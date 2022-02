Vorbörse: Fed Minutes enthalten keine böse Überraschung – Dax trotzdem schwächer erwartet – Öl und Euro unter Druck

DEUTSCHLAND: – SCHWÄCHER – Der Dax dürfte am Donnerstag nochmals nachgeben. Auch wenn die US-Notenbank Fed am Vorabend dafür sorgte, dass die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufholen konnten, bleibt die Ukraine-Krise eine Belastung für die Märkte.

Über die Marke von 15 500 Punkten kam der Dax zuletzt kaum hinaus, dies dürfte zunächst so bleiben. So signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Xetra-Beginn ein Minus von 0,20 Prozent auf 15 339 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone zeichnet sich ein um 0,3 Prozent schwächerer Handelsstart ab.

Die US-Notenbank Fed steht vor einer ersten Zinsanhebung in der Corona-Pandemie. Es sei bald angebracht, den an der Nulllinie liegenden Leitzins anzuheben, heißt es im Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung. Zur Begründung wird auf die hohe Inflation und den robusten Arbeitsmarkt verwiesen. Höhere Leitzinsen können den Aktienmarkt belasten, weil andere Anlageklassen dadurch an Attraktivität gewinnen.

Dem Analysehaus Pantheon zufolge ist die Haltung der Notenbanker aber nicht ganz so straff, wie man hätte erwarten können. Die Analysten von Capital Economics wiesen darauf hin, dass Spekulationen auf einen großen Zinsschritt im März um 0,5 Prozentpunkte durch das Protokoll keine Bestätigung erhielten. „Die Fed ist weniger falkenhaft als befürchtet“, betonte die Credit Suisse.

Der Ukraine-Konflikt bleibe aber ein Hemmschuh, hieß es am Markt. Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.

Impulse für die weitere Entwicklung am deutschen Aktienmarkt dürften am Donnerstag einmal mehr von der Berichtssaison kommen. Vorbörslich reagierten hier die Kurse positiv. Airbus etwa gewannen auf Tradegate 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss. Dem Flugzeugbauer gelang im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte. Die Aktionäre sollen nach zwei Nullrunden wieder eine Dividende erhalten: Geplant ist die Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie.

Die Geschäftszahlen und den Ausblick der Commerzbank nannte ein Händler besser als erwartet. Der Kurs legte auf Tradegate um 3,2 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss. Laut den Analysten von JPMorgan liegt die Bank mit ihrer Restrukturierung auf Kurs.

Gerresheimer verteuerten sich auf Tradegate nach Zahlen um 2,3 Prozent zum Xetra-Schluss. Optimistischere Margenerwartungen des Spezialverpackungsherstellers sollten dem Kurs auf die Sprünge helfen nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Entwicklung, sagte ein Börsianer.

Im SDax ging es für die Anteile von PVA Tepla vorbörslich um 3,8 Prozent hoch. Der Technologiekonzern übertraf die eigene Umsatz- und Ertragsprognose. Die Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers Jost Werke zogen um 1,6 Prozent an, ebenfalls nach Zahlenvorlage.

USA: – ETWAS SCHWÄCHER – Nach dem mit Spannung erwarteten Protokoll der jüngsten Notenbank-Sitzung haben die US-Börsen am Mittwoch Verluste größtenteils wettmachen können. Der Dow Jones Industrial , der vor der Veröffentlichung der sogenannten Minutes noch mit knapp einem Prozent im Minus gelegen hatte, schloss am Ende 0,16 Prozent im Minus bei 34 934,27 Punkten. Das Fed-Protokoll habe die ohnehin hohen Erwartungen in puncto Zinserhöhungen an den Märkten nicht noch befeuert, sagte ein Börsianer.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursverlusten von 0,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zuletzt 0,3 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland 0,4 Prozent gewann. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank hatte mit Blick auf erwartete Zinserhöhungen in den USA keine bösen Überraschungen geliefert.

DEVISEN: Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1355 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1372 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro durch den aufwertenden US-Dollar, der als eine Art Weltreservewährung gilt. Am Markt wurden russische Medienberichte über Spannungen im Osten der Ukraine als Grund genannt. Hinzu kamen Äußerungen eines ranghohen US-Regierungsbeamten, wonach die Ankündigung Russlands über einen Teilabzug seiner Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine als Falschinformation einzustufen sei. Neben dem Dollar waren andere als sicher empfundene Währungen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken gefragt.

