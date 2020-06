Vorbörse: Gute US-Wirtschaftsdaten lassen Wall Street steigen – Dax könnte wechselhafte Woche mit einem Plus beenden – Wirecard weiter unter Druck

DEUTSCHLAND: – HÖHER ERWARTET – Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nach dem Vortagsplus zunächst weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 12.320 Punkte und damit 1,17 Prozent über dem Vortagsniveau. Damit deutet sich auch auf Wochensicht ein leichtes Plus an. Der Markt ist nach Einschätzung von Experten weiter hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten.

Vorbörslich deutet sich ein weiteres Abrutschen der Wirecard-Aktie an. Bei Lang&Schwarz liegt das Papier eine Stunde vor Börsenstart rund 22 Prozent im Minus.

USA: – WIRTSCHAFTSDATEN STÜTZEN – Die Anleger an der New Yorker Wall Street haben am Donnerstag die Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle verdrängt. Vor allem in der letzten Handelsstunde stiegen die wichtigsten Börsen-Indizes kräftig. Besser als befürchtet ausgefallene Wirtschaftsdaten stützten. Nach einem Vortagesverlust von 2,7 Prozent und weiteren Abschlägen zum Handelsstart an diesem Donnerstag legte der Dow Jones Industrial schließlich um 1,18 Prozent auf 25.745,60 Punkte zu. Damit schloss das bekannteste US-Börsenbarometer knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,10 Prozent auf 3.083,76 Punkte, und auch der Nasdaq 100 fand den Weg zurück ins Plus: Er rückte um 0,99 Prozent auf 10.101,83 Punkte vor und näherte sich damit wieder seinem erst am Dienstag erreichten Rekordhoch.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ASIEN: – GEMISCHT – Die Märkte in Asien geben kein einheitliches Bild ab. Japans Nikkei 225 liegt 1,27 Prozent höher, während Hongkongs Hang Seng 0,52 Prozent verliert. In China ist am Freitag wegen eines Feiertags kein Handel.

DAX 0,69% 12.177,87

XDAX 1,42% 12.338,14

EuroSTOXX 50 0,71% 3.218,91

Stoxx50 0,78% 2.997,36

DJIA 1,18% 25.745,60

S&P 500 1,10% 3.083,76

NASDAQ 100 0,99% 10.101,83

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future -0,01% 170,27

DEVISEN: – STABIL – Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1225 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Starke Kursbewegungen gab es am Devisenmarkt zunächst nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf exakt 1,12 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in Europa und den USA einige Konjunkturdaten an, allerdings ohne besonders starke Bedeutung für die Finanzmärkte. Im Euroraum veröffentlicht die EZB Geld- und Kreditdaten. In den USA gibt die Uni Michigan ihr Konsumklima bekannt. Auf Seiten der Geldpolitik wird EZB-Chefin Christine Lagarde am Vormittag an einem im Internet übertragenen Online-Kongress teilnehmen.

Euro/USD 0,04% 1,1222

USD/Yen -0,10% 107,08

Euro/Yen -0,07% 120,17

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Freitag trotz hoher Nachfragerisiken in den USA zunächst weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,69 US-Dollar. Das waren 64 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 39,30 Dollar.

Unterstützung erhielten die Ölpreise zuletzt von dem etwas schwächeren US-Dollar. Rohöl wurde dadurch für Interessenten außerhalb des Dollarraums etwas günstiger, was die Nachfrage von dort belebte.

In den USA spitzt sich die Corona-Lage unterdessen weiter zu und sorgt für große Risiken auf der Nachfrageseite. Vor allem im Süden der Vereinigten Staaten werden immer mehr Neuinfektionen gemeldet. Dies erhöht die Gefahr neuer Corona-Beschränkungen, was die Konjunktur schädigen und die Ölnachfrage dämpfen würde.

Grundsätzlich waren die Erdölpreise in den vergangenen Tagen schwankungsanfällig. Nachdem die Preise im März und April infolge der Corona-Krise drastisch eingebrochen waren, hatten sie sich im Mai und Juni sichtlich erholt. Zuletzt kam die Erholung aber ins Stocken.

Brent 41,64 +0,59 USD

WTI 39,21 +0,49 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 70 (65) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN SENKT AIRBUS AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 69 (73) EUR

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10 (8) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 93 (88) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 84 (70) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 98 (90) EUR – ‚NEUTRAL‘

– COMMERZBANK SENKT FRAPORT AUF ‚REDUCE‘ (HOLD) – ZIEL 29 (35) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 95 (83) USD – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 110 (96) USD – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 111 (114) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RELX AUF 2080 (2100) PENCE – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 95 (85) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 540 (530) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC SENKT ENEL AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 8 (7,6) EUR

– HSBC SENKT IBERDROLA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 11,30 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 8000 (7300) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Statement

08:00 DEU: Vapiano, Geschäftsbericht 2019

08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Software, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: RIB Software, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung (online)

16:30 DEU: Finanzstabilitätsrat mit Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch Online-Pk zur Evaluierung der sogenannten Too-big-to-fail-Reformen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Außenhandelspreise 05/20

08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 05/20

(Experimenteller Frühindikator)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 05/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 05/20

11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/20

14:30 USA: Realeinkommen 05/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/20 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet Streit unter Wohnungseigentümern über laute Trittgeräusche durch neu verlegte Fliesen

12:15 DEU: VDMA-Onlinepressegespräch: Antrieb im Wandel – Fokus Brennstoffzelle. Vorgestellt wird eine Studie, die die Auswirkungen der Brennstoffzellentechnologie auf den Maschinen- und Anlagenbau analysiert.

FRA/RUS: Videokonferenz mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin

USA: Präsident Trump spricht beim Treffen des „American Workforce Policy Advisory Board Meeting“

19:00 DEU: Nürnberger Sicherheitsgespräche 2020 zu Chinas Rolle in der Weltpolitik

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

SONSTIGE TERMINE

EUR: Neuer Spendengipfel für Corona-Impfstoff – Bei und nach einer von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einberufenen internationalen Geberkonferenz am 4. Mai kamen insgesamt rund zehn Milliarden Euro für die gemeinsame Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen und Arzneien gegen Corona zusammen. Doch benötigt werde ein Vielfaches, sagt von der Leyen und organisiert diese zweite Spendenveranstaltung.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise Mai

Monatsvergleich +0,4 -1,8

Jahresvergleich -6,9 -7,4

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen Juni (Punkte) 95 93

10.00 Uhr

Eurozone

Geldmenge M3 Mai

Jahresvergleich +8,7 +8,3

11.00 Uhr

Italien

Verbrauchervertrauen Juni (Punkte) 97,5 94,3

Italien

Geschäftsklima Juni (Punkte) 80,0 71,2

VEREINIGTES KÖNIGREICH

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Persönliche Einnahmen,Mai -6,0 +10,5

Konsumausgaben, Mai +9,0 -13,6

PCE-Kernindex gg VJ +0,9 +1,0

16.00 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, Juni 79,2 78,9* (2. Schätzung, in Pkt)

Redaktion onvista/ dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com