Vorbörse: Dax verteidigt Gewinne – Wall Street in Rekordlaune

DEUTSCHLAND: – ETWAS HÖHER – Nach dem Rekordhoch vom Wochenbeginn kann der Dax die Gewinne am Dienstag wohl zunächst verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 801 Punkte. Seinen Höchststand hatte der Dax tags zuvor bei 15 806 Punkten erreicht und hatte in Sichtweite geschlossen. Die Marktstrategen der Credit Suisse setzen zwar grundsätzlich weiter auf den Aktienmarkt und weniger auf Renten-Papiere in ihrem Modellportfolio. Sie sehen aber kurzfristig eine gewisse Übertreibung und raten, geduldig auf bessere Einstiegschancen zu warten. Die Bewertungen am Aktienmarkt erschienen optisch hoch, weiter steigende Markterwartungen mit Blick auf die Unternehmensgewinne könnten das Bild aber ändern.

USA: – REKORDLAUF – Der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial hat zum Wochenstart erstmals wieder seit seinem Rekordhoch im Mai die Marke von 35 000 Punkten getestet. Die anderen drei US-Indizes erklommen vor dem Start der Berichtssaison zugleich neue Bestmarken. Nach einem zunächst schwächeren Handelsstart drehte der Dow im frühen Geschäft ins Plus und übersprang kurzzeitig die 35 000-Punkte-Hürde. Kurz vor Schluss gelang ihm dies erneut. Letztlich beendete das Wall-Street-Barometer die Sitzung mit plus 0,36 Prozent auf 34 996,18 Zählern knapp darunter. Das Rekordhoch vom 10. Mai bei etwas unter 35 100 Punkten ist damit zum Greifen nahe. Den technologielastigen Nasdaq-Indizes gelangen gleich zum Handelsauftakt neue Bestmarken, der S&P 500 folgte rasch. Er ging schließlich mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 4384,63 Punkte aus dem Tag. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100, der zunächst bis knapp unter 14 900 Punkte geklettert war, schloss ebenfalls 0,35 Prozent höher und damit auf 14 877,89 Zähler.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 0,6 Prozent im Plus lag, legte der Hang Seng in Honkong sogar rund 1,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index, der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte dagegen etwas tiefer und lag 0,3 Prozent im Minus. Dabei war Chinas Außenhandel im Juni erneut deutlich gewachsen. Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft legten im Vorjahresvergleich um 32,2 Prozent auf einen Wert von rund 281 Milliarden US-Dollar (273 Mrd Euro) zu und damit stärker als von Analysten erwartet.

DAX 15790,51 0,65%

XDAX 15803,03 0,81%

EuroSTOXX 50 4093,38 0,62%

Stoxx50 3563,92 0,63%

DJIA 34996,18 0,36%

S&P 500 4384,63 0,35%

NASDAQ 100 14877,89 0,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,02 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1864 0,03%

USD/Yen 110,42 0,05%

Euro/Yen 131,00 0,07%

Der Euro hat am Dienstag weiterhin deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1865 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1852 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag blicken Analysten und Anleger vor allem auf Inflationsdaten. In Deutschland und Frankreich stehen Details zu bereits veröffentlichten Daten an. In beiden Ländern ist die Inflation erhöht, sie liegt aber nur leicht über dem Zielwert der EZB für den gesamten Euroraum.

In den USA stellt sich die Lage anders dar: Dort ist die Teuerung im Mai mit fünf Prozent auf einen 13-jährigen Höchststand und klar über das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed gestiegen. Am Dienstag werden Zahlen für Juni erwartet. Weil die Fed den Anstieg als übergangsweise Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung richtig liegt.

ROHÖL:

Brent 75,31 +0,15 USD

WTI 74,27 +0,17 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,30 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 18 Cent auf 74,28 Dollar.

Leichte Unterstützung erhielten die Ölpreise zuletzt durch den leicht schwächeren US-Dollar. Ein niedrigerer Dollarkurs fördert normalerweise die Erdölnachfrage, da der in der amerikanischen Währung gehandelte Rohstoff dann für Interessenten außerhalb des Dollarraums günstiger wird.

Dennoch notieren die Rohölpreise etwas unterhalb ihrer Anfang Juli erreichten Mehrjahreshochs. Nachdem sie lange unterstützt wurden durch die konjunkturelle Erholung in vielen Ländern, herrscht jetzt wieder Verunsicherung vor. Zum einen verweisen Beobachter auf den ungewissen Kurs des großen Ölverbunds Opec+. Dort herrscht Streit über die Förderung im zweiten Halbjahr. Zum anderen belastet die rapide Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 142 (134) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 34,80 (31,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 33 (42) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 92 (91) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 75 (70) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 33 (32) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 55 (52) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– CITIGROUP SENKT FIRST SOLAR AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 100 USD

– BARCLAYS HEBT SHELL A AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 1950 (1700) PENCE

– BARCLAYS HEBT SHELL B AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 1950 (1700) PENCE

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 12 (13) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT DR. MARTENS AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 535 (490) PENCE

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWATCH AUF 416 (380) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ALSTOM AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 38 (48) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 12,50 (12,80) EUR – ‚BUY‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5900 (5700) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2400 (2500) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 38 (36) EUR – ‚BUY‘

– WDH/RBC HEBT BOOHOO AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 410 (380) PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/21

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

13:30 DEU: Volkswagen, Vorstellung neue Konzernstrategie „NEW AUTO – Mobility for Generations to Come“ (online)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 04/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

10:00 DEU: Destatis: Online-Pressegespräch: Lage der deutschen Wirtschaft im 2. Quartal 2021

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH urteilt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben?, Karlsruhe

08:40 DEU: BGH verkündet erstes Urteil zu möglichen Schadenersatz-Ansprüchen gegen Daimler wegen des „Thermofensters“ in Diesel-Autos

10:30 DEU: Pk Bankenverband BVR: „Jahresabschluss der genossenschaftlichen Finanzgruppe“ und aktuelle politische sowie bankfachliche Themen

11:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Studie zur Vorstandsvergütung

11:00 DEU: Online-Pk der fox e-mobility AG zu Design der neuen vollelektrischen Auto-Familie MIA 2.0

11:15 DEU: Eröffnung eines digitalen Testfeldes für autonomes Fahren von Schienenfahrzeugen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise

Juni

Monatsvergleich +0,4 +0,4*

Jahresvergleich +2,3 +2,3*

Verbraucherpreise HVPI

Monatsvergleich +0,4 +0,4*

Jahresvergleich +2,1 +2,1*

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI

Juni

Monatsvergleich +0,2 +0,2*

Jahresvergleich +1,9 +1,9*

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Verbraucherpreise, Juni

Monatsvergleich +0,5 +0,6

Jahresvergleich +4,9 +5,0

Kernrate gg VJ +4,0 +3,8

