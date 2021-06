Vorbörse: Dax weiter auf Talfahrt – Euro schwächelt weiter – Ölpreise zieht an

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE ERWARTET – Der jüngste Rückschlag des Dax von seinem Rekordhoch dürfte sich am Montag fortsetzen. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,9 Prozent tiefer auf 15 312 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit fast 15 803 Punkten einen Rekord erreicht. Dem Dax droht ein Start unter der 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Mitte Mai war der Dax schon einmal darunter gerutscht, hatte aber prompt wieder die Wende geschafft. Sorgen vor einer doch früheren US-Zinserhöhung als zuletzt gedacht und die Gefahren der Corona-Variante Delta treiben die Anleger um.

USA: – KURSVERLUSTE – Die Wall Street hat am Freitag eine schwache Woche klar im Minus beendet. Am Tag des Verfalls von Optionen auf Indizes und Einzelaktien war für die Anleger kaum etwas zu holen. Belastet wurde die Stimmung von Kommentaren des Präsidenten der Fed von St. Louis, James Bullard, der sich für eine US-Zinserhöhung bereits im Jahr 2022 aussprach. Dies wäre viel früher als die am Mittwoch von der US-Notenbank in Aussicht gestellten zwei Anhebungen gegen Ende 2023. Der Dow Jones Industrial schloss fast auf Tagestief mit einem Minus von 1,58 Prozent bei 33 290,08 Punkten.

ASIEN: – SCHWACHER WOCHENSTART – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursverlusten in die Woche gestartet. Die negativen Vorgaben aus den USA belasteten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte zuletzt um 3,7 Prozent ab. Für den Hang Seng in Hongkong ging es um 1,3 Prozent bergab und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büßte 0,6 Prozent ein.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,89 0,12%

DEVISEN: – DOLLAR WIRD STÄRKER – Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,19 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1860 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1898 Dollar festgesetzt.

Seit Mittwoch steht der Euro unter erheblichem Druck. Ausschlaggebend sind Erwartungen auf eine perspektivisch straffere Geldpolitik in den USA. Der amerikanische Dollar profitiert von dieser Aussicht, während viele andere Währungen gegenüber der Weltreservewährung an Boden verlieren.

Zum Wochenstart stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Von dieser Seite bleibt der Kursimpuls also gering. Allerdings äußern sich im Laufe des Tages einige hochrangige Vertreter großer Notenbanken, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Euro/USD 1,1862 -0,01%

USD/Yen 109,8435 -0,34%

Euro/Yen 130,2965 -0,36%

ROHÖL: – Anstieg – Die Ölpreise sind am Montag mit moderaten Aufschlägen in die Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,69 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 71,89 Dollar.

Leichte Unterstützung erhielten die Ölpreise durch den Wahlausgang im Iran und den nach wie vor ergebnislosen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Die iranische Präsidentschaftswahl erbrachte das weithin erwartete Ergebnis: Der neue Präsident Ebrahim Raeissi ist ein erzkonservativer Kleriker, der von den iranischen Hardlinern unterstützt wird.

Am Ölmarkt wird erwartet, dass die Wahl Raeissis die Atomverhandlungen zumindest nicht vereinfacht, möglicherweise sogar erschwert. Damit wird das Szenario eines größeren Ölangebots aus dem Iran unwahrscheinlicher. Hintergrund sind die derzeit geltenden US-Sanktionen, die wohl erst im Fall einer Verhandlungslösung gelockert würden.

Brent 73,72 0,21 USD

WTI 71,93 0,29 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG STARTET FASHIONETTE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 60 EUR

– JEFFERIES STARTET HELLOFRESH MIT ‚BUY‘ – ZIEL 104 EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 750 (650) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 74 (77) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 78 (69) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP NIMMT ENGIE MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 15 EUR

– HSBC SENKT PHILIPS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 50 (54) EUR

– JPMORGAN HEBT AIR LIQUIDE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 170 (134) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4 (3,65) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Prosus, Jahreszahlen

10:30 DEU: Porsche, Pressekonferenz zu Elektromobilität mit Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender

11:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München 1

4:30 DEU: Netzbetreiber Elia Group, Online-Pk zur Integration von Offshore-Windkraftanlagen Folgende Änderungen in den Indizes werden wirksam:

MDax: Rein: Auto1, Raus: Siltronic SDax: Rein: Siltronic, Nagarro, Grenke, Vantage Towers, Raus: Auto1, Corestate Capital, Leonie, Koenig & Bauer

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 05/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 06/21

14:30 USA: CFNA-Index 05/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote Q1/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Pressegespräch (per Video und Telefon) Ernst & Young: „Die größten Pharmafirmen weltweit“ DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (virtuell)

+ 11.35 Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland

+ 14.00 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn DEU: Digitaler Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Berlin

+ 13.00 Eröffnungs-Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel

+ 13.15 Ansprache Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

14:00 DEU: Online-Statements nach Gespräch von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit Vertretern der Stahlindustrie und der IG Metall u.a. mit Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, und Jürgen Kerner, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

16:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2021 des Verbraucherzentrale Bundesverbands u.a. mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, FDP-Chef Christian Lindner

17:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema „Perspektiven der deutschen Wirtschaft“. Es sollen die aktuellen Konjunkturprognose der Deutschen Bundesbank vorgestellt und diskutiert werden, wie die Corona-Pandemie das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland beeinflusst hat und wie die wirtschaftlichen Perspektiven aussehen.

17:45 DEU: Digitale Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion zu „Klimaschutz ist Gesundheitsschutz“ u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesumweltministerin Svenja Schulze

18:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Italiens Ministerpräsidenten Mario Draghi

+ 18.35 Statements BEL: Tagung der EU-Umweltminister, Brüssel LUX: Tagung der EU-Außenminister, Luxemburg

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

