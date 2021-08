Vorbörse: Fed Mitglied drückt US-Indizes ins Minus – Dax weiter angeschlagen – Euro leicht stärker

DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Eine Börsenwoche des Verharrens auf hohem Niveau dürfte am Freitag ihre Fortsetzung finden. Und auch mit Blick auf das Online-Treffen führender Notenbanker schwinden die Hoffnungen der Börsianer auf entscheidende Impulse für die Finanzmärkte. So indizierte das Handelshaus IG den deutschen Leitindex Dax rund eine Stunde vor der Startglocke mit 15.777 Punkten leicht im Minus. Zu Anfang der Woche hatten die Marktakteure noch auf Signale der US-Notenbank Fed für ihre zukünftige Geldpolitik gesetzt. Ihnen geht es vor allem um den Zeitpunkt der Rückführung der milliardenschweren Anleihekäufe, die in den vergangenen Jahren die Börsenhausse immer weiter angetrieben hatten. „Aber manchmal kommt es nun einmal doch anders als man denkt“, schrieben die Devisenexperten der Commerzbank am Morgen. Mittlerweile schienen nur noch wenige die Hoffnung zu hegen, dass der Fed-Chef Jerome Powell seine Rede an diesem Freitag dazu nutzen wird, „Neues und damit etwas marktrelevantes zum Thema Rückführung der US-Anleihekäufe zu verkünden“.

USA: – SCHWÄCHER – Vor der Notenbank-Konferenz von Jackson Hole haben Anleger am Donnerstag an der Wall Street das Risiko zurückgefahren. Vor allem im Späthandel kamen die Kurse etwas stärker unter Druck, zumal fordernde Stimmen aus dem Umfeld der Fed nach baldigen Straffungen der Geldpolitik kamen. Fed-Mitglied James Bullard sprach sich für eine Rückführung der Anleihekäufe der US-Notenbank aus. „Wir müssen mit dem Tapering beginnen“, sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, dem Fernsehsender CNBC am Donnerstag. Die US-Wirtschaft habe gelernt mit Covid-19 zu leben. Sie wachse trotz des Risikos durch die Ausbreitung der Delta-Variante stark. „Wir haben wirklich eine boomende Wirtschaft, die wahrscheinlich nichtmehr Stimulus zu diesem Zeitpunkt braucht“, sagte Bullard. Die Fed sollte im ersten Quartal 2022 mit dem Tapering beginnen. Derzeit kauft die Fed Staatsanleihen und Hypothekenpapiere im Wert von 120 Milliarden US-Dollar je Monat. Er sagte jedoch nicht, wann er sich auch Leitzinsanhebungen vorstellen könne. Vieles hänge davon ab, ob sich die Inflation im Jahr 2022 abschwächen werde oder nicht, sagte Bullard. Er sei jedoch etwas skeptisch. Bullard erwartet 2022 eine Inflation von rund 2,5 Prozent oder mehr. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Weiteren Aufschluss über die künftige Geldpolitik könnte die Rede von Notenbankchef Jerome Powell liefern, die er an diesem Freitag im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jacken Hole hält.

Der Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,54 Prozent auf 35.213,12 Punkte. Er ist damit wieder mehr als 400 Zähler von seinem bisherigen Rekord entfernt. Unter den übrigen Indizes konnten weder der S&P 500 noch der Nasdaq 100 ihre jüngsten Rekordserien fortsetzen: Der marktbreite S&P-Index schloss 0,58 Prozent tiefer bei 4470,00 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq-Auswahlindex ging es um 0,59 Prozent auf 15 278,52 Zähler bergab.

