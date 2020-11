Vorbörse: Deutliche Erholung an der Wall Street – Dax im Minus erwartet

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Nach der US-Präsidentschaftswahl zeichnen sich am Mittwochmorgen leichte Kursverluste am deutschen Aktienmarkt ab. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels mit 12.000 Punkten 0,7 Prozent schwächer zum Vortag. Zuvor hatte sich der Leitindex seit Wochenbeginn kräftig erholt. Allerdings schwankte die Indikation in der Nacht erheblich angesichts der Ungewissheit über den Wahlausgang. Mit Ohio und Florida hat US-Präsident Donald Trump zwei wichtige Bundesstaaten für sich gewonnen. Damit könnte ihm entgegen den meisten Umfragen die Wiederwahl ins höchste politische Amt der Vereinigten Staaten von Amerika doch noch gelingen.

USA: – DEUTLICHE KURSERHOLUNG – Die US-Aktienmärkte haben am Tag der US-Präsidentschaftswahl ihren Erholungskurs nach dem Ausverkauf der Vorwoche fortgesetzt. Eine Welle des Optimismus schwappe an die Wall Street, dass der Wahlausgang keine größeren Ungewissheiten mit sich bringe, sagte ein Portfoliomanager. Positive Impulse lieferten die Ölpreise, die den stärksten Anstieg seit einem Monat verzeichneten. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 2,06 Prozent höher bei 27.480,03 Punkten, nachdem er zum Wochenstart bereits um 1,6 Prozent zugelegt hatte.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Der chinesische Auswahlindex CSI 300 legte zuletzt um 0,71 Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,15 Prozent. Der japanische Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent höher. Dort hatte der Handel am Vortag wegen eines Feiertag geruht. Der australische Aktienmarkt gab angesichts der Unsicherheit über den Ausgang leicht nach. Australien ist ein wichtiger Rohstoffproduzent und damit stark von der globalen Konjunkturentwicklung abhängig.

DAX 12088,98 2,55%

XDAX 12120,09 2,68%

EuroSTOXX 50 3098,72 2,62%

Stoxx50 2820,82 2,43%

DJIA 27480,03 2,06%

S&P 500 3369,16 1,78%

NASDAQ 100 11279,91 1,76%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,42 +0,22%°

DEVISEN: – DOLLAR PROFITIERT VON US-WAHL – Der Euro ist am Mittwoch angesichts eines unsicheren Wahlausgangs in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten. Der US-Dollar profitierte hingegen. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1655 Dollar und damit einen Cent weniger als noch in der Nacht. Zeitweise war der Euro noch stärker gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.

Der Ausgang der Präsidentenwahl in den USA scheint denkbar knapp zu sein. Die an den Finanzmärkten zuletzt gespielte „blaue Welle“, also ein klarer Sieg des Demokraten Joe Biden, ist nach bisher bekannten Ergebnissen ausgeblieben. Der Dollar legte zu, weil er als weltweite Reservewährung gilt, die in unsicheren Zeiten oft nachgefragt wird.

Viele andere wichtige Währungen standen gegenüber dem US-Dollar unter Druck, darunter das britische Pfund, der japanische Yen oder der Schweizer Franken.

Euro/USD 1,1665 -0,32%

USD/Yen 104,88 0,29%

Euro/Yen 122,34 -0,03%

ROHÖL: – ANSTIEG – Während in den USA der Wahlausgang weiter unklar bleibt, haben die Ölpreise am Mittwoch im frühen Handel weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,62 US-Dollar. Das waren 91 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 86 Cent auf 38,52 Dollar.

An den Finanzmärkten hatte man zuvor auf einen eindeutigen Wahlausgang gehofft, zuletzt sah es aufgrund der engen Rennen in den für die Wahl wichtigen sogenannten „Swing States“ jedoch nach einer längeren Wartezeit bis zu gesicherten Ergebnissen aus.

Marktbeobachter sprachen aufgrund der besser als erwarteten Aussichten für den Amtsinhaber Donald Trump von einer gestiegenen Risikofreude. Aus Sicht von Warren Patterson, Rohstoffexperte der ING-Bank, hat der Ölpreis hiervon profitiert und würde durch einen Wahlsieg Trumps weiter gestützt. Der Grund: Dies mache die Chancen auf die Rückkehr des Irans auf den Weltmarkt für Rohöl weniger wahrscheinlich.

