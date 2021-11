Vorbörse: Fed entfesselt Wall Street – Dax wohl auf Rekordkurs – Ölpreise geben nach

DEUTSCHLAND: – DAX-REKORD IM BLICK – Am deutschen Aktienmarkt läuft die Kursrally: Die Anleger im Dax können am Donnerstag mit einem Rekordhoch rechnen. Die jüngsten Beschlüsse der US-Notenbank und die starken Vorgaben der New Yorker Börsen treiben an.

Knapp eine Stunde vor Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,57 Prozent auf 16 051 Punkte. Damit wäre die bisherige Bestmarke von 16 030 Zählern aus dem August Geschichte. Der Eurozonen-Leitindex, der EuroStoxx 50 , wird am vorletzten Handelstag der Woche 0,6 Prozent höher erwartet.

Die Signale der US-Notenbank vom Vorabend waren nach dem Geschmack der Anleger. Die wichtigsten US-Indizes hatten darauf mit weiteren Höchstständen reagiert. Börsianer seien nun erleichtert, dass endlich Klarheit über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed herrsche, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die guten Vorgaben aus den USA kämen dem Dax nun zugute, die Rally laufe weiter.

Die Fed beginnt wie erwartet mit dem Ausstieg aus ihren zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen – dem sogenannten Tapering. Mit Zinsanhebungen will man sich jedoch noch Zeit lassen. Den Inflationsanstieg bewertet die Federal Reserve nach wie vor als übergangsweise Angelegenheit.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Berichtssaison steuert an diesem Donnerstag hierzulande allmählich auf ihren Höhepunkt zu. Sie verlief bislang erfreulich. Aber genau deshalb warnen Marktbeobachter angesichts der gestiegenen Aktienbewertungen vor möglichen Gewinnmitnahmen. Die Börsenweisheit „Sell on good news“ – also gute Nachrichten zum Verkauf nutzen – könnte sich bei positiven Überraschungen der Unternehmen einmal mehr bewahrheiten.

Im Dax stehen Heidelbergcement , der Chemikalienhändler Brenntag , die Deutsche Post und das Gendiagnostikunternehmen Qiagen sowie der Wohnungskonzern Vonovia und der Medizintechniker Siemens Healthineers mit Quartalszahlen im Fokus. Der Chemie- und Spezialmaterialienkonzern Merck KGaA hatte außerdem am Vorabend seine Prognose nochmals nach oben geschraubt. Dazu kommen viele Quartalszahlen von Unternehmen aus MDax und SDax .

Die von der Post angehobene Prognose ließ die Aktien des Logistikers vorbörslich auf Tradegate um mehr als eineinhalb Prozent zum Xetra-Schluss steigen. Weiter im Aufwind nach ihrem Vortagessprung von fast elf Prozent sind auch die Anteile des Softwarekonzerns Teamviewer . Auf Tradegate ging es nochmals um fast drei Prozent hoch. Die Investmentbank Oddo sieht im anstehenden Kapitalmarkttag einen Kurstreiber.

Eine höhere Prognose bescherte den Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 ein vorbörsliches Plus von mehr als zwei Prozent, so wie auch die Commerzbank mit plus 1,2 Prozent von etwas mehr Optimismus der Bank für das Gesamtjahr profitierte.

USA: – DOW, S&P, NASDAQ MIT REKORDEN – Die US-Börsen haben am Mittwoch positiv auf die Beschlüsse der US-Notenbank Fed reagiert. Der Dow Jones Industrial drehte ins Plus und erreichte einmal mehr Rekordniveau, nachdem die Währungshüter bekannt gegeben hatten, dass sie demnächst wie erwartet mit der Reduzierung ihrer Wertpapierkäufe beginnen. Über die Ziellinie ging das New Yorker Kursbarometer 0,29 Prozent höher bei 36 157,58 Punkten. Der S&P 500 ließ auch einen weiteren Rekord folgen, er schaffte es mit 4660,57 Zählern mit 0,65 Prozent ins Plus. Der Nasdaq 100 hatte früh schon eine Bestmarke gesetzt und schaffte es dann im Verlauf erstmals über die Marke von 16 000 Punkten. Aus dem Handel ging der technologielastige Auswahlindex 1,08 Prozent im Plus mit 16 144,50 Punkten. Im wachstumsträchtigen Tech-Sektor kam es besonders gut an, dass die Fed die Erwartungen „nur“ erfüllte und die Geldpolitik nicht darüber hinaus straffte.

ASIEN: – IM PLUS – In Asien haben die Aktienmärkte im Zuge der abermaligen Rekorde an der Wall Street zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte knapp ein Prozent auf 29 794 Punkte zu. In China ging es ebenfalls rund ein Prozent nach oben.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,11 0,00%

DEVISEN: EURO WIEDER UNTER 1,16 $ – Der Euro hat am Donnerstag nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,16 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1585 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

Am Mittwochabend war der Euro zeitweise über 1,16 US-Dollar gestiegen, nachdem die US-Notenbank Fed mit dem Ausstieg aus ihren milliardenschweren Wertpapierkäufen begonnen hatte. Mit Zinsanhebungen will sich die Federal Reserve aber Zeit lassen, bestätige Fed-Chef Jerome Powell. Der Dollar war daraufhin unter Druck geraten.

Am Donnerstag blicken die Marktteilnehmer auf eine Reihe von Konjunkturdaten. Hinzu kommen Zinsentscheidungen in Großbritannien und Norwegen. Besonders im Blick steht die Bank of England, die eine erste Zinsanhebung seit Beginn der Corona-Pandemie beschließen könnte. Eine Anhebung ist aber alles andere als ausgemacht, die Zentralbank hat keine eindeutigen Signale gesendet.

