Vorbörse: Freundlicher Start in die Woche erwartet – Ölpreise bleiben auf hohem Niveau – Euro schwächelt

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG ERWARTET – Nach hohen Kursgewinnen am New Yorker Aktienmarkt stehen die Zeichen für den Dax zum Wochenstart auf Erholung. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Gewinne von 1,27 Prozent auf 15 513 Punkte. Damit dürfte der Dax seinen jüngsten Schlingerkurs um die 200-Tage-Linie fortsetzen. Sie gibt Hinweise auf den längerfristigen Trend und läuft seitwärts. Der EuroStoxx 50 wird am Montag mit einem ähnlich hohen Aufschlag wie der Dax erwartet.

Gerade Technologiewerte profitierten am Freitag von der späten Erholung in den USA und trieben die Nasdaq-Indizes um mehr als drei Prozent nach oben. Moderate Wirtschaftsdaten hätten die Anleger etwas in ihrer Zinsangst beruhigt und einmal mehr für Schnäppchenkäufe gesorgt, hieß es bei der Credit Suisse.

Gehalten haben die Anleger solche Positionen aber zuletzt nicht lange, zu groß ist die Verunsicherung über das Tempo des absehbar strafferen geldpolitischen Kurses der US-Notenbank angesichts der hohen Inflation. Die Ukraine-Krise bremst die Kauflaune zusätzlich. Die Berenberg Bank kalkuliert mittlerweile in diesem Jahr mit sechs Zinsanhebungen der Fed. Auch in Deutschland ist die Inflation hoch, bei den am Nachmittag anstehenden Daten für Januar rechnen Volkswirte aber mit einer leichten Abschwächung im Jahresvergleich auf unter fünf Prozent.

„Während die US-Notenbank von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken will und dabei eine schnellere Gangart in Aussicht gestellt hat als bei der letzten Normalisierung, hält sich die Europäische Zentralbank (EZB) bezüglich Zinserhöhungen weiterhin zurück“, schrieben die Experten der Helaba im Tagesausblick. Die ersten Preiszahlen dieses Jahres würden auch deshalb mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt, weil die EZB davon ausgehe, dass der Inflationsdruck in diesem Jahr nachlassen werde.

USA: – KRÄFTIGE KURSGEWINNE – Die New Yorker Börsen haben nach einer Berg- und Talfahrt in dieser Woche nochmals Gewinne eingefahren. Nach schwachem Start sorgte vor allem eine Rally in den beiden Schlussstunden dafür, dass der Dow Jones Industrial am Freitag ein deutliches Plus von 1,65 Prozent einfuhr. Unter anderem gestützt auf starke Zahlen von Apple ging der Leitindex mit 34 725,47 Punkten nahe am Tageshoch aus dem Handel. Das Endergebnis einer wankelmütigen Woche wurde mit 1,3 Prozent noch klar positiv.

ASIEN: – FESTER WOCHENSTART – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,1 Prozent fester. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um rund ein Prozent zu. Die Erholung an den US-Aktienmärkten wirkte auch in Asien positiv auf die Stimmung der Anleger. In China ruhte der Handel unterdessen wegen eines Feiertages.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,86 -0,10%

DEVISEN: Der Euro hat sich zu Wochenbeginn knapp über seinem am Freitag markierten Tiefstand seit Mitte 2020 gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1165 US-Dollar. Vor dem Wochenende war sie mit 1,1122 Dollar auf ein rund eineinhalbjähriges Tief gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1138 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften Analysten und Anleger auf Wirtschaftsdaten aus der Eurozone achten. In Deutschland werden Verbraucherpreiszahlen erwartet. Es wird mit einem spürbaren Rückgang der aktuell hohen Teuerung gerechnet. Für den gesamten Euroraum stehen Wachstumsdaten für das Schlussquartal 2021 an. Die deutsche Wirtschaft ist nach bereits bekannten Zahlen zum Jahresende zwar geschrumpft, das Wachstum im Währungsraum dürfte aber durch andere Euroländer wie Frankreich gestützt worden sein.

