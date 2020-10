Vorbörse: Donald Trump und Ehefrau Melania positiv getestet – Dax im Minus erwartet – Euro unter 1,17 Dollar

DEUTSCHLAND: – ABWÄRTS – Der zuvor recht stabil erwartete Dax ist am Freitagmorgen plötzlich unter Druck geraten. Sorgen bereitet den Anlegern die Meldung, dass sich der US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau mit dem Coronavirus angesteckt haben. Anschließend ging es für den deutschen Leitindex um mehr als 100 Punkte abwärts. Gut eineinhalb Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dax mit 12.588 Punkten 1,12 Prozent unter dem Vortagesschluss auf Xetra.

# Trump – Bin positiv auf Corona getestet worden

USA: – LEICHT IM PLUS – Das anfangs noch sehr gute Stimmungsbild an der Wall Street ist am Donnerstag verblasst. Der Dow Jones Industrial war zwar fast ein Prozent höher in den Handel gestartet, wie schon am Vortag verlor er aber knapp über der Marke von 28.000 Punkten seinen Schwung und drehte im Verlauf sogar zeitweise ins Minus. Letztlich beendete er den ersten Handelstag im Oktober 0,13 Prozent höher bei 27 816,90 Punkten. Einmal mehr konnten die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte den Dow weit in den Schatten stellen. Für den von dieser Branche geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,45 Prozent auf 11.583,20 Zähler bergauf. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,53 Prozent auf 3.380,80 Punkte.

ASIEN: – NIKKEI IM MINUS – Die Nachricht über die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten Donald Trump den japanischen Aktienmarkt belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor rund 45 Minuten vor Handelsende 0,7 Prozent, nachdem er zuvor noch leicht im Plus gelegen hatte. In Tokio konnte am Freitag wieder gehandelt werden. Am Donnerstag musste der Aktienhandel wegen einer historischen Technikpanne einen Tag pausieren. Weiter keine neuen Kurse gab es in China, Hongkong und Südkorea – dort pausiert der Handel wie schon am Donnerstag wegen eines Feiertags.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

DEVISEN: -EURO UNTER 1,17 $ – Der Eurokurs hat am Freitag in den ersten Handelsstunden deutlich nachgegeben. Im frühen Handel sank der Wert der Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,17 US-Dollar. Zuletzt wurde der Euro mit 1,1697 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1752 (Mittwoch: 1,1708) Dollar festgesetzt.

Die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania mit dem Coronavirus angesteckt haben, sorgte bei der Weltreservewährung Dollar für Nachfrage. Dies belastete im Gegenzug den Euro.

Wichtige Konjunkturdaten stehen erst ab dem späten Vormittag an. Am Morgen werden Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Am frühen Nachmittag wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht.

ROHÖL: – WEITER ABWÄRTS – Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Freitag weiter nachgegeben. Am Vorabend waren die Preise bereits stark gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,16 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 83 Cent auf 37,90 Dollar. Damit sieht es für die Rohölpreise auf Wochensicht nach dem zweiten Verlust in Folge aus.

Neben einer immer noch schwachen Nachfrage wegen der Corona-Krise trübten enttäuschende Nachrichten aus den USA den Ausblick am Markt. Nach ergebnislosen Gesprächen im US-Kongresse schwanden zuletzt die Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket noch vor der Wahl im November.

Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sorgte bei der Weltreservewährung Dollar zudem für Nachfrage. Die US-Währung gilt in Zeiten der Unsicherheit als sicherer Hafen. Da Öl international in Dollar gehandelt wird, wird hierdurch der Rohöl-Import im Verhältnis teurer.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 35 (30) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 93 (90) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 34 (37,20) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC HEBT KRONES AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 67 (62) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 123 (105) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 5,80 (7,40) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 58 (56) EUR – ‚NEUTRAL‘

– DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 100 (110) EUR – ‚HOLD‘

– LBBW HEBT KRONES AUF ‚KAUFEN‘ (HALTEN) – ZIEL 62 (58) EUR

– SOCGEN HEBT DEUTSCHE BANK AUF ‚HOLD‘ (SELL)

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 33 (28,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE NIMMT ASSA ABLOY MIT ‚OUTPERFORM‘ WIEDER AUF – ZIEL 270 SEK

– GOLDMAN HEBT BUREAU VERITAS AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 29 (21,50) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 449 (439) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VALEO AUF 17 (14,50) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT LONZA GROUP AG AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 600 (440) CHF

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 145 (130) SEK – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 500 (530) PENCE – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 1740 (1810) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 46 (48) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 170 (155) SEK – ‚HOLD‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 9M/20

12:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20 (vorab)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/20 (2. Umfrage)

BEL: Fitch Ratingüberprüfung

DEU: S&P Ratingüberprüfung

FRA: S&P Ratingüberprüfung

ISL: Moody’s Ratingüberprüfung

SLO: Moody’s Ratingüberprüfung

SONSTIGE TERMINE

09:30 EUR: Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klage der Umweltverbände und Fährunternehmen zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung

EUR: Ende der neunten Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI September

Jahresvergleich -0,2 -0,2

Kernrate

Jahresvergleich +0,4 +0,4

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht, Sept

Beschäftigung +875 +1371 (in Tsd)

Arbeitslosenquote 8,2 8,4

Stundenlöhne gg VM +0,2 +0,4

Stundenlöhne gg VJ +4,8 +4,7

16.00 Uhr

Auftragseingang Industrie, Aug +0,9 +6,4 ohne Transport +1,1 +2,1

Verbrauchervertrauen Uni Michigan, Sept 79,0 78,9 (in Pkt)

