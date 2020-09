Vorbörse: Erholung an der Wall Street gestoppt – Dax erneut im Minus erwartet – Ölpreise fallen weiter

DEUTSCHLAND: – IM MINUS – Die Schaukelbörse geht weiter: Nach dem robusten Wochenauftakt zeichnet sich am Mittwoch im Dax ein Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung rund ein halbes Prozent tiefer auf 12.760 Punkte. Wie an der Wall Street der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 stockt auch der Dax zunächst an seiner 50-Tage-Linie. Die Börsen reagierten mit Verlusten auf das erste TV-Duell im US-Wahlkampf, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners: „Die Chaos-Taktik von Amtsinhaber Donald Trump ist nicht aufgegangen. Stattdessen geht Herausforderer Joe Biden als Sieger aus dem ersten TV-Duell hervor.“ Da Biden die Steuerreform Trumps in Teilen zurückdrehen könnte, gebe es unter Börsianern nicht wenige, die sich vier weitere Trump-Jahre wünschten.

USA: – IM MINUS – Dem US-Aktienmarkt ist am Dienstag nach einer dreitägigen Erholungsrally erst einmal der Schwung abhanden gekommen. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,48 Prozent auf 27.452,66 Punkte. Jetzt bleibt ihm nur noch ein Tag, um seine Monatsbilanz noch zu schönen: Bislang hat er im September 3,4 Prozent verloren. Er steuert damit auf den ersten Verlustmonat seit dem Corona-Crash im März zu. Auch die anderen Indizes gingen am Dienstag schwächer aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,48 Prozent auf 3.335,47 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,37 Prozent bergab auf 11.322,95 Zähler.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben sich die Aktienmärkte nicht einheitlich entwickelt. Während es in Japan erneut nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong weiter an. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte unter anderem dank positiver Konjunktudraten zuletzt etwas mehr als ein halbes Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um mehr als ein Prozent an. In Japan sackte der japanische Leitindex Nikkei 225 rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsende 1,1 Prozent ab.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 12825,82 -0,35%

XDAX 12838,56 -0,28%

EuroSTOXX 50 3214,30 -0,28%

Stoxx50 2917,89 -0,69%

DJIA 27452,66 -0,48%

S&P 500 3335,47 -0,48%

NASDAQ 100 11322,95 -0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,80 -0,03%

DEVISEN: Der Euro hat am Mittwoch weiter über der Marke von 1,17 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten an, die Anleger zu verarbeiten haben. Höhepunkte sind neue Zahlen vom deutschen und US-amerikanischen Arbeitsmarkt. Außerdem steht eine aktualisierte Schätzung für die Wirtschaftsentwicklung in den USA im zweiten Quartal auf dem Programm.

Darüber hinaus werden sich Analysten und Anleger mit der Nachbesprechung des ersten TV-Duells zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer in der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, beschäftigen. Eine erste Umfrage hatte einen knappen Vorteil für Biden ergeben.

Euro/USD 1,1736 -0,06%

USD/Yen 105,50 -0,14%

Euro/Yen 123,82 -0,2%

ROHÖL: Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Damit setze sich die Entwicklung vom Vortag fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,09 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 41 Cent auf 38,88 Dollar.

Nach dem erneuten Fall unter die Schwelle von 40 Dollar sieht es auf Monatssicht nach dem ersten Preisrückgang bei US-Öl seit April aus. Anfang September hatte der Preis noch über 43 Dollar gelegen. Auch europäisches Rohöl war mit Preisen an die 46 Euro zu Monatsbeginn noch deutlich teurer gewesen.

Händler signalisierten angesichts dieser Zahlen, dass bis zu einer bedeutenden Erholung der Nachfrage noch einige Zeit vergehen werde. Neben der Belastung der Nachfrage durch die Corona-Krise hatten in den vergangenen Tagen Berichte über die Ausweitung der Ölförderung in Libyen und dem Iran die Hoffnungen auf höhere Preise geschmälert.

Brent 40,57 -0,46 USD

WTI 38,99 -0,30 USD

onvista Mahlzeit: Ballard Power kooperation mit deutschem Automobilzulieferer

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 115 (114) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 91 (89) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 25 (21) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG STARTET SIEMENS ENERGY MIT ‚BUY‘ – ZIEL 28 EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 4,10 (4,50) EUR – ‚SELL‘

– HÄNDLER: MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 39 (37) EUR – ‚EQUAL-WEIGHT‘

– HÄNDLER: MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 4,80 (5,75) EUR – ‚UW‘

– JPMORGAN STARTET SIEMENS ENERGY MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 25 EUR

– LBBW SENKT ZIEL FÜR KOENIG & BAUER AUF 20 (21) EUR – ‚HALTEN‘

– MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 54 (43) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KONE AUF 54 (48) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 251 (250) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 33 (31) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 9200 (9400) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT GIVAUDAN AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 4500 (3650) CHF

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 14,20 (14) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 500 (545) PENCE – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 125 (140) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3900 (4143) PENCE – ‚BUY‘

– SOCGEN SENKT RIO TINTO AUF ‚HOLD‘ (BUY)

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Drägerwerk AG & Co KGaA, Online-HV

09:30 DEU: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure beginnt

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung

10:00 NLD: Gericht verhandelt Klage im Dieselskandal gegen Daimler

11:00 DEU: Leifheit AG, Online-HV

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 08/20

03:00 CHN: Einkaufsmanagerindex Dienste und Industrie 09/20

03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Industrie 09/20

08:00 GBR: BIP Q2 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 09/20

08:45 FRA: Konsumausgaben 09/20

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 09/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktdaten (wöchentlich)

14:30 USA: BIP Q2 (dritte Veröffentlichung)

15:45 USA: MNI-Einkaufsmanagerindex Chicago 09/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag anlässlich der Generaldebatte zum Haushalt

09:15 EUR: Konferenz «The ECB and Its Watchers». Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler diskutierten die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) – voraussichtlich mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

14:00 DEU: Digitale Konferenz Bundesbank und International Bankers Forum (IBF) zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Finanzsektor unter anderem mit Reden von Bafin-Chef Hufeld (14.10 Uhr), Bundesfinanzminister Scholz (16.00 Uhr) und EZB-Bankenaufsichtschef Enria (16.30)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise August

Monatsvergleich 0,0 +0,3

Jahresvergleich -4,1 -4,6

Deutschland

Einzelhandelsumsätze August

Monatsvergleich +0,4 -0,2

Jahresvergleich +4,2 +5,0

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI September

Monatsvergleich -0,4 -0,1

Jahresvergleich +0,2 +0,2

09.55 Uhr

Deutschland

Arbeitslosenzahl September (Bereinigt) -7,0 -9,0

11.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI September

Monatsvergleich +0,9 -1,3

Jahresvergleich -0,4 -0,5

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

BIP, Q2 final

Quartalsvergleich -20,4 -20,4*

Jahresvergleich -21,7 -21,7

USA

14.15 Uhr

ADP-Beschäftigungsbericht,

September +648 +428 (in Tsd)

14.30 Uhr

BIP Q2, 3. Schätzung -31,7 -31,7 (qq VQ, annualisiert)

15.45 Uhr

Chicago Einkaufsmanagerindex,

September 52,0 51,2 (in Pkt)

16.00 Uhr

Schwebende Hausverkäufe,

August +3,2 +5,9

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com