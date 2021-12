Vorbörse: Fed-Klarheit sorgt für steigende Kurse – Dax deutlich im Plus erwartet – Ölpreise legen zu

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Inflationsbekämpfung sorgt am Donnerstag an den Börsen für Klarheit und lässt die Kurse steigen. Eine Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 1,39 Prozent höher auf 15 692 Punkte. Damit dürfte der deutsche Leitindex die für den längerfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie wieder hinter sich lassen, die derzeit bei 15 481 Punkten verläuft. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt und deutete für 2022 drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen, Unsicherheit weicht aus dem Markt. Galt bisher die Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken als zentraler Treiber der Kursgewinne an den Aktienmärkten, scheinen die Anleger jetzt darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen. Die Geldpolitik bleibt auch an diesem Donnerstag im Fokus: Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England sowie den Notenbanken Norwegens und der Schweiz stehen an.

USA: – GEWINNE – Die Hoffnung auf ein behutsames und effektives Vorgehen der US-Notenbank (Fed) bei den wohl anstehenden Zinserhöhungen hat die Wall Street am Mittwoch beflügelt. Die wichtigsten Indizes drehten nach den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Beschlüssen der Fed ins Plus. Besonders deutlich nach oben ging es für die konjunktursensiblen Technologiewerte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Ende um 1,08 Prozent auf 35 927,43 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,63 Prozent auf 4709,85 Punkte an. Bei dem technologielastigen Nasdaq 100 stand ein Plus von 2,35 Prozent auf 16 289,60 Punkte zu Buche.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Klarheit über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed hat die Börsen Asiens am Donnerstag teilweise angetrieben. Allerdings schwelt in China weiterhin die Krise der hoch verschuldeten Immobilienentwickler wie Evergrande. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,2 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen um ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss gut zwei Prozent im Plus.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,85 +0,26%

DEVISEN: – KEINE GRO?E BEWEGUNG – Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel bei knapp 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1285 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1262 Dollar festgesetzt.

Die Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend bewegten den Euro-Dollar-Kurs nicht nachhaltig. Die Fed will ihren Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik beschleunigen und im kommenden Jahr rascher die Zinsen anheben. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt einen 39-jährigen Höchststand markiert hat. Analysten zeigten sich überrascht über die straffe Kurskorrektur der Fed, die die Teuerung nicht mehr als nur zeitweiliges Problem ansieht.

Am Donnerstag folgt eine Reihe wichtiger Notenbankentscheidungen. Im Mittelpunkt stehen die Zinssitzungen der EZB und der britischen Zentralbank. Während die EZB über den Fortgang ihres Corona-Krisenprogramms entscheiden will, sind sich Analysten nicht sicher, ob die Bank of England auf die hohe Inflation mit einer Zinsanhebung reagiert. Die neue Corona-Variante Omikron könnte aber einem Zinsschritt entgegenstehen.

Euro/USD 1,1285 -0,03

USD/Yen 114,19 0,13

Euro/Yen 128,85 0,09

ROHÖL: – IN DIE HÖHE – : Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel moderat zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,58 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 78 Cent auf 71,65 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von den positiv aufgenommenen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen und im kommenden Jahr voraussichtlich mit Zinsanhebungen beginnen. Die Reaktion der Aktienbörsen fiel positiv aus, was auch andere riskantere Anlageklassen wie Rohstoffen zugute kam. Die Investoren schätzen offenbar die verbesserte Klarheit, die nun mit Blick auf die Zinsentwicklung herrscht.

Zusätzliche Unterstützung kam von neuen Lagerdaten aus den USA. Nach Angaben des Energieministeriums vom Mittwoch sind die Rohölvorräte in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Fallende Reserven werden an den Märkten meist mit steigenden Preisen quittiert, da die Entwicklung für eine steigende Ölnachfrage oder ein knapperes Angebot sprechen kann.

Brent 74,56 +0,68 USD

WTI 71,64 +0,77 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 CHE: Straumann, Capital Markets Day

10:00 DEU: Metro, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: VCI, Jahres-Pk

13:30 GBR: Smith & Nephew, Investor Day

18:00 DEU: Europäische Versicherungsaufsicht Eiopa: Pk mit den Ergebnissen des Versicherer-Stresstests 2021

22:04 USA: FedEx, Q2-Zahlen

22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Petrofac, Trading Update

NLD: Randstad, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Accenture, Q1-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/21

08:00 DEU: Destatis: Private Onlinekäufe, Jahr 2021

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/21

09:00 CHE: KOF, Winterprognose 2021

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Handelsbilanz 10/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 10/21

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/21

12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:45 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.30 Pk)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 11/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 12/21

15:15 USA: Industrieproduktion 11/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 11/21

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/21 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag

+ 09.05 Erste Beratung zweiter Nachtragshaushalt 2021

+ weitere Themen u.a.: Wahl der Mitglieder des Vermittlungsausschusses, Verabschiedung Stabilisierungsfondsgesetz und Wirtschaftsstabilisierungsbeschleunigungsgesetz, Verabschiedung Ganztagsfinanzierungsgesetz und Ganztagsfinanzhilfegesetz, fiskalpolitische Disziplin in Europa, Inflationsausgleich, Weiterbetrieb von Atomkraftwerken

09:00 DEU: BGH verhandelt erstmals zu von Audi hergestellten Motoren mit unzulässiger Abschalteinrichtung, Karlsruhe

10:30 DEU: Zivilprozess: Wirecard-Insolvenzverwalter will Jahresabschlüsse und Hauptversammlungsbeschlüsse für nichtig erklären lassen

11:00 DEU: Jahresabschluss-Pk Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) (online)

11:00 DEU: Telefon-Pk Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur: Emissionen des Bundes im Jahr 2022

DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission – Gemeinsame Jahresend-Pk

BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel

+ 11.30 Online-Pressebriefing zum Gipfel mit EU-Kommissionsvertreter Jörg Wojahn

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 15.00 Pk zur Kinderimpfung und zur Impfstoffversorgung Anfang 2022 mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar H. Wieler, und dem Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni Köln, Jörg Dötsch

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Geschäftsklima Dezember (Punkte) 113 114

Produzentenvertrauen Dezember (Punkte) 109 109

09.15 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex-Markit Dezember (Punkte)

Industrie 55,5 55,9

Dienstleistungen 56,0 57,4

09.30 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex-Markit Dezember (Punkte)

Industrie 56,9 57,4

Dienstleistungen 51,0 52,0

Eurozone

Einkaufsmanagerindex-Markit

Dezember (Punkte)

Industrie 57,8 58,4

Dienstleistungen 54,3 55,9

Gesamt 54,4 55,4

Europäische Zentralbank (EZB)

Hauptrefinanzierungssatz 0,00 0,00

Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagensatz -0,50 -0,50

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmangerindex-Markit

Dezember (Punkte)

Industrie 57,6 58,1

Dienstleistungen 57,0 58,5

Gesamt 56,3 57,6

13.00 Uhr

Bank of England

Leitzins 0,10 0,10

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 200 184 (Vorwoche, in Tsd)

Baubeginne, Nov +3,1 -0,7

Baugenehmigungen, Nov +0,6 +4,2

Philly-Fed-Index Dez 29,1 39,0 (in Pkt)

15.15 Uhr

Industrieproduktion, Nov +0,6 +1,6

Kapazitätsauslastung, Nov 76,8 76,4

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Dez 58,5 58,3

Markit-PMI Dienste, Dez 58,8 58,0

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / Shutterstock.com