Vorbörse: Dax verharrt auf der Stelle – Wall Street leicht höher, Asien-Märkte kraftlos

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Nach dem Rückschlag vom Rekordhoch zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst nur wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit 15 450 Punkten auf Vortagesniveau. Wie bereits in der Vorwoche und Mitte April tut sich der Dax schwer an der Hürde von 15 500 Punkten. Nach dem Rekordhoch vom Dienstag bei 15 568 Punkten blieben Anschlusskäufe bislang aus. Auch von der Wall Street kommt kein frischer Wind. Die Chartexperten der UBS sehen die „Bullen“ im Dax aber mit Oberwasser, solange die exponentielle 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer bei aktuell rund 15.044 Punkten nicht fällt.

USA: – LEICHT IM PLUS – Die wichtigsten US-Indizes haben zur Wochenmitte nach einem kaum veränderten Handelsstart mehrheitlich moderat zugelegt. Nur der Dow Jones Industrial kam nicht vom Fleck. Er schloss an diesem Mittwoch mit plus 0,03 Prozent auf 34 323,05 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 0,19 Prozent auf 4195,99 Zähler zu und etwas kräftiger noch stiegen die technologielastigen Nasdaq-Indizes. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte letztlich um 0,33 Prozent auf 13702,74 Zähler vor.

ASIEN: – KRAFTLOS – Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag überwiegend zurückgehalten. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen notierte zuletzt leicht im Plus, während es in Hongkong für den Hang-Seng-Index moderat nach unten ging.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung db Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen db Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 15450,72 -0,09%

XDAX 15463,43 -0,11%

EuroSTOXX 50 4031,67 -0,11%

Stoxx50 3443,62 0,01%

DJIA 34323,05 0,03%

S&P 500 4195,99 0,19%

NASDAQ 100 13702,74 0,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,25 0,00%

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,2192 0%

USD/Yen 109,07 -0,07%

Euro/Yen 132,98 -0,08%

Bitcoin 37760 -3,9%

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen nach seinen Vortagesverlusten knapp unter 1,22 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2191 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,2229 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet, nachdem der Kurs am Dienstag noch auf 1,2266 Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des Jahres. Im Handelsverlauf richtet sich der Fokus auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA am Nachmittag. Auf dem Programm stehen eine weitere Schätzung zur Wirtschaftsleistung im ersten Quartal, wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt und Zahlen zum Auftragseingang. Die Daten könnten für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen.

Weiter zulegen konnte der chinesische Yuan. Im Handel mit dem US-Dollar erreichte die Währung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ein Hoch seit knapp drei Jahren. Erstmals seit der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden haben die Unterhändler der USA und Chinas in ihrem andauernden Handelsstreit Kontakt aufgenommen. Zuletzt hatten Unterhändler beider Seiten im vergangenen August während der Präsidentschaft von Präsident Donald Trump miteinander gesprochen.

ROHÖL:

^

Brent 68,42 -0,45 USD

WTI 65,84 -0,37 USD

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,46 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 39 Cent auf 65,82 Dollar.

Seit Dienstag gab es bei den Ölpreise nur vergleichsweise wenig Bewegung, nachdem sie in den Handelstagen zuvor stark gestiegen waren. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bremste die Sorge vor einem Anstieg der Ölexporte durch das Opec-Mitglied Iran einen weiteren Anstieg der Notierungen. Nach jüngsten Verhandlungen haben sich Fortschritte auf dem Weg zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran abgezeichnet und damit eine Lockerung der Sanktionen der USA gegen den wichtigen Förderstaat.

Außerdem steht die Entwicklung der Ölreserven in den USA im Fokus. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl nach Angaben der US-Regierung stärker als erwartet gefallen. Dies konnten den Ölpreise aber keinen neuen Auftrieb verleihen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 165 (130) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 108,10 (96) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 28 (27) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 12,50 (12) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 30 (28) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 23 (22) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 1175 (1240) DKK – ‚BUY‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 775 (680) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR STELLANTIS AUF 16 (15) EUR – ‚HALTEN‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: VTG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hornbach, Bilanz-Pk

14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS Investor Day (online) (bis 28.5.)

DEU: Gerry Weber, Q1-Zahlen

FRA: Korian, Hauptversammlung (online)

ITA: Autogrill, Q1-Umsatz

USA: Medtronic, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Science Day

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/21

08:00 DEU: Destatis: Überschuldung von Privatpersonen Jahr 2020

08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 04/21

(experimenteller Frühindikator)

08:00 CHE: Handelsbilanz 04/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (vorab)

14:30 USA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: BUSINESS DAY des Handelsblatt Wasserstoff-Gipfels (letzter Tag)

09:00 DEU: Online-Präsentation des MINT-Frühjahresreports 2021 im Rahmen einer Diskussionsrunde

10:00 DEU: Online-Pk zur Umschlagentwicklung des Hamburger Hafens im ersten Quartal 2021

EUR/JPN: EU-Japan-Gipfel per Videokonferenz

Themen u.a.: Covid-19, Klimawandel, digitale Transformation, Partnerschaftsabkommen, Zusammenarbeit in indo-pazifischer Region. Für die EU werden die Gespräche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geführt. (11.00 h Pk)

11:00 DEU: BGH klärt: Ist der Gold-Ton des Lindt-Schokoladenhasen als Marke geschützt?

11:45 DEU: Offizielle Einweihung der Stromleitung Nordlink von Schleswig-Holstein nach Norwegen (online)

+ Unter anderem mit

– Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),

– der norwegischen Premierministerin Erna Solberg,

– Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU),

– Daniel Günther (CDU), Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein

– Jan Philipp Albrecht (Grüne), Energiewendeminister in Schleswig-Holsteins

+ 13.00 Pk Altmaier

+ 13.25 Pk Günther/Albrecht

11:45 DEU/FRA: Virtuelles Pressestatement mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Frankreichs Minister für Wirtschaft und Finanzen, Bruno Le Maire im Anschluss an den deutsch-französischen Wirtschafts- und Finanzrat

12:00 DEU: Konferenz des Netzwerks „Global Solutions Initiative“ zur Neuausrichtung der internationalen Politik in der Post-Covid-Welt

Die „Global Solutions Initiative“ berät internationale Organisationen wie die G20 oder die OECD zu Fragen globaler Probleme wie Klimawandel, sozialer Ungerechtigkeit oder Migration.

+ 11.00 Pk

+ 14.00 Beitrag Gesundheitsminister Jens Spahn

+ 15.00 Beitrag Finanzminister Olaf Scholz

+ 16.00 Beitrag EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovskis

+ 17.15 Beitrag Umweltministerin Svenja Schulze

14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie – Impfgipfel der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs

+ 12.30 Statement FDP-Generalsekretär Volker Wissing

+ Pk im Anschluss an die Beratungen

+ 18.00 Statement der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD)

DEU/JPN: EU-Japan-Gipfel per Videokonferenz. Für die EU werden die Gespräche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geführt.

18.00 EUR: Pk EU-Ratstreffen Wettbewerb

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

GfK-Verbrauchervertauen

Juni (Punkte) -5,2 -8,8

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen

Mai (Punkte) 104,0 102,3

Produzentenvertrauen

Mai (Punkte) 106,0 105,4

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Auftragseingang

langlebige Güter, April

Monatsvergleich +0,8 +0,8

ex Transport

Monatsvergleich +0,8 +1,9

BIP, Q2

2. Veröffentlichung

Quartalsvergleich annualisiert +6,5 +6,4

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 425 444

16.00 Uhr

Schwebende Hausverkäufe, April

Monatsvergleich +0,5 +1,9

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!