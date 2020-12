Vorbörse: Dow mit erneuten Gewinnen – Dax leicht im Minus erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Nach einer bislang sehr starken Börsenwoche dürften es die Anleger am Freitag zunächst ruhiger angehen lassen. Der Dax hat bislang in den vergangenen Tagen mehr als vier Prozent zugelegt, nun wird er zwei Stunden vor dem Start geringfügig tiefer erwartet. Eine weitere Annäherung an den bisherigen Rekord von 13.795 Punkten dürfte damit vorerst ausbleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am großen Verfalltag 0,15 Prozent schwächer auf 13 646 Punkte. Kein Treiber sind zunächst die Vorgaben.

USA: – KURSGEWINNE – Mit dem Versprechen einer weiterhin lockeren US-Geldpolitik im Rücken und der Aussicht auf neue Corona-Hilfen haben sich einige US-Aktienindizes am Donnerstag auf Rekordkurs begeben. Der Dow Jones Industrial gehörte nicht dazu, schrammte im Verlauf aber haarscharf – nur um zwei Punkte – daran vorbei. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,49 Prozent auf 30.303,37 Punkte.

ASIEN: – SCHWÄCHER – Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag 0,2 Prozent tiefer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen büßte 0,5 Prozent ein und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um rund ein Prozent. Das Ringen um ein Hilfspaket für die US-Wirtschaft und hohe Corona-Fallzahlen in Europa und den USA sorgen nach der jüngsten Erholung für Zurückhaltung. Auch bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China ein Unsicherheitsfaktor.

DAX 13667,25 +0,75%

XDAX 13693,90 +0,83%

EuroSTOXX 50 3560,87 +0,50%

Stoxx50 3106,95 +0,18%

DJIA 30303,37 +0,49%

S&P 500 3722,48 +0,58%

NASDAQ 100 12752,06 +0,66%

——————————————————————————-

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

——————————————————————————-

RENTEN:

Bund-Future 177,84 +0,06%

DEVISEN: – DOLLAR LEICHT STÄRKER – Der Euro hat am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2250 US-Dollar, nachdem sie am Tag zuvor mit 1,2273 Dollar abermals einen Höchststand seit April 2018 erreicht hatte. Zuletzt übte der festere Dollar etwas Druck auf den Euro aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro am Donnerstag auf 1,2246 Dollar festgelegt.

Vor dem Wochenende blicken die Anleger nach München. Dort gibt das Ifo-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensbefragung bekannt. Das Ifo-Geschäftsklima gilt als wichtigstes Stimmungsbarmeter für die deutsche Wirtschaft. Angesichts der angespannten Corona-Lage und neuen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wird mit einer Eintrübung gerechnet.

Euro/USD 1,22472 -0,13%

USD/Yen 103,3820 +0,23%

Euro/Yen 126,6170 +0,11%

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel von erhöhtem Niveau aus leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 51,27 US-Dollar. Das waren 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 48,19 Dollar.

Trotz der leichten Preisrückgänge bewegen sich die Rohölpreise in der Nähe ihres höchsten Standes seit März. Wenige Wochen davor hatte die Corona-Pandemie die ganze Welt erfasst. Die Ölpreise waren daraufhin dramatisch abgestürzt. Verschärft wurde die Situation seinerzeit durch einen Preiskrieg großer Förderländer, der mittlerweile beendet ist.

Für Belastung sorgte zuletzt der etwas festere Dollar, da er Rohöl für Investoren aus anderen Währungsräumen teuerer macht. Profitiert haben die Erdölpreise in den vergangenen Wochen dagegen von der Aussicht auf flächendeckende Corona-Impfungen und der Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie. Da dies jedoch Zeit in Anspruch nimmt, erleidet der Rohölmarkt immer wieder Rückschläge.

Brent 51,24 -0,26 USD

WTI 48,18 -0,18 USD

——————————————————————————-

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

——————————————————————————-

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 70 (62) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 32,20 (28,60) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 32,80 (29,50) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FEDEX AUF 350 (356) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 745 (608) PENCE – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT ENAGAS SA AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 17,70 (20,50) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 1423 (1260) DKK – ‚BUY‘

——————————————————————————-

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

——————————————————————————-

TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 DEU: Daimler, Pressegespräch (online) mit Hubertus Troska zu China-Aktivitäten

10:30 DEU: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, Jahres-Pk, Themenschwerpunkte: Schwarzbuch Börse 2020 (Wirecard) sowie Virtuelle HV – Ausnahmeregelung oder Dauerzustand?

15:00 NLD: Centogene, außerordentliche Hauptversammlung

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

22:30 USA: Fed, Banken-Stresstest, Veröfffentlichung der Ergebnisse der zweiten Runde

DEU: Verfallstag „Hexensabbat“ an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/20

08:00 DEU: Insolvenzen, 09/20 einschl. Trendindikator November 2020

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/20

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 12/20

10:00 POL: Industrieproduktion 11/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 11/20

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/20

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/20

16:00 USA: Frühindikator 11/20

EUR: Moody’s Ratingergebnis Zypern

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zum Thema Brexit und Corona: Existenzbedrohende Doppelbelastung für deutsche Unternehmen mit Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Michael Schmidt, Präsident der British Chamber of Commerce in Germany

DEU: UN-Generalsekretär António Guterres zu Besuch in Berlin

09:00 h Rede im Bundestag zur Gründung der Vereinten Nationen vor 75 Jahren

10:15 h Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (Bundeskanzleramt)

11:00 h Pk Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Guterres (Bundeskanzleramt)

BEL: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Das Europaparlament will über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien diskutieren. Das finale Abstimmungsergebnis für den Haushalt 2021 soll vorliegen.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Erzeugerpreise November

Monatsvergleich +0,1 +0,1

Jahresvergleich -0,6 -0,7

10.00 Uhr

Eurozone

Leistungsbilanzsaldo

Oktober (Mrd Euro) — 25,2

Deutschland

Ifo-Umfrage Dezember (Punkte)

Geschäftsklima 90,0 90,7

Erwartungen 92,5 91,5

Aktuelle Lage 89,0 90,0

15.00 Uhr

Belgien

Geschäftsklima Dezember (Punkte) -13,0 -12,1

Großbritanien

08.00 Uhr

Einzelhandelsumsätze November

Monatsvergleich -4,2 +1,2

Jahresvergleich +2,4 +5,8

USA

14.30 Uhr

Leistungsbilanz, Q3 -187,0 -170,5 (in Mrd USD)

16.00 Uhr

Sammelindex Frühindikatoren, Nov +0,5 +0,7

