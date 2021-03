Vorbörse: Dow Jones gibt gegen Handelsende Gas – Dax startet freundlich in den Tag – Ölpreise im Aufwind

DEUTSCHLAND: – FREUNDLICH – Der weltweite Impf-Optimismus in der Corona-Krise dürfte am Freitag den Dax antreiben. Mit 14 725 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,71 Prozent höher. Damit rückt der Index wieder etwas näher an das Rekordhoch von 14 804 Punkten aus der Vorwoche. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Zuwachs von 0,7 Prozent. Im Blick steht am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima. Seit Tagen schon zeigt sich der Dax robust. Zwischenzeitliche Verluste im Handelsverlauf wurden meist aufgeholt. Die Hoffnung auf eine Aufhellung der Konjunktur verdrängte die Sorgen vor steigenden Infektionszahlen.

USA: – DOW TROTZT SCHWÄCHEPHASE – Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem schwankungsreichen Handel uneinheitlich geschlossen. Für den Leitindex Dow Jones Industrial zeigten die Kurstafeln am Ende ein Plus von 0,62 Prozent auf 32 619,48 Punkte an, während der marktbreite S&P 500 um 0,52 Prozent auf 3909,52 Punkte vorrückte.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag fester tendiert. Impf-Fortschritte in der Corona-Krise machten Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 2,23 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 1,64 Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,56 +0,06%

DEVISEN: – EURO ERHOLT SICH ETWAS – Der Euro hat am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1782 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1802 Dollar festgesetzt.

In den vergangenen Tagen hatte der Dollar von steigende Wachstumserwartungen in den USA profitiert, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Am Donnerstag hatte die Gemeinschaftswährung zeitweise den tiefsten Stand seit dem vergangenen November erreicht. Außerdem wurde der Euro auch immer wieder durch die schleppende Impfkampagne in Europa belastet.

Am Morgen hat sich die Dollar-Stärke der vergangenen Tage aber vorerst nicht weiter fortgesetzt. Die amerikanische Währung stand zu fast allen wichtigen Währungen unter Druck. Auch der japanische Yen verzeichnete Kursverluste. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil starken Kursgewinnen an den asiatischen Aktienmärkten. Vor diesem Hintergrund sind Dollar und den Yen, die von Anlegern als sichere Anlagen geschätzt werden, weniger gefragt.

Euro/USD 1,1785 0,18%

USD/Yen 109,2670 0,08%

Euro/Yen 128,7740 0,25%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 62,71 US-Dollar. Das waren 76 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 81 Cent auf 59,37 Dollar.

Am Ölmarkt bleibt die Blockade des Suezkanals nach der Havarie eines Container-Frachters weiter das bestimmende Thema. Zahlreiche Schiffe stecken wegen des festgefahrenen Frachters im Stau und warten auf die Weiterfahrt.

Der Suezkanal zählt zu den wichtigsten Wasserstraßen der Welt und ist auch für den Ölhandel von hoher Bedeutung. Der Schiffstau sorgte für Unsicherheit am Ölmarkt. Im Verlauf der Handelswoche war es teilweise zu starken Schwankungen beim Preis für Rohöl gekommen.

Brent 62,65 0,70 USD

WTI 59,37 0,81 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 180 (115) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 66 (66,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT INFINEON AUF EMU UND ESG 25 TOP PICKS LISTS

– LBBW HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF ‚KAUFEN‘ (HALTEN) – ZIEL 45 EUR

– BARCLAYS HEBT ASSA ABLOY AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 280 (210) SEK

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 3606 (2792) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 110 (100) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT IMPERIAL BRANDS AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 1466 (2041) PENCE

– JPMORGAN HEBT SCHIBSTED ASA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 432 (388) NOK

– RBC HEBT NEXT AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 8800 (8100) P

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/21

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:15 DEU: VW, Auslieferungsstart des Volkswagen ID.4

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jungheinrich, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Frankfurter Sparkasse, Jahreszahlen

11:00 DEU: Mediclin, Online-Bilanz-Pk

11:30 DEU: BASF, Capital Markets Day (Pk 14.0 h)

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

14:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Drogeriemarktkette dm stellt Nachhaltigkeits-Bericht vor (online)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/21 (endgültig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: BIP Q4/21 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/21 (vorläufig)

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/21

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Zypern, Belgien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Schweden, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler zur Corona-Lage vor Ostern

DEU/EUR: Debatte um künftige EU-Agrarfinanzierung in Brüssel und Berlin

+ Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern, mit Bundesministerin Julia Klöckner. Thema ist u.a. der anhaltende Streit um die nationale Umsetzung der künftigen EU-Agrarfinanzierung ab 2023

+ anschließend geplant Pk

+ Neue Runde im Trilog von EU-Parlament, -Rat und -Kommission zur milliardenschweren EU-Agrarreform.

09:00 DEU: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Fernverkehr und DB Vertrieb (online)

10:00 DEU: Verkündungstermin des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt zur Verfassungsmäßigkeit von Corona-Maßnahmen

10:00 DEU: Online-Pk Rückkehr der Inflation? Was heißt das für die Immobilienmärkte? U.a. mit Friedrich Heinemann, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft und außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

10:30 DEU: Bundesgerichtshof klärt Auswirkungen von neuer Rechtslage auf klagende Wohnungseigentümer

EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4

Quartalsvergleich +0,4 +0,4*

Jahresvergleich -9,1 -9,1*

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Index März (Punkte)

Geschäftsklima 93,2 92,4

Erwartungen 95,0 94,2

Aktuelle Lage 91,3 90,6

Italien

Verbrauchervertrauen März (Punkte) 100,3 101,4

Produzentenvertrauen März (Punkte) 99,5 99,0

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Feb

Monatsvergleich +2,1 -8,2

Jahresvergleich -3,5 -5,9

USA

13.30 Uhr

Private Einkommen, Februar

Monatsvergleich -7,2 +10,0

Konsumausgaben, Februar

Monatsvergleich -0,8 +2,4

PCE-Deflator Kern gg VJ +1,6 +1,5

15.00 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, März 83,6 83,0 (in Pkt.)

