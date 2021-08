Vorbörse: Dax weiter auf Erholungskurs – Euro etwas stärker – Ölpreise legen wieder zu

DEUTSCHLAND: – WEITER ERHOLT – Nachdem sich der Dax vergangenen Freitag noch berappelt hat und Richtung Handelsende in die Pluszone gedreht ist, setzt sich der positive Trend wohl auch zu Beginn der neuen Woche fort. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut ein Stunde vor dem Xetra-Start mit plus 0,59 Prozent auf 15.902 Punkte. Damit rückt die 16.000 Punkte-Marke wieder vorsichtig ins Blickfeld der Anleger. Ob der deutsche Leitindex sein Allzeithoch wieder in Angriff nehmen kann hängt auch davon ab, wie sie die deutschen Autobauer in dieser Woche schlagen. Die Aktien von VW & Co standen fast die ganze vergangene Woche unter Druck.

Sorgen angesichts eines womöglich baldigen Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) hatten den Dax in der vergangenen Woche bis auf fast 15.600 Punkte gedrückt, allerdings hatte das Barometer zum Wochenausklang bereits wieder die Marke von 15 800 Punkten zurückerobert, was zeigt, dass die Bullen nicht kampflos aufgeben. . Stimmen aus den Reihen der Fed, dass angesichts der grassierenden Delta-Variante des Coronavirus eine vorschnelle Reduzierung der konjunkturstützenden Anleihekäufe nochmal überdacht werden sollte, stützten die Kurse. In den USA hatten die Indizes vor dem Wochenende daher Gewinne verbucht und auch die asiatischen Börsen zeichneten am Montag ein freundliches Bild. Im Blick stehen zum Wochenauftakt Stimmungsdaten aus dem europäischen und amerikanischen Industrie- sowie Dienstleistungssektor. Unternehmensseitig ist es voraussichtlich ruhig.

USA: – ERHOLUNG – An den US-Börsen ist eine schwache Woche mit klaren Gewinnen zu Ende gegangen. Als Kursstütze erwies sich die Stärke einiger schwergewichteter Technologietitel. Zudem begrüßten die Anleger Aussagen eines US-Notenbankers, die ihre Sorgen wegen einer möglichen baldigen Straffung der amerikanischen Geldpolitik etwas verringerten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,65 Prozent auf 35 120,08 Punkte. Auf Wochensicht verzeichnete er indes ein Minus von mehr als einem Prozent. Der marktbreite S&P 500 rückte am Freitag um 0,81 Prozent auf 4441,67 Punkte vor, und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,06 Prozent auf 15 092,57 Zähler. Beide Indizes hatten bereits am Donnerstag ihren Abwärtstrend gestoppt.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ASIEN: – ERHOLUNG – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind am Montag auf Erholungskurs gegangen. Die Sorge vor den Folgen einer baldigen Straffung der US-Geldpolitik sowie vor den wirtschaftlichen Konsequenzen der Ausbreitung der Deltavariante des Corona-Virus ließen ein Stück weit nach. Die Stimmung der Anleger bleibt aber durchaus angeschlagen, auch weil Unsicherheit herrscht, inwieweit die chinesische Regierung weiter regulatorisch in die Wirtschaft eingreift. Der Hang Seng in Honkong stieg zuletzt um 1,6 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um fast 2 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,03 -0,07%

DEVISEN: – DOLLAR GIBT NACH – Der Euro ist zu Wochenbeginn über die Marke von 1,17 US-Dollar gestiegen. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1724 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1664 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa neun Monaten gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1671 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart rücken Konjunkturdaten aus der Eurozone in den Mittelpunkt. Die Marktforscher von IHS Markit veröffentlichen ihre vielbeachtete Unternehmensumfrage, aus der sie die Einkaufsmanagerindizes ableiten. Analysten rechnen mit einer leichten Stimmungseintrübung. Dazu dürfte die anhaltende Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus beitragen.

In den USA werden ebenfalls die Markit-Indikatoren erwartet, die die Märkte in der Regel jedoch wesentlich weniger bewegen als die europäischen Zahlen. In Übersee stehen eher die Kennzahlen des Instituts ISM im Vordergrund. Diese werden jedoch etwas später im Berichtsmonat veröffentlicht.

Euro/USD 1,1719 0,17%

USD/Yen 109,88 0,09%

Euro/Yen 128,77 0,26%

ROHÖL: – ERHOLUNG – Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn deutlich gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,42 US-Dollar. Das waren 1,24 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,18 Dollar auf 63,32 Dollar.

Die Erdölpreise haben sich damit etwas von ihren jüngst markierten dreimonatigen Tiefständen erholt. Für etwas Entlastung sorgte der schwächere US-Dollar. Sinkt der Dollarkurs, sorgt das zumeist für eine höhere Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollarraums. Rohöl wird international in der US-Währung gehandelt.

Belastet wurde die Stimmung am Ölmarkt in den vergangenen Wochen durch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Damit einher gehen Konjunktursorgen, da in einigen Ländern neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens drohen oder bereits ergriffen wurden. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lasten zumeist auf der wirtschaftlichen Aktivität und damit auf der Ölnachfrage.

Brent 66,34 +1,16 USD

WTI 63,22 +1,06 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 59 (61) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 58 (61) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 56 (54) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80 (78) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 11,25 (10,25) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 41,50 (42,00) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BERENBERG HEBT NOVOZYMES A/S AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 565 (525) DKK

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 625 (470) DKK – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT PEARSON AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 960 (840) PENCE

– RBC HEBT ZIEL FÜR ORSTED AUF 1100 (1050) DKK – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

02:30 JPN: Jibun Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 08/21

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (1. Veröffentlichung)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 08/21

14:30 USA: CFNA-Index 07/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (vorab)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (vorab)

18:00 RUS: Industrieproduktion 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesweiter Lokführer-Streik im Personenverkehr (21.08.-25.08.21)

15:00 DEU: Online-Diskussion des Deutschen Caritasverbands und des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands zur Krankenhauspolitik u.a. mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

19.00 DEU: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) spricht über ihre Amtszeit und die Zukunft der deutschen Sicherheitspolitik

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex-Markit August (Punkte)

Industrie 57,2 58,0

Dienstleistungen 56,3 56,8

09.30 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex-Markit August (Punkte)

Industrie 65,0 65,9

Dienstleistungen 61,0 61,8

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex-Markit August (Punkte)

Industrie 62,0 62,8

Dienstleistungen 59,5 59,8

Gesamt 59,6 60,2

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen August (Punkte) -4,9 -4,4

GROSSBRITANNIEN

—

USA

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex, August

Industrie 62,5 63,4

Dienste 59,0 59,9

16.00 Uhr

Verkauf bestehender Häuser, Juli

Monatsvergleich -0,5 +1,4

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Richtig in Gold anlegen: Die besten Tipps für Ihren Goldkauf