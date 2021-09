Vorbörse: Dax versucht sich zu stabilisieren – Wall Street mit deutlichen Verlusten – banges Warten auf FED-Entscheid

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG – Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn zeichnet sich am Dienstag im Dax eine gewisse Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 15 207 Punkte. Sorgen vor einer Ausweitung der Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande hatten den Dax am Montag zuvor zwischenzeitlich mit 15 019 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mai gedrückt. Erschwerend kam hinzu, dass sich kurz vor geldpolitischen Signalen der US-Notenbank kaum Käufer aus der Deckung wagten. Was am Montagmorgen mit Verlusten in Hongkong begonnen hatte, setze sich bis Abends an der Wall Street fort. Der marktbreite US-Index S&P 500 rutschte auf das Niveau vom Juli zurück.

USA: – DEUTLICHE VERLUSTE – Insbesondere die Angst der Anleger vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor hat die Wall Street am Montag stark belastet. Darüber hinaus befürchten die Anleger aktuell auch eine baldige Abkehr von der lockeren US-Geldpolitik. Im späten Handel aber griffen einige Investoren auf niedrigem Kursniveau wieder zu und hielten so die Verluste in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial knickte am Ende um 1,78 Prozent auf 33 970,47 Punkte ein, nachdem er im Handelsverlauf kurz auf den tiefsten Stand seit Ende Juni abgesackt war. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 1,70 Prozent auf 4357,73 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,10 Prozent auf 15 012,19 Punkte.

ASIEN: – IM MINUS – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag nachgegeben. In Japan, wo nach einem Feiertag am Montag wieder gehandelt wurde, gab der Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende 1,8 Prozent nach. In der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der Hang-Seng-Index zuletzt ein halbes Prozent, nachdem er zum Wochenauftakt etwas mehr als drei Prozent eingebüßt hatte. Grund für die Kursverluste war die Furcht vor den Folgen einer möglichen Pleite des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. In China selbst ruht der Aktienhandel wegen eines Feiertags weiter.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,17 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1730 Dollar, nachdem sie zu Wochenbeginn mit 1,17 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1711 Dollar festgesetzt.

Nicht nur der Euro, auch viele andere Währungen erholten sich gegenüber als besonders sicher empfundenen Währungen wie dem US-Dollar. Der japanische Yen, der in unruhigen Marktphasen auch häufig zulegt, stand am Morgen ebenfalls unter Druck. Am Montag hatten die Finanzprobleme des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande Sorgen über die wirtschaftliche Stabilität der Volksrepublik ausgelöst.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Bewegung an den Finanzmärkten sorgen könnten. In den USA werden Zahlen vom Immobilienmarkt und vom Außenhandel erwartet. In Europa äußern sich einige hochrangige Zentralbanker, darunter EZB-Vize Luis de Guindos.

ROHÖL:

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,53 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 81 Cent auf 71,10 Dollar.

Zu Wochenbeginn waren die Rohölnotierungen zeitweise erheblich unter Druck geraten. Auslöser waren die Finanzprobleme des großen Immobilienentwicklers Evergrande aus China und Sorgen über die wirtschaftliche Stabilität der Volksrepublik. Da Erdöl als riskante Anlageklasse gilt, wurde der Rohstoff von der schlechten Marktstimmung besonders belastet. Hinzu kam der aufwertende US-Dollar, der Öl für Investoren außerhalb des Dollarraums verteuerte und die Nachfrage von dort belastete.

Am Dienstag deutete sich eine Entspannung an den Finanzmärkten an. Davon profitierten auch die Ölpreise. Am Morgen konnten sie jedoch nur einen Teil ihrer Abschläge vom Wochenstart aufholen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 10,50 (9,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 124 (127) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS STARTET BECHTLE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 71 EUR

– WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 3,91 (4,47) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SIXT-STÄMME AUF 155 (142) EUR – ‚KAUFEN‘

– WDH/STIFEL SENKT NORMA GROUP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 37 (51) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 200 (175) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 140 (144) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 10900 (11100) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT SVENSKA CELLULOSA AB AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 160 SEK

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,70 (3,30) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen

09:00 FRA: Erstnotiz der Vivendi-Abspaltung Universal Music Group an der Amsterdamer Börse

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

11:00 DEU: Lastwagenhersteller Daimler Truck will über Neuheiten informieren

22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen

22:00 USA: FedEx, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:00 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 09/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 08/21

09:30 SWE: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Baugenehmigungen 08/21

14:30 USA: Leistungsbilanz 08/21

SONSTIGE TERMINE

FRA: OECD Zwischenbericht zu den Wirtschaftsaussichten

HINWEIS:

Börsenfeiertag in China und Südkorea

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