ASIEN: – GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN – Die Börsen Chinas haben am Ende einer schwankungsreichen Woche ein wenig zugelegt. Rückenwind lieferten unter anderem Technologiewerte, die zuletzt wegen zunehmender regulatorischer Eingriffe des Staates in den Sektor teils deutlich gelitten hatten. Der Hang Seng in Honkong stieg zuletzt um 0,3 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,5 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel hingegen um 0,5 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,85 +0,00%

DEVISEN: – DOLLAR LEICHT SCHWÄCHER – Euro/USD 1,1763 0,0 Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1760 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor am Donnerstagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

Der Wochenausklang steht ganz im Zeichen der US-amerikanischen Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell will sich am Freitagnachmittag zur wirtschaftlichen Lage in den USA äußern. Es werden Hinweise auf eine etwas straffere geldpolitische Ausrichtung erwartet, wobei sich Fachleute unsicher sind, wie konkret Powell werden wird. Eine ausdrückliche Ankündigung, die extrem lockere Geldpolitik ein Stück weit zurückzufahren, erwarten nur die wenigsten Experten.

Powell äußert sich anlässlich der Notenbankerkonferenz von Jackson Hole. Die renommierte Veranstaltung findet alljährlich statt, dieses Jahr allerdings per Videokonferenz über das Internet. Grund ist die angespanntere Corona-Lage infolge der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante.9

USD/Yen 109,94 -0,14

Euro/Yen 129,32 -0,03

ROHÖL: – WEITER AUFWÄRTS – Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. In der Wochenbilanz ergeben sich kräftige Aufschläge. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 71,92 US-Dollar. Das waren 85 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 79 Cent auf 68,21 Dollar.

Im Laufe der Woche haben die beiden bedeutendsten Ölsörten der Welt um jeweils mehr als fünf Dollar zugelegt. Getrieben wurden die Preise zum einen durch die überwiegend gute Stimmung an den Finanzmärkten. Zum anderen sorgte ein tendenziell schwächerer US-Dollar für eine höhere Nachfrage. Da Erdöl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, steigert ein fallender Dollar das Interesse aus Ländern außerhalb des Dollarraums.

Am Freitag blicken die Marktteilnehmer mit Spannung auf Äußerungen zur amerikanischen Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell wird sich im Rahmen der wichtigen Zentralbankkonferenz von Jackson Hole zur wirtschaftlichen Lage äußern. Es wird mit Hinweisen auf eine etwas straffere Ausrichtung gerechnet. Eine konkrete Ansage, dass die extrem lockere Geldpolitik bald zurückgefahren wird, erwarten aber nur die wenigsten Fachleute.

Brent 71,81 +0,74 USD

WTI 68,05 +0,63 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: SHW, Halbjahreszahlen

AUT: Bawag Group, Hauptversammlung

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update

SWE: Electrolux, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Coty, Q4-Zahlen

DEU: Bayer stellt auf dem ESC Kongress 2021 (27.-30.08.21) neue klinische Daten aus seinem kardiovaskulären Portfolio vor

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 08/21

08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/21

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 07/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/21

09:30 SWE: BIP Q2/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 07/21

09:30 SWE: Handelsbilanz 07/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/21

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 08/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/21 (vorab)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig)

EUR: Moody’s Ratingergebnis Frankreich, EFSF, ESM

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Polen

EUR: DBRS Ratingergebnis Portugal, Slowakei, Schweden

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt im „Bierkartell“-Streit erneut gegen Brauerei Carlsberg

10:00 DEU: Pk zur Ernte-Bilanz 2021 des Deutschen Bauernverbands

14:00 DEU: Online-Wirtschaftsgipfel „Compact with Africa“, u.a. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

+ 16.30 Statement Merkel

+ 19.30 gemeinsame Pk

USA: Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen „Jackson Hole“ (online)

+16.00 Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell

DEU: Abschluss Gamescom (online)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise Juli

Monatsvergleich +1,2 +1,6

Jahresvergleich +13,8 +12,9

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen August (Punkte) 100 101

10.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen

August 116,0 116,6

Italien

Unternehmensvertrauen

August 115,0 115,7

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

private Einkommen, Juli Monatsvergleich +0,2 +0,1

Konsumausgaben, Juli Monatsvergleich +0,4 +1,0

PCE-Deflator

Monatsvergleich +0,4 +0,5

Jahresvergleich +4,1 +4,0

Kernrate +3,6 +3,5

16.00 Uhr

Konsumklima

Uni Michigan, August 70,8 70,2

