Vorbörse: Dax wieder im Rückwärtsgang – Ölpreise verlieren – Euro knapp über 5-Jahrestief

DEUTSCHLAND: – ERNEUTER RÜCKSCHLAG ERWARTET – Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche zeichnet sich für den Dax zum Wochenauftakt nach sehr schwachem US-Handel am Freitag ein erneuter Rückschlag ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,16 Prozent auf 13 934 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 1,7 Prozent tiefer erwartet.

In der Vorwoche hatte sich der Dax zeitweise bereits 13 500 Punkten genähert, bevor ihm eine merkliche Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent. „Dass jetzt ausgerechnet der Mai beginnt, dem ein besonders schlechter Ruf vorauseilt, ist sicherlich nicht hilfreich“, erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

In den USA waren die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende wieder tief abgetaucht. An der Technologiebörse Nasdaq landete der Auswahlindex Nasdaq 100 nach seinem schwächsten Monat seit 2008 auf dem tiefsten Niveau seit März 2021.

Der Fokus der Anleger richtet sich in dieser Woche auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Aktienmarkt.

Trotz vorerst wohl weiter hohen Schwankungen dürften robustere Unternehmen aber in der Lage sein, beständigere und stärkere Ergebnisse zu liefern, schrieb Matthew Benkendorf, Investmentstratege bei Vontobel Quality Growth, mit dem Hinweis auf den Verlauf der aktuellen Berichtssaison sowie auf die kommenden Quartalsbilanzen. Qualitätsunternehmen mit hohen Gewinnspannen könnten Kostensteigerungen und Inflation auffangen, so Benkendorf.

Stark unter Druck stehen am deutschen Aktienmarkt die Papiere von Adler Group . Bereits am Freitagabend hatte der Immobilienkonzern mitgeteilt, dass der Wirtschaftsprüfer KPMG nicht in der Lage sei, nach der Beendigung der Abschlussprüfung ein Prüfungsurteil für den Konzern- und den Einzelabschluss 2021 abzugeben.

Die Jahreszahlen, die Adler ungeachtet dessen am Samstag dennoch vorlegte und unter dem Strich wegen Abschreibungen ein Verlust gut einer Milliarde Euro offenbarten, dürften für die Anleger wohl nur zweitrangig sein. Vorbörslich auf Tradegate rauschten die Aktien um 38 Prozent zum Xetra-Schluss in den Keller. Das Adler-Debakel dürfte auch den gesamten Immobiliensektor belasten, sagte ein Händler.

Quartalszahlen gab es zudem vom Autozulieferer Stabilus , dessen Aktien vorbörslich auf Tradegate kaum verändert notierten. Stabilus habe vor allem umsatzseitig klar besser als erwartet abgeschnitten, wenn auch die Margen etwas niedriger seien als gehofft, sagte ein Börsianer. Letzteres könnte im Verlauf Gewinnmitnahmen auslösen, mahnte er zur Vorsicht.

Nordex sanken auf Tradegate vorbörslich um 1,7 Prozent zum Xetra-Schluss. Marktteilnehmer begründeten dies mit den gekappten Umsatz- und Margenzielen des dänischen Windkraft-Konkurrenten Vestas .

USA: – DEUTLICH IM MINUS – Mit deutlichen Verlusten haben die US-Aktienmärkte eine schwache Woche abgeschlossen. Enttäuschende Quartalsberichte einiger Technologiekonzerne trübten am Freitag die zuletzt wieder aufgehellte Stimmung unter den Anlegern. Die Volatilität an den Börsen bleibe hoch, sagte Marktexperte Jim Reid von der Deutschen Bank und verwies unter anderem auf den zuletzt erstarkten US-Dollar und wieder anziehende Ölpreise als Ausdruck der zunehmenden Unsicherheit. Der Dow Jones Industrial bröckelte im Handelsverlauf stetig ab und beschleunigte seine Talfahrt im Schlussgeschäft. Letztlich stand ein Rückgang von 2,77 Prozent auf 32 977,21 Punkte auf den tiefsten Stand seit Mitte März zu Buche. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 2,5 Prozent. Für den Monat April liest sich die Dow-Bilanz mit rund minus 5 Prozent noch düsterer. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 3,63 Prozent auf 4131,93 Zähler. Der Nasdaq 100 fiel um 4,47 Prozent auf 12 854,80 Punkte auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr. Im April ist der technologielastige Index damit um mehr als 13 Prozent abgesackt, die schlechteste monatliche Performance seit der Finanzkrise im Jahr 2008

ASIEN: – NIKKEI LEICHT IM PLUS; FEIERTAG IN CHINA – In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt keine einheitliche Richtung gefunden. In Japan verzeichnete der Leitindex kurz vor Handelsende ein leichtes Plus von 0,20 Prozent, nachdem dort am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Im Minus waren dagegen andere Märkte wie zum Beispiel die Börsen in Indien und Südkorea. In China und der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ruht am Montag der Handel.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,61 +0,01%

DEVISEN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0520 Dollar. Sie lag damit etwas über ihrem fünfjährigen Tiefstand, den sie vergangene Woche mit 1,0471 Dollar markiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas höher auf 1,0540 Dollar festgesetzt.

Am Montag stehen in der Eurozone und den USA wichtige Stimmungsindikatoren aus der Industrie auf dem Programm. Im Euroraum veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, eine regelmäßige Umfrage unter hochrangigen Unternehmensvertretern. In den Vereinigten Staaten gibt das Institut ISM seine Umfrageresultate unter Einkaufsmanagern bekannt. Die Indikatoren geben Hinweise auf die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung.

Euro/USD 1,0517 -0,27%

USD/Yen 130,41 0,39%

Euro/Yen 137,18 0,16%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Belastung kam vom steigenden US-Dollar, der Erdöl für Anleger außerhalb des Dollarraums verteuerte und auf deren Nachfrage lastete. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,02 Dollar. Das waren 1,12 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,02 Dollar auf 103,67 Dollar.

Seit einiger Zeit schwanken die Erdölpreise um die Marke von 100 Dollar. Während der Brent-Preis meist klar über der Marke liegt, bewegt sich der WTI-Preis auf etwas niedrigerem Niveau. Im Vergleich zum Jahresanfang sind die Preise deutlich um gut 35 Prozent gestiegen, was vor allem am Ukraine-Krieg liegt. Schon im Vorfeld der russischen Invasion waren die Rohölpreise deutlich gestiegen.

Für tendenziellen Auftrieb sorgt das knappe Angebot, das insbesondere auf scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland zurückgeht. Tendenzielle Belastung übt dagegen die Corona-Politik Chinas aus, die mit strengen Eindämmungsmaßnahmen konjunkturelle Belastung hervorruft und eine geringere Rohölnachfrage bewirkt.

Brent 106,01 -1,13 USD

WTI 103,66 -1,03 USD

