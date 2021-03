Vorbörse: Fed-Chef beruhigt die Märkte – Dow mit neuen Rekordhoch und auch Dax startet mit neuem Rekord

DEUTSCHLAND: – DAX-REKORD ERWARTET – Wie an der Wall Street schon Dow dürfte auch der Dax einen Rekordstand erklimmen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag eine Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 14 700 Punkte. Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend die Prognosen zum Wirtschaftswachstum sowie zur Preisentwicklung kräftig erhöht und setzt im Kampf gegen die Corona-Krise unverändert auf eine extrem lockere Geldpolitik. Trotz der höheren Inflationsprognose haben die US-Notenbanker ihre Zinserwartungen nicht verändert und rechnen bis 2023 nach wie vor mit Leitzinsen an der Nullmarke.

USA: – DOW AUF REKORDHOCH – Die Aussicht auf eine weiter extrem lockere Geldpolitik in den USA hat die Anleger an der Wall Street am Mittwoch beruhigt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen moderat im Plus, und der Leitindex Dow Jones Industrial sowie der marktbreite S&P 500 erreichten sogar jeweils Rekordhochs. Der Dow ging 0,58 Prozent höher bei 33 015,37 Punkten aus dem Handel. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 33 048 Punkten.

ASIEN: – KRÄFTIGE KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Die Aussicht auf eine weiterhin sehr expansive Geldpolitik der US-Notenbank sorgte nicht nur in den USA für Schwung an den Börsen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 ein Prozent fester. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,45 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 1,41 Prozent zu.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,28 -0,04%

DEVISEN: – KNAPP UNTER 1,20 $ – Der Euro hat am Donnerstag seine am Vorabend erzielten Kursgewinne weitgehend gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1970 US-Dollar. Am Mittwochabend hatte der Euro nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed um knapp einen Cent zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1907 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte zuletzt von einer breiten Schwäche des Dollar. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend ihre extrem lockere Geldpolitik fortgesetzt und durchblicken lassen, dass sich daran so bald nichts ändern wird. Der Dollar reagierte auf das Zinssignal mit Kursverlusten, der Euro stieg im Gegenzug an.

Der japanische Yen erhielt in der Nacht zusätzlichen Auftrieb durch einen Bericht der japanischen Zeitung Nikkei. Laut dem Blatt, könnte die japanische Notenbank im Rahmen der für Freitag angekündigten Prüfung ihrer geldpolitischen Strategie einige Anpassungen vornehmen. An den Märkten wurde dies als Hinweis auf eine leichte geldpolitische Straffung interpretiert, was den Yen stärkte.

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Markt war die Rede von Sorgen über ein zu hohes Angebot. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 67,75 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 64,38 Dollar.

Nach starken Preisanstiegen im laufenden Jahr haben die Erdölpreise zuletzt etwas an Boden verloren. Auslöser sind Sorgen über ein möglicherweise überhöhtes Ölangebot. Hierzu trugen zum einen Äußerungen der Internationalen Energieagentur IEA vom Vortag bei. Die IEA trat Prognosen einiger Rohstoffanalysten entgegen, die am Erdölmarkt teils starke Preisanstiege erwarten. Dagegen verwies die Organisation auf ein reichliches Angebot.

Auch neue Lagerdaten aus den USA deuteten in diese Richtung. Die Erdölvorräte stiegen nach Regierungsdaten vom Vortag weiter an. In den Wochen zuvor waren die Bestände stark gestiegen, vor allem als Folge des extrem kalten Winterwetters in den USA im Februar.

onvista Mahlzeit: Dax traut sich nicht – Nikola, BMW, Compleo und wie geht man jetzt mit der Plug Power Aktie um?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 110 (99) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– DEUTSCHE BANK SENKT DIALOG SEMICONDUCTOR AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 67,50 (70) EUR

– EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 36 (30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 19 (29) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 30 (28) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC HEBT OHB AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 44 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 255 (215) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY HEBT SOFTWARE AG AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT)

– MORGAN STANLEY HEBT SOFTWARE AG-ZIEL AUF 34 (30,50) EUR

– MORGAN STANLEY SENKT THYSSENKRUPP AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (E-W) – ZIEL 8,10 (6,20)EUR

– EXANE BNP HEBT 1&1 DRILLISCH AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM)

– EXANE SENKT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTP.)

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 121 (111) EUR – ‚BUY‘

– WDH/QUIRIN HEBT ZIEL FÜR INTERSHOP COMMUNICAT AUF 4,57 (3,35) EUR – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 145 (135) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 3300 (3800) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 10000 (11800) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 102 (90) CHF – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT PHILIPS AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 50,70 (44,90) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 61 (57) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ELEKTA AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 80 (82) SEK

– RBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 240 (225) SEK – ‚SECTOR PERFORM‘

– SOCGEN NIMMT ALSTOM MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 55 EUR

– SOCGEN NIMMT ALSTOM MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 55 EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert)

08:45 DEU: BMW, Investoren- und Analystentag

09:00 DEU: Vantage Towers, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Swatch, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

18:15 ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: BB Biotech, Hauptversammlung

CHE: CPH, Geschäftsbericht

CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht

CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht

DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

DEU: Homag Group, Jahreszahlen

DEU: Dürr, Geschäftsbericht

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

FIN: Nokia, Capital Markets Day

USA: FedEx, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 02/21

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:00 DEU: DIW, Online-Pressegespräch DIW-Konjunkturprognose 2021+22

09:00 EUR: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Erzeugerpreise 02/21

10:00 POL: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/21

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/21

12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly Fed Outlook 03/21

15:00 USA: Frühindikator 02/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie – EMA entscheidet zu Astrazeneca

Amsterdam: Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde EMA über Astrazeneca-Impfstoff

+ Reguläre Online-Ministerpräsidentenkonferenz der Länder mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Gast

+ ca. 14:30 Pressekonferenz mit Berlins Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

10:00 DEU: Pk zur aktuellen Lage des Gastgewerbes mit Guido Zöllick, Präsident des DEHOGA Bundesverbandes, DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges und Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland

10:30 DEU: BGH verhandelt über Musterfeststellungsklage zu Mieterhöhungen nach einer Modernisierung, Karlsruhe

10:30 DEU: Aktionärsvereinigung DSW, Online-Pk zur Vorstellung der 50 größten Kapitalvernichter

USA: US-Außenminister Antony Blinken trifft den höchsten Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas, Yan Jiechi

LUX: EuGH-Gutachten zur Nutzung der Ostseepipeline-Anbindungsleitung (Opal) für Gaslieferungen – Nord-Stream 1

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanz Januar (Mrd Euro)

Saisonbereinigt 29,0 27,5

Unbereinigt — 29,2

Eurozone

Arbeitskosten Q4

Quartalsvergleich — +1,6

GROSSBRITANNIEN

13.00 Uhr

Zinsentscheidung Bank of England 0,1 0,1

USA

13.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 700 712 (Vorwoche, in Tsd)

Philly-Fed-Index, März 23,0 23,1 (in Pkt)

15.00 Uhr

Sammelindex Frühindikatoren, Feb +0,3 +0,5

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com