Euro/USD 1,1165 0,13

USD/Yen 115,4140 0,16

Euro/Yen 128,8605 0,28

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn in der Nähe ihrer in der vergangenen Woche markierten Höchststände seit dem Jahr 2014 gehalten. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,23 US-Dollar. Das waren 1,20 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 87,89 Dollar.

Die Erdölpreise werden gegenwärtig sowohl durch ökonomische wie auch politische Faktoren getrieben. Wirtschaftlich sorgen ein tendenziell knappes Angebot und eine zugleich solide Nachfrage für Preisauftrieb. Politisch stehen die Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze im Vordergrund. Rohstoffexperten der Commerzbank veranschlagen den Risikoaufschlag am Ölmarkt auf mittlerweile rund zehn Dollar. Russland ist einer der größten Erdölförderer der Welt.

Brent 91,21 1,18 USD

WTI 87,81 0,99 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 12,50 (12) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 80 (89) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 10,50 (9,30) EUR – ‚SELL‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 36 (46) EUR – ‚HOLD‘

– BOFA SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 80 (90) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT BAYER AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 70 (48) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT SIEMENS GAMESA AUF ‚OUTPERFORM‘ (N) – ZIEL 22,40 (23,50) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 139 (147) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 62 (60) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 80 (93) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 74 (85) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 40 (45) EUR – ‚NEUTRAL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 15,30 (13,50) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 68 (74) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BARCLAYS HEBT BEYOND MEAT AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 80 (70) USD

– BARCLAYS HEBT SABRE INSURANCE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 268 (256)P

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 30 (27,50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3600 (3750) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ARKEMA AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 152 (127) EUR

– BERENBERG HEBT EDENRED AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 35 EUR

– BERENBERG HEBT SABRE INSURANCE AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 231 (202) PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 800 (720) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK SENKT SSAB-A AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 59 (64) SEK

– GOLDMAN HEBT FEVERTREE DRINKS AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 2100 (2150) PENCE

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 175 (160) SEK – ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 700 (620) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 5000 (5030) CHF – ‚NEUTRAL‘

– HSBC HEBT BERKELEY GROUP AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 4400 (4210) PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 40 (35) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ANGLO AMERICAN AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 3300 PENCE

– JPMORGAN HEBT ELECTROLUX AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 220 SEK

– JPMORGAN HEBT GETINGE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 425 (380) SEK

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 18 (17) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3950 (4200) CHF – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY NIMMT IAG MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Tonies, Jahresumsatz

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen

10:00 DEU: Rocket Internet, außerordentliche Hauptversammlung (online)

17:40 CHE: Gurit, Jahresumsatz 2021 NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/21 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/21

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/21

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/21

08:00 TUR: Handelsbilanz 12/21

09:00 AUS: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 01/22

10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/22 10:30 PRT: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/22

11:00 ITA: BIP Q4/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/22 (vorab)

15:45 USA: MNI PMI Chicago 01/22

SONSTIGE TERMINE

17:00 LUX: EU-Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Energiebesteuerung, CO2-Bepreisung und Energiesubventionen HINWEIS CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI Januar

Monatsvergleich -1,5 +1,1 Jahresvergleich +5,5 +6,6

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4 Quartalsvergleich +0,4 +2,2 Jahresvergleich +4,6 +3,9

Italien

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4 Quartalsvergleich +0,5 +2,6 Jahresvergleich +6,2 +3,9

14.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise Januar Monatsvergleich -0,2 +0,5 Jahresvergleich +4,4 +5,3

Verbraucherpreise HVPI Januar Monatsvergleich 0,0 +0,3 Jahresvergleich +4,3 +5,7

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.45 Uhr Chicago Einkaufsmanagerindex, Jan 61,8 64,3 (in Pkt)

