Vorbörse: Gileads Medikamenten-Kandidat treibt Wall Street kräftig in die Höhe – Dax zieht weiter an – Ölpreise steigen

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNGSRALLY SETZT SICH FORT – Im Dax dürfte sich die Erholungsrally zum Ende der verkürzten Handelswoche fortsetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent höher auf 11.275 Punkte. Der Dax nahm mit der Schwelle von 11.000 Punkten tags zuvor eine weitere Hürde. Er steuert nun auf 11.500 Punkte zu und würde damit die Verluste seit Anfang März aufholen. Am 1. Mai ruht der Handel feiertagsbedingt. In dieser Woche nahm die zuvor ins Stocken geratene Erholung vom Corona-Crash mit bisher fast 7,5 Prozent Plus wieder richtig Fahrt auf. Die Anleger setzen bei schrittweiser Normalisierung in der Pandemie-Krise zunehmend auf eine Wirtschaftserholung.

USA: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die jüngsten Ermüdungserscheinungen an der Wall Street sind am Mittwoch schlagartig verflogen: Positive Nachrichten von Gilead Sciences zu einem Wirkstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sorgten für kräftigen Rückenwind. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,21 Prozent auf 24 633,86 Punkte. Damit hat sich der Dow vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt – und ist nun in Schlagdistanz zur runden Marke von 25 000 Punkten.

Hier sind noch einmal die wichtigsten Zahlen im Überblick:

# Tesla überrascht mit weiterem Quartalsgewinn – Aktie steigt

# Microsoft trotz Corona-Krise mit Gewinn- und Umsatzsprung

# Facebook zieht in Corona-Krise mehr Nutzer an

ASIEN: – KURSGEWINNE – Auch die Börsen Asiens haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem Feiertag am Vortag um 2,84 Prozent zu. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,19 Prozent. In Hongkong und Korea ruhte der Handel feiertagsbedingt. An den Märkten bleiben Hoffnungen über mögliche Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen weiter der entscheidende Treiber.

DAX 11107,74 2,89%

XDAX 11132,79 3,81%

EuroSTOXX 50 2996,08 2,18%

Stoxx50 2918,76 0,89%

DJIA 24633,86 2,21%

S&P 500 2939,51 2,66%

NASDAQ 100 8982,76 3,52%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,08 -0,01%

DEVISEN: – DOLLAR WIEDER STÄRKER – Der Kurs des Euro ist am Donnerstag etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0860 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0842 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit Kursgewinne nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed vom Vorabend nicht halten. Die Bewegungen nach den Entscheidungen der amerikanischen Zentralbank hielten sich allerdings in Grenzen und die Dollar-Schwäche war nicht von langer Dauer. Die Fed hatte den Leitzins unverändert in der Spanne von 0 Prozent bis 0,25 Prozent belassen. Darüber hinaus wiesen die Währungshüter auf enorme mittelfristige Risiken für die US-Wirtschaft wegen der Folgen der Coronakrise hin. „Man sollte sich in den USA angesichts der Zuspitzung der Coronakrise auf eine weitere lange Nullzinsphase einstellen“, kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt die Geldpolitik im Fokus am Devisenmarkt. Am frühen Nachmittag werden weitere Beschlüsse der EZB erwartet. Einige Analysten halten es für denkbar, dass die europäische Notenbank ihre Kriseninterventionen weiter ausbauen und die Wertpapierkäufe zur Stützung der Wirtschaft ausweiten könnte. Darüber hinaus werden im Handelsverlauf zahlreiche Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, die ebenfalls für Impulse im Handel mit dem Euro sorgen könnten.

Euro/USD 1,0861 -0,11%

USD/Yen 106,54 -0,12%

Euro/Yen 115,71 -0,25%

ROHÖL: – KLARE ERHOLUNG – Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter merklich zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese waren zuletzt nicht so stark wie erwartet gestiegen. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen 24,69 US-Dollar. Das waren 2,15 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 2,15 Dollar auf 17,21 Dollar je Barrel. Am Dienstagvormittag war der Preis für US-Öl noch zeitweise bis knapp über 10 Dollar gefallen, bevor eine Erholung einsetzte.

Wie die US-Regierung am Vortag gemeldet hatte, waren die Vorräte an Rohöl in der vergangenen Woche um fast 9 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten im Mittel mit einem stärkeren Plus von 11,9 Millionen gerechnet. Zudem gingen die Lagerbestände an Benzin sogar überraschend zurück.

„Öl scheint ein paar Aufwinde eingefangen zu haben“, da die Lagerbestände weniger stark gestiegen sind als erwartet und die Benzin-Nachfrage sich erholt, kommentierte Vandana Harie, Gründer von Vanda Insights die Meldung. Es sei jedoch zu früh um einen Wendepunkt auszurufen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet mit deutlich weniger Nachfrage. Die Experten erwarten für das laufende Jahr einen Nachfrageeinbruch um 9 Millionen Barrel am Tag auf den niedrigste Stand seit 2012. Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus hätten zu einem Einbruch der Transportbewegungen geführt, hieß es im Globalen Energiebericht der Agentur.

Am Markt für Rohöl herrscht weiter Unsicherheit. Experten rechnen mit starken Preisschwankungen. Einer wegen der Corona-Pandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fließt.

Brent 24,75 +2,21 USD

WTI 17,00 +1,94 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

