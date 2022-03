Vorbörse: Dow Jones & Co erholen sich – Dax nach Kurssprung leicht im Minus erwartet – Ölpreise legen nach Abschlag wieder zu

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Nach der sprunghaften Erholung vom Vortag lassen es die Anleger am Donnerstag zunächst wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13 835 Punkte und damit 0,1 Prozent unter dem Vortagsschluss. Geprägt von Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien war der Leitindex zur Wochenmitte um fast 8 Prozent hochgeschnellt. Wie die Experten der ING am Morgen schrieben, bleibt die Rally anfällig für Rückschläge, da die Risiken bestehen blieben. Der Fokus liegt am Donnerstag auf dem ersten hochrangigen Gespräch der Ukraine und Russlands seit Kriegsbeginn: Hoffnung für das Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba und seines russischen Kollegen Sergej Lawrow hatten zuletzt vage Signale der Kompromissbereitschaft gemacht.

USA: – ERHOLT – Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine haben am Mittwoch eine Erholung an den US-Börsen ausgelöst. Nach vier verlustreichen Börsentagen legte der Dow Jones Industrial zu Handelsschluss um 2,00 Prozent auf 33 286,25 Punkte zu. Kursstützend wirkte sich auch der deutliche Rückgang der Energiepreise nach deren jüngster Rekordjagd aus. Als Lichtblick erschien den Anlegern das geplante Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands an diesem Donnerstag im türkischen Antalya. Zudem deutete die Regierung in Kiew an, dass sie nicht mehr auf einer sofortigen Nato-Mitgliedschaft beharrt und eine Neutralität des Landes nicht ausschließt. Das russische Außenministerium betonte laut der Agentur Tass seinerseits, Russland strebe keinen Machtwechsel in der Ukraine an.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag die kräftige Erholung in den USA und Europa vom Vortag nachgeholt. Das geplante Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands an diesem Donnerstag weckte zaghafte Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien. Zudem waren zuletzt die Ölpreise deutlich gesunken. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit kräftigen Kursgewinnen von 3,9 Prozent. Der Hang Seng Index in Hongkong legte zuletzt um 0,5 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 1,5 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 163,64 -0,01

DEVISEN: Der Euro hat sich am Donnerstag zu Beginn eines ereignisreichen Tags deutlich über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1060 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0993 Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte sich am Mittwoch deutlich von seinen herben Verlusten seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erholen können. Hintergrund der Erholung sind aufkommende Hoffnungen auf eine vorsichtige Annäherung der Kriegsparteien. An diesem Donnerstag treffen sich die Außenminister Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, in der Türkei. Vermitteln will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

Neben dem Vermittlungsversuch steht im Euroraum die Geldpolitik im Mittelpunkt. Die EZB entscheidet in ihrer Ratssitzung über ihren Kurs. Sie steht vor einer Gratwanderung: Einerseits muss sie die hohe und steigende Inflation bekämpfen. Andererseits muss sie aufpassen, das absehbar schwächere Wachstum nicht noch zusätzlich durch eine zu straffe Geldpolitik zu belasten.

In den USA richten sich die Blicke auf neue Inflationsdaten. Sie setzen neben dem Ukraine-Krieg den Ton für die Zinssitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Der Inflationstrend ähnelt der Entwicklung in Europa, weshalb von der Fed eine erste Zinsanhebung in der Corona-Pandemie erwartet wird.

Euro/USD 1,1058 -0,12

USD/Yen 116,0860 0,24

Euro/Yen 128,3635 0,12

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Donnerstagmorgen gestiegen, nachdem sie am Vortag stark nachgegeben haben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,29 US-Dollar. Das waren 2,15 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,20 Dollar auf 109,90 Dollar.

Die Preisbewegungen am Ölmarkt waren in den vergangenen Tagen extrem: Am Montag hatten die Erdölpreise drastisch zugelegt und das höhste Niveau seit dem Jahr 2008 erreicht. Der Brent-Preis war bis auf gut 139 Dollar gestiegen, WTI-Rohöl hatte mehr als 130 Dollar gekostet. Am Mittwoch folgte dann eine scharfe Gegenbewegung.

Hintergrund ist jeweils der Krieg Russlands in der Ukraine. Zunächst trieben die Furcht vor Engpässen in der Ölversorgung und ein US-Importstopp für russisches Öl die Preise. Zuletzt sorgten Hoffnungen auf eine vorsichtige Annäherung der Kriegsparteien für etwas Erleichterung. An diesem Donnerstag treffen sich die Außenminister Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, in der Türkei. Vermitteln will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

Brent 113,52 2,38 USD

WTI 109,64 0,94 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 75 (77) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEXUS AUF 55 (70) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 196 (178) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 300 (335 ) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 96 (105) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 86 (99) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 290 (340) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT NETAPP INC AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 102 (85) USD

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 66 (76) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT M&G AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 267 (237) PENCE

– BERENBERG HEBT NN GROUP AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 52,80 EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CAPRICORN ENERGY AUF 215 (220) PENCE – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT TEMENOS AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 90 (110) CHF

– JEFFERIES HEBT MOLTEN VENTURES AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 1000 PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR THALES AUF 133 (121) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 19,50 (19) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2600 (2500) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 480 (500) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 58 (60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 13,30 (14,10) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT HUNTING AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 455 (265) PENCE

– UBS SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 7,40 (8,50) CHF – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (12.00 h Presse-Gespräch online)

07:30 DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Bilanz-Pk online)

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Jahres-Pk)

08:00 GBR: National Express, Jahreszahlen

13:00 DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive

16:00 USA: Ebay, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bilfinger, Geschäftsbericht

CHE: Clariant, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

USA: General Electric, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 02/22

06:30 NLD: Verbraucherpreise 02/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 02/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 01/22

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 02/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 02/22

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Brückengipfel des Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV zum Thema Brückenmodernisierung

+ 14.00 Pk Bundesverkehrsminister Volker Wissing

EUR: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Versailles (bis 11.3.22)

DEU: Abschluss der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), Berlin

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

13.45 Uhr

Europäische Zentralbank (EZB)

Leitzins

Hauptrefinanzierungssatz 0,00 0,00

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagensatz -0,50 -0,50

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 217 000 215 000

Verbraucherpreise, Feb

Monatsvergleich +0,8 +0,6

Jahresvergleich +7,8 +7,5

Kernindex gg VJ +6,4 +6,0

