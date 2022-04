Vorbörse: Dax unter 14.000 erwartet – Ölpreise fallen unter 100 Dollar – Euro profitiert von Macrons Wahlsieg

DEUTSCHLAND: – DEUTLICH IM MINUS – Der Dax rutscht am Montag wegen der größer werdenden Zins- und Konjunktursorgen wohl unter die Marke von 14 000 Punkte. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von 1,53 Prozent auf 13 926 Punkte, womit er an seine deutlichen Verluste vom Freitag anknüpfen würde. Auch der EuroStoxx 50 wird klar im Minus erwartet.

Die Furcht vor einem rasanten Leitzinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hat die Märkte derzeit fest im Griff. Im Zusammenspiel mit der hohen Inflation, dem Ukraine-Krieg, gestresster Lieferketten und der sich zuspitzenden Corona-Situation in China geht die Sorge vor einer Rezession um. Im Blick steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland, das sich laut Ökonomen erneut eingetrübt haben dürfte.

„Die Preise explodieren und belasten die Konsumenten sowie die Unternehmen, sofern diese die höheren Kosten nicht weitergeben können“, heißt es in einem Ifo-Ausblick der Dekabank. „Gleichzeitig sehen wir erste Spuren von Lieferausfällen in Folge des Krieges und der Sanktionen.“ Dass Emmanuel Macron in Frankreich Präsident bleibt, hilft den Aktienkursen am Montag offensichtlich nicht.

Im Dax sei der übergeordnete chart- und markttechnische Abwärtstrend intakt, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. „Die Rezessionstendenz ist das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema“, so der Charttechnik-Experte. Für die weitere Kursentwicklung könnten im Laufe der Woche vielleicht die Quartalszahlen der US-Tech-Riesen Microsoft , Alphabet , Meta , Apple und Amazon relevant werden.

In dem trüben Marktumfeld waren Rheinmetall am Morgen eine positive Ausnahme mit einem Kursplus von 2,5 Prozent. Wie die „Welt am Sonntag“ berichtete, hat der Rüstungskonzern die zeitnahe Lieferung von 100 Marder-Schützenpanzern an die Ukraine beantragt. Die Aktie ist seit der russischen Invasion in der Ukraine begehrt wegen der geplanten westlichen Investitionen in die Verteidigung.

Nur optisch waren die Aktien des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA ein vorbörslich besonders großer Verlierer. Nach der Hauptversammlung am vergangenen Freitag werden die Aktien zu Wochenbeginn ex Dividende gehandelt. Der Kurs sollte also um die Auszahlung von 1,85 Euro bereinigt betrachtet werden.

USA: – VERLUSTE – Der US-Aktienmarkt hat vor dem Wochenende unter dem Eindruck eines sich abzeichnenden größeren Zinsanstiegs seine bereits kräftigen Vortagesverluste nochmals deutlich ausgeweitet. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vortag über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen und damit die gute Marktstimmung kippen lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Freitag um 2,82 Prozent auf 33 811,40 Punkte, womit er auf Wochensicht ein Minus von rund 1,9 Prozent verbuchte. Der marktbreite S&P 500 verlor zum Wochenschluss 2,77 Prozent auf 4271,78 Zähler. Um 2,65 Prozent bergab auf 13 356,87 Punkte ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 , dessen Wochenbilanz mit einem Verlust von rund 3,9 Prozent ebenfalls tiefrot ausfällt. Die Verluste zum Wochenende werfen die Indizes zurück auf das Kursniveau von Mitte März.

ASIEN: – VERLUSTE – Konjunktursorgen im Sog des Ringens der Notenbanken gegen die hohe Inflation haben die Aktienmärkte in Asien am Montag belastet. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng 2,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel um 2,2 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,50 +0,16%

DEVISEN: Der Euro hat zu Wochenbeginn nur kurz vom Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron profitiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0775 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0817 Dollar festgesetzt.

Kurzen Auftrieb erhielt der Euro durch den Sieg von Amtsinhaber Macron in den französischen Präsidentschaftswahlen. Vor der Wahl hatten Beobachter vor erheblichen Konsequenzen für die europäische Politik gewarnt, falls seine rechte Herausforderin Marine Le Pen die Wahl gewinnen sollte. Le Pen vertritt im Gegensatz zu Macron viele europakritische Positionen.

Am Montag blicken Marktteilnehmer unter anderem auf das Ifo-Geschäftsklima für April. Angesichts zahlreicher konjunktureller Belastungen wie dem Ukraine-Krieg oder scharfen Corona-Maßnahmen Chinas wird eine erneute Eintrübung erwartet. Im März war die Stimmung wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eingebrochen.

Euro/USD 1,0773 -0,23%

USD/Yen 128,57 0,03%

Euro/Yen 138,51 -0,22%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Montag mit weiteren Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Markt war von anhaltenden Nachfragesorgen die Rede. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 103,93 US-Dollar. Das waren 2,71 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,73 Dollar auf 99,34 Dollar.

Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Ölnachfrage. Hintergrund sind die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und außerhalb Chinas zu belasten drohen. Entsprechend wird mit einer geringeren Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel gerechnet.

Gestützt werden die Ölpreise dagegen durch den Krieg Russlands in der Ukraine, der zu zeitweise schweren Verwerfungen am Ölmarkt geführt hat. Aufgrund des Kriegs und scharfer Sanktionen westlicher Länder fällt derzeit ein erheblicher Teil des russischen Erdölangebots faktisch aus. Russland zählt zu den größten Förderstaaten der Welt.

Brent 103,59 -3,06 USD

WTI 99,07 -3,00 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 27,50 (27) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,20 (3) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 142 (147) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 142 (152) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 115 (135) EUR – ‚NEUTRAL‘

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 134 (154) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 270 (266) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 330 (360) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 26 (25) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 24 (23) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 111 (104) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 630 (685) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 58 (55) CHF – ‚OUTPERFORM

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 114 (113) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 224 (222) SEK – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (Webcast 14.00 h)

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen

10:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart

11:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Jahres-Pk, Frankfurt/M.

12:50 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 04/22

14:30 USA: CFNA-Index 03/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 04/22

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 04/22

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk zur Verleihung des Negativpreises „Plagiarius 2022

11:30 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Estlands Premierministerin Kaja Kallas

18:00 DEU: Berliner Rede zur Freiheit mit Kaja Kallas, Premierministerin der Republik Estland

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Umfrage April (Punkte)

Geschäftsklima 89,0 90,8

Aktuelle Lage 95,9 97,0

Erwartungen 83,5 85,1

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima April (Punkte) — 0,4

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

