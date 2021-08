Vorbörse: Dax unter Druck – Wall Street mit Verlusten – Ölpreise auf Talfahrt

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Anzeichen einer möglichen geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr dürften am Donnerstag den Dax belasten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,68 Prozent tiefer auf 15 857 Punkten. Die runde Marke von 16 000 Punkten, die er am Freitag erstmals übersprungen hatte, rückt damit etwas weiter weg. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der Fed hervorging, zeigten sich die Mitglieder der Notenbank uneins mit Blick darauf, wann die Anleihekäufe reduziert werden sollten. Die Mehrheit habe die Auffassung vertreten, dass man noch 2021 die Käufe verringern könnte, hieß es in dem Protokoll. Dies hängt davon ab, ob sich die Wirtschaft so entwickelt, wie es die Fed erwartet.

USA: – KURSVERLUSTE – Die Corona-Pandemie hat auch zur Wochenmitte die Aktienkurse in den USA gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch auf ein Rekordhoch gestiegen war, verlor am Mittwoch 1,08 Prozent auf 34 960,69 Punkte und weitete damit die Verluste vom Vortag aus. In den letzten Handelsminuten gerieten die Kurse immer stärker unter Druck.

ASIEN: – SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die Corona-Lage sorgt weiter für Ernüchterung. Auch belastet die Aussicht auf eine Abschwächung der Geldflut der US-Notenbank die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 0,7 Prozent. Der Hang Seng in Honkong büßte 1,7 Prozent ein und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab um 0,7 Prozent nach.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

^

DAX 15965,97 0,28

XDAX 15899,40 0,03

EuroSTOXX 50 4189,42 -0,17

Stoxx50 3656,87 -0,16

DJIA 34960,69 -1,08

S&P 500 4400,27 -1,07

NASDAQ 100 14857,92 -0,97\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 177,04 0,03%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1675 -0,31

USD/Yen 110,1590 0,35

Euro/Yen 128,6115 0,06\°

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken und deutlich unter 1,17 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1666 Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit dem vergangenen November. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1723 Dollar festgesetzt.

Nachdem sich der Euro zur Wochenmitte zeitweise stabilisieren konnte, hat er seine Talfahrt in der Nacht fortgesetzt. Ursache ist eine Dollar-Stärke. Die amerikanische Währung konnten im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug unter Verkaufsdruck geriet.

„Der Markt ist aufgrund der weltweiten Delta-Welle beunruhigt“, beschrieb Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die Stimmung unter den Anlegern. Ihrer Einschätzung nach profitierte der Dollar als Weltreservewährung von der erhöhten Unsicherheit.

Die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed konnte dem Euro am Vorabend nur für kurze Zeit etwas Auftrieb verleihen. Die meisten Teilnehmer seien der Ansicht, dass die angepeilten Ziele für den Arbeitsmarkt in den USA noch nicht erreicht seien. Laut dem Protokoll zeigten sich die Ratsmitglieder der Fed uneinig in der Frage, wann man die Anleihekäufe reduzieren kann.

ROHÖL:

^

Brent 67,35 -0,88 USD

WTI 64,44 -1,02 USD\°

Die Ölpreise haben am Donnerstag an die starken Verluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 67,29 US-Dollar. Das waren 94 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,11 Dollar auf 64,35 Dollar.

Seit dem Mittwochnachmittag hat die jüngste Talfahrt der Ölpreise wieder Fahrt aufgenommen. In dieser Zeit sackte der Preis für US-Öl mittlerweile um etwa drei Dollar ab und erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit Mai. Mit der Notierung für Öl aus der Nordsee ging es seit Mittwochnachmittag etwa zweieinhalb Dollar nach unten. Am Morgen erreichte der Brent-Preis bei 67,10 Dollar ebenfalls den tiefsten Stand seit Mai

Marktbeobachter verwiesen einmal mehr auf die jüngste Entwicklung in der Corona-Krise. Die weltweite Ausbreitung der Delta-Variante des Virus beunruhigt die Märkte und belastet seit geraumer Zeit die Ölpreise. Am Mittwoch war zudem bekannt geworden, dass die Benzinreserven in den USA zuletzt überraschend gestiegen waren. Dies habe am Markt die Nachfragesorgen verstärkt, hieß es.

Hinzu kommt, dass auch der Dollar von den sich verstärkenden Corona-Sorgen profitierte. Die Weltreservewährung konnte am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, verteuert ein Kursanstieg der amerikanischen Währung den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums und bremst die Nachfrage.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 390 (155) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT LANXESS AUF ‚BUY‘ (SELL) – ZIEL 72 (56) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 220 (215) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CISCO AUF 62 (58) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR CISCO AUF 56 (46) USD – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 180 (175) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WALMART AUF 166 (158) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS SENKT GALAPAGOS NV AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 50 (75) EUR

– JPMORGAN HEBT WEIR GROUP AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 1970 (1800) PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) (Call Bilanz-Pk 8.30 h)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:30 FIN: Multitude SE,Q2-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Gerry Weber, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hamburg Commercial Bank, Halbjahres-Pk (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

HKG: Tencent, Q2-Zahlen

DEU: BayernLB, Q2-Zahlen

DEU: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Macy’s, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 07/21

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe, Jahr 2020

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 06/21

10:00 ESP: Handelsbilanz 06/21

10:00 PLD: Industrieproduktion 07/21

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 ITA: Leistungsbilanz 06/21

14:30 USA: Philly Fed Index 08/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 07/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: DIHK-Pressegespräch zum Thema Rohstoffmangel und Lieferengpässe

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

10:00 DEU: Digitale Pk Transparency Deutschland zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten bei der Aufklärung des Dieselskandals und zur Rolle von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

DEU: Letzter Tag für mögliche Einwendungen für das neue Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin

EUR: Weitere Entwicklung in Afghanistan.

+ Video-Konferenz des CSU-Präsidiums zur Lage in Afghanistan; 12.00 h Pk mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder, (CSU-Landesleitung, Kantine)

+ Europaabgeordnete diskutieren ab 9.00 Uhr mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell über die neuesten Entwicklungen.

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Eurozone

Leistungsbilanz

saisonbereinigt

Juni (Mrd Euro) — 11,7

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegende Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 364 375

Phily-Fed-Index, August 23,3 21,9

(in Pkt.)

16.00 Uhr

Sammelindex Frühindikatoren, Juli +0,7 +0,7

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)