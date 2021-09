Vorbörse: Dow Jones beendet Verlustserie – Dax verharrt vor US-Jobdaten auf der Stelle – Euro wird wieder stärker

DEUTSCHLAND: – MINIMAL HÖHER – Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürfte der Dax am Freitag kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 848 Punkte. Auch auf Wochensicht tritt der Dax per saldo auf der Stelle – trotz kurzzeitigen Ausflugs auf über 16 000 Punkte. Er pendelt um seine 21-Tage-Line, die als kurzfristiges Trendbarometer gilt. Sie steht aktuell bei 15 847 Punkten. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite warten derweil auf Rekordniveau auf die US-Daten.

USA: – LEICHT IM PLUS – Erfreuliche wöchentliche Zahlen vom Arbeitsmarkt haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag gestützt. Anleger warten aber bereits auf den monatlichen Jobmarktbericht der Regierung am Freitag. Der Dow schloss nach drei Verlusttagen in Folge 0,37 Prozent höher mit 35 443,82 Punkten. Der breit aufgestellte S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq Composite hatten im frühen Handel sogar knapp Rekordhochs erreicht. Im weiteren Verlauf jedoch nahm der Schwung ab. Der S&P 500 gewann am Ende 0,28 Prozent auf 4536,95 Punkte. Unter den Tech-Indizes legte der Nasdaq Composite um 0,14 Prozent auf 15 331,18 Punkte zu. Der Nasdaq 100 aber rutschte minimal ins Minus und gab am Ende um 0,05 Prozent auf 15 604,25 Punkte nach.

ASIEN: – GEMISCHTES BILD – In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Wochenschluss unterschiedlich entwickelt. Während in Japan Spekulationen über einen Rücktritt des Ministerpräsidenten Yoshihide Suga für kräftige Gewinne sorgten, gaben die Kurse in China wegen schwacher Konjunkturdaten nach. Auch in Hongkong gab es Kursverluste. Japans Leitindex Nikkei-225 zog dagegen deutlich an. Kurz vor Handelsende legte er rund zwei Prozent zu und baute damit die Kursgewinne der vergangenen Tage aus. Auf Wochensicht steuert der Nikkei-225 auf ein Plus von rund fünf Prozent zu. Anders sieht es am chinesischen Aktienmarkt aus. Der CSI 300 mit einer Auswahl der wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland gab am Freitag leicht nach – auf Wochensicht ist der Index allerdings noch leicht im Plus.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,40 -0,06%

DEVISEN: – EURO LEGT ZU – Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1884 Dollar und damit so viel wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1846 Dollar festgesetzt.

Unter Druck stand am Morgen der japanische Yen. Am Markt wurde auf die Ankündigung von Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga verwiesen, künftig nicht mehr als Parteivorsitzender zur Verfügung zu stehen. Die Neuwahl des Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei findet Ende des Monats statt. Der Rückzug Sugas dürfte sein Ende als Regierungschef nach sich ziehen. Hintergrund sind sehr schlechte Umfragewerte für Suga, die vor allem auf sein Management der Corona-Krise zurückgeführt werden.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke der Anleger auch auf neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht. Da der Arbeitsmarkt eine bedeutende Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve spielt, wird ihm an den Finanzmärkten große Bedeutung beigemessen. Die Fed hat signalisiert, dass sie ihre geldpolitische Unterstützung demnächst etwas zurückfahren könnte, soweit sich der Jobmarkt weiterhin solide entwickelt.

Euro/USD 1,1878 0,02%

USD/Yen 110,02 0,08%

Euro/Yen 130,68 0,08%

ROHÖL: – RUHE – Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Im frühen Handel ging es mit den Notierungen leicht nach unten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,96 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20 Cent auf 69,79 Dollar.

Auf Wochensicht haben die Ölpreise aber zugelegt. Während es mit dem Preis für Rohöl aus der Nordsee nur leicht nach oben ging, konnte die Notierung für US-Rohöl deutlich zulegen, seit Montag um fast zwei Prozent. Gestützt wurden die Ölpreise im Verlauf der Woche durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA und durch eine Kursschwäche des US-Dollar. Wenn der Dollar an Wert verliert, wird das in Dollar gehandelte Öl auf dem Weltmarkt für viele Interessenten günstiger, was die Nachfrage erhöht.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise allerdings durch die Förderpolitik der in der Opec+ zusammengeschlossenen Förderstaaten gebremst. Die Ölallianz hatte im Verlauf der Woche beschlossen, trotz der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus an der für Oktober geplanten Erhöhung der Fördermenge festzuhalten. Dies habe die Notierungen auch kurz vor dem Wochenende etwas belastet, hieß es.

Brent 72,98 -0,05 USD

WTI 69,80 -0,19 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 53 (50) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– SOCGEN HEBT MTU AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 225 EUR

– BERENBERG SENKT AIB GROUP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 2,65 EUR

– BERENBERG SENKT ZIGNAGO VETRO AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 18,50 (17,00) EUR

– JPMORGAN HEBT ENDESA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 25 (25,80) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 6680 (6800) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 183 (177) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 160 (155) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Ströer, Hauptversmamlung (online)

18:00 DEU: Siemens Media Briefing zur IAA

22:05 DEU: Deutsche Börse gibt Rangliste für den von 30 auf 40 Werte erweiterten Leitindex Dax bekannt

DEU: KBA / VdA / VdIK – Kfz-Neuzulassungen 08/21

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/21

09:15 ESP: PMI Dienste 08/21

09:45 ITA: PMI Dienste 08/21

09:50 FRA: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 08/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 08/21

EUR: Moody’s Ratingergebnis Estland, Ungarn, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Litauen

EUR: DBRS Ratingergebnis Estland, Spanien

SONSTIGE TERMINE

EUR: Abschluss Außenministertreffen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex Markit

Dienstleistungen August (Punkte) 61,5 61,9

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex Markit

Dienstleistungen

August (Punkte) 58,5 58,0

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Markit

Dienstleistungen August (Punkte) 56,4 56,4

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Markit

Dienstleistungen August (Punkte) 61,5 61,5*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Markit

August (Punkte) Dienstleistungen 59,7 59,7*

Gesamt 59,5 59,5*

11.00 Uhr

Eurozone

Einzelhandelsumsätze Juli

Monatsvergleich +0,0 +1,5

Jahresvergleich +4,5 +5,0

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex Markit

August (Punkte) Dienstleistungen 55,5 55,5*

Gesamt 55,3 55,3*

USA

14.30 Uhr

Arbeitsmarktbericht, Aug

Beschäftigte ex Agrar +725 +943

Arbeitslosenquote 5,2 5,4

Stundenlöhne +0,3 +0,4

15.45 Uhr

Markit-PMI Dienste, Aug 55,2 55,2 (in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Dienste, Aug 61,8 64,1 (in Pkt)