Neben der Nachfrageschwäche wegen der Corona-Krise hatte vor allem Libyen nach einem Waffenstillstand im dortigen Bürgerkrieg seine Produktion deutlich ausgeweitet. Das gestiegene Angebot lastete damit zusätzlich auf den Preisen.

Auch die Öl-Industrie in den USA könnte von einer weiteren Amtszeit des Republikaners profitieren. Im Gegensatz zu Trump steht Kontrahent Joe Biden für einen umweltfreundlicheren Kurs und könnte die in den letzten Jahren boomende US-Fracking-Industrie im Falle eines Wahlsieges zusätzlichen Auflagen unterwerfen./

Brent 40,64 0,93 USD

WTI 38,59 0,94 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 50 (42) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 52 (50) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 47 (50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 23 (23,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 27 (27,60) EUR – ‚BUY‘

– LIBERUM SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 74 (76) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK STARTET PATRIZIA MIT ‚BUY‘ – ZIEL 24,50 EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 6,80 (6,60) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 26,70 (25,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 83 (86) EUR – ‚SELL‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR BOEING AUF 125 (129) USD – ‚VERKAUFEN‘

– GOLDMAN HEBT AMD AUF ‚CONVICTION BUY LIST‘ (NEUTRAL) – ZIEL 96 (84) USD

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INTEL AUF 38 (46) USD – ‚SELL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 39,20 (37,20) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 200 (270) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 15,0 (16,7) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 56 (54) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 98 (88) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VALEO AUF 17,80 (17) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 14,90 (14,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AB FOODS AUF 2050 (2360) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 44 (42) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (10.30 h Online-Pk)

07:00 DEU: Vonovia, 9Monatszahlen (9.30 h Presse-Call)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Call)

07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (8.00 h Call)

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Zahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: KfW, Q3-Zahlen

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 09/20 und Q3/20

17:45 DEU: Alstria Office Reit AG, 9Monatszahlen

18:00 ESP: Endesa, 9Monatszahlen

20:00 DEU: 40 statt 30 Werte? Deutsche Börse will Dax reformieren – Ende der Befragung

22:02 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KBA / VdIK / VDA – Pkw-Neuzulassungen 10/20

CHE: Swiss Life, Q3 Interim Statement

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 10/20

09:15 ESP: PMI Dienste 10/20

09:45 ITA: PMI Dienste 10/20

09:50 FRA: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/20

14:30 USA: Handelsbilanz 09/20

15:45 USA: PMI Dienste 10/20 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Services 10/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste reguläre Flüge von der Südbahn des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER)

11:00 DEU: Pressekonferenz des Flughafen Berlin Brandenburg und Qatar Airways mit Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke-Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH und Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker

14:00 DEU: Digitale Industriekonferenz 2020 mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), BDI-Präsident Dieter Kempf und dem Vorsitzenden der IG Metall Jörg Hofmann

13:15 h Statement Altmaier

EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

USA: Mitgliedschaft der USA im Pariser Klimaabkommen endet

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 40,0 42,4

09.45 Uhr

Italien

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 47,0 48,8

09.50 Uhr

Frankreich

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 46,5 46,5

09.55 Uhr

Deutschland

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 48,9 48,9

10.00 Uhr

Eurozone

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 46,2 46,2

Gesamt 49,4 49,4

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise September

Monatsvergleich +0,3 +0,1

Jahresvergleich -2,4 -2,5

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 52,3 52,3

Gesamt 52,9 52,9

USA

14.15 Uhr

ADP-Beschäftigtenzahl, Oktober +650 +749 (in Tsd.)

14.30 Uhr

Handelsbilanz, September -63,9 -67,1 (in Mrd US-Dollar)

15.45 Uhr

Markit-Einkaufsmanagerindex

Dienste, Oktober 56,0 56,0 (in Pkt.)

16.00 Uhr

ISM-Einkaufsmanagerindex

Dienste, Oktober 57,5 57,8 (in Pkt.)

