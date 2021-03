Vorbörse: Dax weiter in Rekordlaune – Wall Street nur kurz von Hedgefonds-Turbulenzen durchgeschüttelt

DEUTSCHLAND: – REKORDJAGD GEHT WEITER – Nach dem Rekord bei 14.845 Punkten zu Wochenbeginn nimmt der Dax am Dienstag Kurs auf 14.900 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 14.886 Punkte. Am frühen Morgen hatte IG den Dax bereits bei 14.902 Punkten gesehen. Rückenwind kommt aus den USA.

USA: – DOW-REKORD – Spekulationen über einen Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital haben am Montag nur kurz auf die Stimmung an den US-Börsen gedrückt. Aktien von Banken zeigten sich zwar auch zum Handelsschluss überwiegend schwächer, doch insgesamt hellte sich die Laune der Anleger zusehends auf. Der Dow Jones Industrial erreichte gegen Handelsschluss sogar einen neuen Rekordstand, bevor das Plus etwas abbröckelte. Der Leitindex Dow legte letztlich um 0,30 Prozent auf 33.171,37 Punkte zu. Stützend wirkten beachtliche Impffortschritte. Wie US-Präsident Joe Biden sagte, sollen bis zum 19. April 90 Prozent der Erwachsenen in den USA impfberechtigt sein.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend fester tendiert. Die positive Stimmung hält angesichts von Impffortschritten in der Corona-Krise an. Der Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital dämpfte die Stimmung aber etwas. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann hingegen 1,1 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 1,2 Prozent zu.

DAX 14817,72 0,47%

XDAX 14872,18 0,09%

EuroSTOXX 50 3882,87 0,42%

Stoxx50 3316,99 0,59%

DJIA 33171,37 0,30%

S&P 500 3971,09 -0,09%

NASDAQ 100 12965,74 -0,10%\°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,30 -0,15%\°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1763 -0,02%

USD/Yen 109,9495 0,13%

Euro/Yen 129,3395 0,13%

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1764 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1784 Dollar festgesetzt.

Die Dollar-Stärke der vergangenen Woche hat sich vorerst nicht weiter fortgesetzt. Im Gegenzug konnte sich der Euro vorerst stabilisieren. Nach Einschätzung von Devisenexperten sind aber weitere Kursverluste möglich. „Prinzipiell bleibt der Euro unter Druck“, sagte Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Sie verwies auf die angespannte Corona-Lage in der Eurozone.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich der Fokus am Devisenmarkt stärker auf Konjunkturdaten aus der Eurozone richten. Auf dem Programm stehen unter anderem Preisdaten aus Deutschland. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Eurozone im März weiter verstärkt hat. „Die Inflationszahlen, die aus den Ländern der Eurozone veröffentlicht werden, dürften dem Euro kaum Unterstützung liefern“, sagte die Commerzbank-Expertin.

ROHÖL:

Brent 65,05 +0,07 USD

WTI 61,66 +0,10 USD

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 64,85 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um sieben Cent auf 61,49 Dollar.

Im Suezkanal beginnt sich die Lage wieder zu normalisieren. Tagelang hatte ein Riesenfrachter die Durchfahrt einer der wichtigsten Wasserstraßen versperrt. Die ersten Schiffe hätten bereits am frühen Montagabend Kurs aufgenommen, sagte Osama Rabie, Leiter der Kanalbehörde, nach Medienberichten in Kairo. Demnach sollen bis zum Morgen mehr als 100 Schiffe ihre Wartepositionen verlassen haben, um den Kanal zu durchqueren. Allerdings kann es nach Angaben von Reedereien noch Tage dauern, bis sich die gesamte Warteschlange aufgelöst haben wird.

Am Ölmarkt richten sich die Blicke mittlerweile verstärkt auf ein für diesen Donnerstag geplantes Online-Treffen der Opec mit den in der Opec+ verbündeten Förderstaaten, darunter Russland. Am Markt wird damit gerechnet, dass der Ölverbund an der bestehenden Förderbegrenzung festhält, um die Ölpreise zu stützen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 223 (215) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– COMMERZBANK HEBT COMPLEO AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 115 (90) EUR

– HSBC SENKT CONTINENTAL AG AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– WDH/CITIGROUP SENKT AIRBUS AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 106 (102) EUR

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 26,50 (20,70) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 170 (166) EUR – ‚BUY‘

– WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 284 (286) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 17500 (15000) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 16,50 (15,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 415 (400) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS STARTET NEL ASA MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 40,50 NOK

– BERENBERG HEBT RYANAIR AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 20 (15) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1700 (1500) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 960 (850) PENCE – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 5500 (5000) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 60 (59) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 14,50 (16) CHF – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4800 (4900) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT EDP RENOVAVEIS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 22 (22,60) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 16233 (15038) PENCE – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing Group, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Bilanz-Pk (online)

13:00 FIN: Neste Oyj, Hauptversammlung

13:00 NOR: UPM-Kymmene Oyj, Hauptversammlung

13:00 SWE: SEB, Hauptversammlung

23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Q4-Zahlen

DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht

FRA: Total, Online-Konferenz zu Strategie und Ausblick mit Vorstandsvorsitzendem Patrick Pouyanné

NOR: Aker, Jahreszahlen

SWE: Eriksson, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/21

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 03/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/21

12:00 POL: Industrieproduktion 02/21

12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 01/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Fachtagung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. zu „Biomasse in künftigen Energiesystemen – Post-EEG“, Gülzow-Prüzen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise, Februar

Monatsvergleich +1,3 +1,9

Jahresvergleich +1,1 -1,2

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen, März 91 91

(in Pkt.)

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI, März

Monatsvergleich +1,6 -0,6

Jahresvergleich +0,9 -0,1

11.00 Uhr

Eurozone

Wirtschaftsstimmung, März 96,0 93,4

(in Pkt.)

14.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise, März

Monatsvergleich +0,5 +0,7

Jahresvergleich +1,7 +1,3

HVPI-Preise, März

Monatsvergleich +0,5 +0,6

Jahresvergleich +2,0 +1,6

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

FHFA Hauspreisindex, Jan

Monatsvergleich +1,2 +1,1

Case-Shiller Hauspreisindex, Jan

Monatsvergleich +1,2 +1,3

Jahresvergleich +11,25 +10,1

Verbrauchervertrauen

Conf. Board, März 96,7 91,3

(in Pkt)

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Kostenloses Girokonto 2021 – Alles zum Thema und großer Girokonto-Vergleich