761 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationsdaten aus Deutschland achten. Es werden Zahlen für August veröffentlicht. Erwartet wird, dass der Preisauftrieb von hohem Niveau aus weiter zulegt. Dies dürfte die Debatte, ob der Preisanstieg dauerhaft oder übergangsweise auftritt, zusätzlich befeuern. Die EZB geht bisher von letzterem aus und will geldpolitisch nicht gegensteuern.

Euro/USD 1,1804 0,06%

USD/Yen 109,76 -0,09%

Euro/Yen 129,56 -0,03%

ROHÖL: – RUHE TROTZ STURM – Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum von der Stelle bewegt. Der schwere Hurrikan Ida, der auch die ölreiche US-Golfregion überquerte, sorgte zunächst nicht für größere Preisbewegungen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 72,75 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 28 Cent auf 68,46 Dollar.

Bevor der Hurrikan Ida am Sonntag im Südosten der USA an Land getroffen war, hatte er die ölreiche Region im Golf von Mexiko durchquert. In der Region wurde ein Großteil der Ölproduktion aus Sicherheitsgründen teilweise stillgelegt. Bisher scheinen sich die Auswirkungen auf die Produktionsanlagen allerdings in Grenzen zu halten.

Das nach wie vor dominierende Thema am Ölmarkt ist der Fortgang der Corona-Pandemie, da die Auswirkungen auf die erwartete Erdölnachfrage erheblich sind. In der vergangenen Woche konnten die Ölpreise zulegen, obwohl sich die Corona-Delta-Variante in vielen Ländern rasch ausbreitet. Am Markt wurden die gute Finanzmarktstimmung und der schwächere US-Dollar als Unterstützung genannt.

Brent 72,69 -0,01 USD

WTI 68,40 -0,34 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 18,80 (17,20) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 23 (26) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: IAA Mobility Auftakt-Pk mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), und Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe München

13:00 DEU: Technologierkonzern ZF gibt IAA-Ausblick „Electric Mobility. Now DEU: Brain Technology, 9Monatszahlen USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/21

08:00 DEU: Vierteljährlicher Tarifindex Q2/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 08/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 08/21

11:00 BEL: BIP Q2/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig()

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 08/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig)

15:00 EUR: Online-Konferenz der EZB zu verschiedenen ökonomischen Themen: Unter anderem mit EZB-Direktor Isabell Schnabel und Wirtschaftsnobelpreisträgerin Esther Duflo. Themen unter anderem Eurobonds, digitales Zentralbankgeld und Home Office

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

14:00 DEU: Diskussion zur Zukunft des Pharmastandortes Rheinland-Pfalz u.a. mit der Deutschland-Chefin von Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus. Die Veranstaltung wird vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) zusammen mit Boehringer Ingelheim durchgeführt.

17:00 EUR: Sondersitzung der Konferenz der Präsidenten des Europaparlaments.

19:00 DEU: Jubiläumsfest ?50 Jahre Greenpeace? mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr Spanien Verbraucherpreise

HVPI August Monatsvergleich 0,0 -1,2 Jahresvergleich +2,9 +2,9

11.00 Uhr

Eurozone

Wirtschaftsvertrauen ESI August 118,0 119,0

14.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise August Monatsvergleich +0,1 +0,9 Jahresvergleich +3,9 +3,8

Verbraucherpreise HVPI August Monatsvergleich +0,1 +0,5 Jahresvergleich +3,4 +3,1

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

16.00 Uhr Schwebende Hausverkäufe, Juli +0,4 -1,9

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Anathomy / shutterstock