Euro/USD 1,1583 -0,25%

USD/Yen 114,17 0,14%

Euro/Yen 132,24 -0,1%

ROHÖL: – WEITER ABWÄRTS – Die Ölpreise haben am Donnerstag vor neuen Beratungen großer Förderländer weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,63 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 60 Cent auf 80,26 Dollar.

In den vergangenen Tagen haben die Erdölpreise schwächer tendiert und sich damit von ihren im Oktober markierten mehrjährigen Höchstständen entfernt. Als ein Grund nennen Beobachter Forderungen großer Ölverbrauchsländer wie den USA nach einer deutlichen Angebotsausweitung. Hintergrund sind erhebliche Ölpreissteigerungen in den vergangenen Monaten, die die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandemie belasten.

Dass die großen Förderländer dem Ruf nach deutlich mehr Rohöl nachkommen, gilt zurzeit als unwahrscheinlich. Fachleute erwarten, dass der Ölverbund Opec+ am heutigen Donnerstag seinem Kurs treu bleiben wird und seine Produktion in moderatem Tempo schrittweise ausweitet. Die Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland, die den Verbund anführen, sind bekannt für ihre eher vorsichtige Herangehensweise.

Brent 81,61 -0,38 USD

WTI 80,25 -0,61 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,50 (3,40)EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 110 (113) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 15,00 (14,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,60 (3,40)EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 164 (152) EUR – ‚NEUTRAL‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR ZALANDO AUF 83 (94) EUR – ‚HALTEN‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 15,00 (14,80) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 19 (18) CHF – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 750 (675) DKK – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT UBISOFT ENTERTAINMENT AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 48 (72) EUR

– BERNSTEIN HEBT TUI AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (UNDERPERFORM)

– CITIGROUP SENKT VONTOBEL AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 88 (89) CHF

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 140 (135) DKK – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 118,50 (112) CHF – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 800 (700) DKK – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 155 (146) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 17090 (17250) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,8 (2,7) EUR – ‚KAUFEN‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR ORSTED AUF 1025 (1015) DKK – ‚KAUFEN‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR STELLANTIS AUF 18 (17,50) EUR – ‚HALTEN‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 195 (196) DKK – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Credit Suisse, Q3-Zahlen

06:45 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (Analystencall 9.00 h, Pressecall 10.30 h)

07:00 AUT: S&T, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q4-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Züblin, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Compugroup, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen (Online-Pk 8.15 h)

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen

07:45 DEU: New Work, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q3-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Umsatz

08:00 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

09:30 DEU: Volkswagen, Betriebsversammlung mit VW-Chef Herbert Diess

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 09/21

10:00 DEU: Qiagen, Pressecall zu den Q3-Zahlen

11:00 DEU: Chemieverbände Hessen, Herbstpressegespräch

12:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Axa, 9Monatsumsatz

17:50 ITA: Enel, Q3-Zahlen

21:05 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

22:15 USA: News Corp, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Performance One, Ende der Zeichnungsfrist – Bekanntgabe Ausgabepreis

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

FRA: Casino, Q3-Umsatz

FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen

FRA: Legrand, Q3-Zahlen

GBR: Wizz Air, Q2-Zahlen

ITA: Leonardo, Q3-Zahlen

ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen

JPN: Toyota Motor, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Q3-Zahlen

NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

PRT: EDP, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen

USA: Dropbox, Q3-Zahlen

USA: Expedia, Q3-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen

USA: Airbnb, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 09/21

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 10/21

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Oktober)

09:15 ESP: PMI Dienste 10/21

09:45 ITA: PMI Dienste 10/21

09:50 FRA: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 10/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Erzeugerpreise 09/21

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/21 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Handelsbilanz 09/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Online-Pk Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zu Herausforderungen für deutsche Unternehmen im Ausland mit DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier

Vorstellung des aktuellen AHK World Business Outlook

10:00 DEU: Pk Solarwirtschaft zu Herausforderungen beim Klimaschutz mit Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft, Martin Ammon, Geschäftsführer von EUPD RESEARCH, Hans-Jürgen Völz, BVMW-Chefvolkswirt

14:00 DEU: Hybridveranstaltung – Kommunale Klimakonferenz des Bundesumweltministeriums und des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu), Berlin

DEU: Auftakt der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz

+ 15.00 Statement von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek

AUT: Ölallianz Opec+ bespricht Marktlage und Förderpolitik

DEU: Online-Pk der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance zur Vergabe des Sitzes des International Sustainability Standards Board

GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26), Glasgow

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie September

Monatsvergleich +1,8 -7,7

Jahresvergleich +11,5 +11,7

09.15 Uhr

Spanien

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienste 56,0 56,9

09.45 Uhr

Italien

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienste 54,5 55,5

09.50 Uhr

Frankreich

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 56,6 56,6*

09.55 Uhr

Deutschland

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 52,4 52,4*

10.00 Uhr

Eurozone

Markit-Einkaufsmanagerindex Oktober (Punkte)

Dienstleistungen 54,7 54,7*

Gesamtindex 54,3 54,3*

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise

September

Monatsvergleich +2,3 +1,1

Jahresvergleich +15,4 +13,4

GROSSBRITANNIEN

13.00 Uhr

Bank of England Zinsentscheidung

Leitzins 0,10 0,10

USA

13.30 Uhr

Handelsbilanz, Sept -79,9 -73,3 (in Mrd USD)

13.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 275 281 (Vorwoche, in Tsd)

Produktivität ex Agrar, Q3 -3,1 +2,1

Lohnstückkosten, Q3 +7,0 +1,3

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com