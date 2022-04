Vorbörse: Freundlicher Start in die neue Woche – Ölpreise verharren um die Marke von 100 Dollar – Bayer-Aktie nach Hochstufung gefragt

DEUTSCHLAND: – ETWAS IM PLUS – Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag mit Gewinnen starten. Der Auftrieb kommt von positiven Vorgaben aus Übersee. Der Krieg in der Ukraine geht unterdessen weiter und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht. Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,7 Prozent auf 14 552 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls freundlich starten.

Marktbeobachter sprachen angesichts der Gewinne in Asien vor allem von einer sich abzeichnenden Entspannung im Streit zwischen China und den USA um die bilanzielle Überprüfung chinesischer Firmen mit einer Zweitnotierung in den USA. Für chinesische Hightech-Werte sinke so das Risiko eines möglichen Endes ihrer US-Notierung. „Für die US-Börsenaufsicht wird es einfacher, in die Bücher, der chinesischen Unternehmen zu schauen“, erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Mit Blick auf das erwartete Börsenplus hierzulande ist Altmann aber skeptisch. Nachdem das deutsche Börsenbarometer in der vergangenen Woche an der großen psychologischen Marke von 15 000 Punkten gescheitert ist, heiße es jetzt erst mal wieder seitwärts, prognostiziert er. Entsprechend sei es vollkommen offen, ob der nächste Ausbruch nach oben oder nach unten erfolge.

Die Risiken seien unverändert hoch und vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sei es unklar, wie weitere und neue Sanktionen gegen Russland aussehen könnten. „Vor diesem Hintergrund fällt es vielen schwer, mutig Aktien zu kaufen.“

Unter deutschen Einzelwerten zogen die Aktien von Bayer mit einer positiven Nachricht sowie einer Hochstufung durch die britische Bank Barclays vorbörslich auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Freitag hoch. Der Agrarchemie- und Pharmakkonzern kam mit der Entwicklung seines neuen Blutgerinnungshemmers und möglichen Xarelto-Nachfolgers Asundexian voran.

Im Falle einer Zulassung könnte das Mittel von Bayer laut Analyst Alistair Campbell vom Investmenthaus Liberum ein noch größerer Erfolg werden als der Kassenschlager Xarelto, der jedes Jahr Milliardenumsätze in die Bayer-Kassen spült. Analystin Emily Field von Barclays hob die Aktie zudem auf „Overweight“ und das Kursziel von 60 auf 85 Euro.

Der Lieferdienstleister Delivery Hero will 2023 unterdessen erstmals auf Konzernebene im operativen Geschäft profitabel sein. Die Aktie legte vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag rund vier Prozent zu.

Im Fokus steht auch der Windanlagenbauer Nordex , der Ziel eines Cyber-Angriffs wurde. Die Störung sei frühzeitig bemerkt und Gegenmaßnahmen umgehend eingeleitet worden, hieß es. Den Angaben zufolge wurden „rein vorsorglich“ die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet. Die Aktie gab vor dem Handelsstart leicht nach.

Zudem könnte eine weitere Umstufung durch die britische Investmentbank Barclays Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die allerdings vorbörslich nicht bewegte. Analyst Paul May senkte sein Anlageurteil zu Grand City Properties von „Equal Weight“ auf „Underweight“. Die Jahreszahlen des Immobilienkonzerns hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, der operative Gewinnausblick auf das Jahr 2022 sei aber schwach, schrieb er und geht zudem nun von höheren Refinanzierungskosten aus.

USA: – LEICHT IM PLUS – Die US-Börsen haben sich am Freitag weitgehend richtungslos gezeigt. Sie schwankten zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und gingen dann mit positiven Vorzeichen aus dem Handel. Robuste Daten vom Arbeitsmarkt für den Monat März stützten. Zugleich drückte die überraschende Eintrübung der Stimmung in der Industrie auf die Laune der Anleger. Nach einem für den Dow Jones Industrial sehr schwachem ersten Quartal legte der US-Leitindex zum Start in den April letztlich um 0,40 Prozent auf 34 818,27 Punkte zu. Im Wochenverlauf hat der Wall-Street-Index damit minimal geschwächelt. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,34 Prozent auf 4545,86 Punkte vor. Der Nasdaq 100 stieg um 0,15 Prozent auf 14 861,21 Punkte.