An Konjunkturdaten stehen am Donnerstag vor allem US-Zahlen im Blick. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt, Zahlen vom Immobilienmarkt und ein regionaler Stimmungsindikator aus der Industrie erwartet. Aus den Notenbanken äußert sich eine Reihe hochrangiger Vertreter, darunter EZB-Chefökonom Philip Lane.

ROHÖL: Die teils deutlichen Preisschwankungen am Rohölmarkt setzen sich am Donnerstag fort. Nach kräftigen Aufschlägen am Vortag gaben die Preise wieder spürbar nach. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,41 US-Dollar. Das waren 1,40 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,42 Dollar auf 92,24 Dollar.

Am Erdölmarkt wirkten zuletzt gegenläufige Kräfte. Preisdruck kam aus dem Iran. Dessen Unterhändler Ali Bagheri Kani hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von Fortschritten in den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gesprochen. Sollte über das von den USA aufgekündigte Abkommen eine Einigung erzielt werden, könnten US-Sanktionen wegfallen, die unter anderem die iranischen Ölexporte betreffen. Die vage Aussicht auf zusätzliches Erdöl dämpft die Preise.

Für Preisauftrieb sorgten dagegen russische Medienberichte über Spannungen im Osten der Ukraine. Hinzu kamen Äußerungen eines ranghohen US-Regierungsbeamten, wonach die Ankündigung Russlands über einen Teilabzug seiner Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine als Falschinformation einzustufen sei. Russland ist einer der größten Ölförderer der Welt. Sollte die Ukraine-Krise eskalieren, befürchten Fachleute Auswirkung auf die Versorgung mit russischem Erdöl.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CREDIT SUISSE STARTET BMW MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 127 EUR

– CREDIT SUISSE STARTET CONTINENTAL AG MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 85 EUR

– CREDIT SUISSE STARTET MERCEDES-BENZ MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 90 EUR

– CREDIT SUISSE STARTET VOLKSWAGEN VORZÜGE MIT ‚OUTPERFORM‘ – ZIEL 225 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 13,70 (13,25) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 53,50 (52) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 34 (32) EUR – ‚SELL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 235 (225) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET AIXTRON MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 16 EUR

– JEFFERIES STARTET INFINEON MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 26 EUR

– UBS SENKT ZIEL FÜR LINDE AUF 335 (350) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CISCO AUF 68 (61) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR APPLIED MATERIALS AUF 160 (150) USD – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 20,50 (19) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ICE GROUP AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 4 (25) NOK

– BARCLAYS STARTET BYTES TECHNOLOGY MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 640 PENCE

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 31 (33) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 26 (25) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 65 (60) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE STARTET RENAULT MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 36 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 19 (18,50) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 22 (21,75) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 73 (75) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET ALPHAWAVE IP MIT ‚BUY‘ – ZIEL 270 PENCE

– JEFFERIES STARTET AMS-OSRAM MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 16 CHF

– JEFFERIES STARTET ASM INTERNATIONAL MIT ‚BUY‘ – ZIEL 350 EUR

– JEFFERIES STARTET ASML MIT ‚BUY‘ – ZIEL 700 EUR

– JEFFERIES STARTET MELEXIS MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 65 EUR

– JEFFERIES STARTET STMICRO MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 30 EUR

– JPMORGAN NIMMT ACCOR MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 35,50 EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

05:15 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen (7.30 h Analysten-Call, 9.15 h Presse-Call)

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 h Analysten-Call, 10.30 h Pk online)

07:10 FRA: Kering, Jahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

07:45 DEU: Elmos, Jahreszahlen

08:00 ESP: Repsol, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

22:00 USA: Dropbox, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Lagardere, Jahreszahlen

FRA: Imerys, Jahreszahlen

USA: Baxter International, Q4-Zahlen

USA: Intel, Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/21

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 01/22

06:30 NLD: Konsumausgaben 12/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 01/22

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 12/21

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q4/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 01/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 12/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/22

12:00 TRK: Notenbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 01/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 02/22

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 218 223 (Vorwoche, in Tsd)

Baubeginne, Jan -0,4 +1,4

Baugenehmigungen, Jan -7,2 +9,1

Philly-Fed-Index, Feb 20,0 23,2 (in Pkt)