ASIEN: – GEWINNE – In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt leicht zugelegt. In Toko legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,11 Prozent auf 27 697 Punkte zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es etwas stärker nach oben. Der dortige Leitindex Hang Seng gewann im späten Handel 1,37 Prozent auf 22 342 Punkte. An den chinesischen Festlandbörsen wurde dagegen wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 158,32 -0,02%

DEVISEN: Euro/USD 1,10 Der Euro hat am Montag weiter deutlich unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1050 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1052 Dollar festgesetzt.

Der Fortgang des Ukraine-Kriegs steht an den Finanzmärkten weiterhin im Mittelpunkt. Daneben blicken Analysten und Anleger zu Wochenbeginn auf neue Zahlen vom deutschen Außenhandel. Zudem steht mit dem Sentix-Konjunkturindikator einer der ersten wirtschaftlichen Frühindikatoren für April an. In den USA werden Auftragszahlen aus der Industrie erwartet.47 -0,01%

USD/Yen 122,61 0,05%

Euro/Yen 135,46 0,06%

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst nur wenig verändert. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,65 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 99,38 Dollar.

Nach den deutlichen Preisabschlägen in der vergangenen Woche war am Markt von einer Stabilisierung die Rede. Belastet wurden die Rohölpreise zuletzt durch die Freigabe eines erheblichen Teils der US-Erdölreserven. Hintergrund sind die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine. Die übrigen Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) wollen ebenfalls mehr Öl auf den Markt geben. In dieser Woche sollen Details dazu bekanntgegeben werden.

Brent 104,65 +0,26 USD

WTI 99,42 +0,15 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF ‚UNDERWEIGHT'(EW) ZIEL 20,60(21,50)EUR

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 46 (47) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 129 (141) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADESSO AUF 233 (244) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 28 (15,90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 57 (71) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 127 (124) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET SIEMENS GAMESA MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 17,30 EUR

– RBC NENNT ADIDAS UND SIEMENS UNTER ‚TOP 30 GLOBAL IDEAS FOR Q2‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 130 (135) EUR – ‚BUY‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 30 (40) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– BARCLAYS HEBT JUST GROUP AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 125 (106) PENCE

– BARCLAYS SENKT AVIVA AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 480 (468) PENCE

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 34 (36) CHF – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 53 (57) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1665 (1719) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 185 (200) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG STARTET HEXAGON MIT ‚BUY‘ – ZIEL 155 SEK

– GOLDMAN HEBT LOGITECH AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 107 (88) CHF

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 590 (580) PENCE – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 19 (18) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 68 (66) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN NIMMT EMBRACER MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 85 SEK

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 28 (30) CHF – ‚HOLD‘

– JEFFERIES STARTET VESTAS MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 148 DKK

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5780 (4850) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 65 (60) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 189 (185) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 807 (787) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 167 (159) CHF – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 803 (813) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Repsol, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: bet-at-home.com, Geschäftsbericht

11:00 DEU: Lufthansa und Flughäfen München und Frankfurt, Pk zu EU-Umweltprogramm „Fit for 55“

13:00 DEU: Liebherr, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/22

08:00 DEU: Im- und Exporte 02/22

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Zweite Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie

+ 13.45 Statement der Verhandlungsführer von IG BCE und Bundesarbeitgeberverband Chemie

10:30 DEU: Pk zu Beschleunigung des naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land

+ mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundesklimaschutzminister Robert Habeck

+ Nach langem Streit einigten sich die beiden Ministerien auf Eckpunkte eines naturverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land

11:00 DEU: Pk des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Themen: Branchenzahlen, Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise, Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der Corona-Pandemie sowie der beschädigten Lieferketten u.a..

11:00 DEU: Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB) anlässlich Vorstandssitzung (digital). Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing in seiner Funktion als BdB-Präsident und BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig werden zu aktuellen Themen Stellung nehmen.

DEU: Jahresempfang des Bundesverbandes deutscher Banken mit Christian Sewing, Präsident Bankenverband

+ 18.50 Impulsstatement des litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nauseda

+ 19.05 Rede Botschafter Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz

EUR: Treffen der Eurogruppe

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Exporte, Februar

Monatsvergleich +1,5 -3,0

Importe, Februar

Monatsvergleich +1,0 -4,0

Handelsbilanz, Februar +10,1 +3,3 (in Mrd. Euro

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Anlegervertrauen -9,4 -7,0 (in Pkt.)

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

16.00 Uhr

Auftragseingang Industrie, Feb -0,6 +1,4

ohne Transportgüter +0,3 +1,0

Auftragseingang

langlebige Güter, Februar -2,2 -2,2*

