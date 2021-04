Vorbörse: Gute Zahlen helfen Wall Street nicht auf die Sprünge – Dax weiterhin ohne Schwung – Alphabet überzeugt

DEUTSCHLAND: – DAX TRITT WEITER AUF DER STELLE – Der Dax dürfte es am Mittwoch weiter ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte höher auf 15 270 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Auch in den USA traten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 auf der Stelle vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwoch. Bei Experten gilt es als ausgemacht, dass die Notenbank die Zügel locker lässt und keine Zinsänderung vornimmt.

USA: – BEHAUPTET – Mit behaupteter Tendenz sind die Standardwerte an der Wall Street am Dienstag aus dem Handel gegangen. Die Technologiewerte an der Nasdaq legten überwiegend den Rückwärtsgang ein. Die Anleger hätten sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen wollen, hieß es. Der Dow Jones Industrial schloss 0,01 Prozent höher bei 33 984,93 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Montag ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte, ging es hingegen um 0,02 Prozent auf 4186,72 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,47 Prozent auf 13 960,28 Punkte.

Alphabet: Gewinn je Aktie übertrifft die Schätzungen um 66 Prozent - Anleger greifen zu

Microsoft: Größtes Umsatzwachstum seit 2018 - Aktie trotzdem unter Druck

Starbucks: Gewinnsprung und Prognoseanhebung reichen nicht für steigende Kurse

Pinterest: Konzern rechnet mit weniger Benutzer-Wachstum – Aktie taucht ab

Amgen: Erwartungen verfehlt - Anleger enttäuscht

ASIEN: – NIKKEI LEICHT IM PLUS; CSI 300 UNVERÄNDERT – In Asien geht es am Mittwoch an den meisten Börsen nach oben. So stieg in Japan der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,30 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index lag mit 0,20 Prozent im Plus. In Shanghai trat der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen auf der Stelle.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,53 0,00%

DEVISEN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2075 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2088 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte rückt die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die US-amerikanische Notenbank Fed nach ihrer zweitägigen Zinssitzung ihre Entscheidungen bekannt. Ein Kurswechsel wird nicht erwartet: Die Fed dürfte ihre extrem lockere Linie aus Leitzinsen nahe der Nulllinie und Wertpapierkäufen von 120 Milliarden Dollar je Monat bestätigen.

An den Märkten hat allerdings eine Debatte über ein Zurückfahren der geldpolitischen Unterstützung begonnen. Hintergrund ist die spürbare Erholung der US-Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bisher hat die Zentralbank stets darauf verwiesen, dass es für eine solche Debatte zu früh sei. Beobachter gehen derzeit mehrheitlich davon aus, dass die Fed um die Jahreswende 2021/22 herum damit beginnen wird, ihren Fuß vom Gaspedal zu nehmen.

Euro/USD 1,2076 -0,13 %

USD/Yen 108,85 0,13 %

Euro/Yen 131,47 0,02 %

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Die Entscheidung des Ölverbund Opec+ vom Vorabend, an dem Anfang April vorgezeichneten Kurs festzuhalten, bewegte den Markt kaum. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,39 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 62,89 Dollar.

Nach einem Treffen ranghoher Minister hatte der Ölverbund Opec+ am Dienstagabend bestätigt, seine Förderung in den kommenden drei Monaten Zug und Zug zu erhöhen. Die Tagesproduktion soll schrittweise um insgesamt rund zwei Millionen Barrel ausgeweitet werden. Seit dem schweren Einbruch der Ölpreise in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 ist die Ölproduktion des Verbunds per Beschluss gedeckelt. Die Hoffnung auf wirtschaftliche Besserung und eine anziehende Ölnachfrage lässt den Verbund aber zuversichtlicher nach vorne schauen.

Rohstoffexperten der Commerzbank gaben jedoch zu bedenken, dass eine Ausweitung verfrüht sein könnte. Sie verweisen auf die teils sehr angespannte Corona-Lage in Ländern wie Indien, Japan oder der Türkei. All diese Länder sind große Ölimportländer. Dem steht die kräftige Konjunkturerholung in anderen großen Nachfrageländern wie den USA oder China entgegen. Die Aussichten für die Erdölnachfrage sind damit unsicher.

Brent 66,39 -0,03 USD

WTI 62,91 -0,03 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIE

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 78 (85) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 50 (52) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR H&R AUF 8,30 (6,30) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 27,20 (25,30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC SENKT PORSCHE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 100 (77) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 56 (50) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ADLER GROUP AUF 26 (29) EUR – ‚HOLD‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 78 (71) EUR – ‚BUY‘

– UBS STARTET VANTAGE TOWERS MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 26,70 EUR

– WDH/BAADER BANK SENKT EVONIK AUF ‚REDUCE‘ (ADD) – ZIEL 31 (30) EUR

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 30,30 (28,60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 2850 (2700) USD – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GENERAL ELECTRIC AUF 14 (13) USD – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AMGEN AUF 259 (265) USD – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VISA INC AUF 280 (270) USD – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR STARBUCKS AUF 131 (126) USD – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AMGEN AUF 215 (222) USD – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TEXAS INSTRUMENTS AUF 215 (200) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AMD AUF 105 (100) USD – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR GENERAL ELECTRIC AUF 16 (15) USD – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR 3M AUF 200 (198) USD – ‚SECTOR PERFORM‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 12545 (9580) DKK – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 480 (470) PENCE – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 150 (145) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 160 (145) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 29 (24) CHF – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 49 (45) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BP AUF 330 (320) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 112 (102) CHF – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ABB AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 27,50 (25) CHF

– JPMORGAN HEBT MEDIASET AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 3 (2,40) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 17 (16,50) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 80 (85) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 26,40 (25) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 28 (27,50) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT CREDIT SUISSE AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 10,80 (10,20) CHF

– UBS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,60 (2,45) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q1 Trading Statement

07:00 NOR: Aker BP, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz (Call 9.15 h)

07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (Call 09.30 h)

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h)

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1 Trading Statement

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: LSE, Q1 Trading Statement (13.00 h Hauptversammlung)

08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

09:00 DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

09:30 SWE: Vattenfall, Hauptversammlung

10:00 DEU: enviaM-Gruppe, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:30 DEU: L-Bank, Bilanz-Pk (online)

11:30 FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung (online)

15:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung (online) und Geschäftsbericht

16:00 KOR: Samsung Galaxy Unpacked 2021

18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:04 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q1-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Katek SE, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis

DEU: Geratherm Medical, Geschäftsbericht

FRA: Valeo, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1 Trading Update

IRL: CRH, Q1-Umsatz

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Moderna, Hauptversammlung

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Norfolk, Q1-Zahlen

USA: Moody’s, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/21

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21 (vorab)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid und Pk 20.30 h mit Fed-Chef Jerome Powell

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online Veranstaltung Bundesverkehrsministerium zur Wasserstoffoffensive mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

11:00 DEU: Digitaler Berliner Stahldialog „Rahmenbedingungen für eine grüne Stahlproduktion in Deutschland“

DEU/CHN: Virtuelle deutsch-chinesische Regierungskonsultationen mit Kanzlerin Merkel und Chinas Premier Li Keqiang und ihren Ministern

09:00 Bilaterales Gespräch der Kanzlerin mit Li Keqiang

11:00 Plenarsitzung mit Eingangsbemerkungen der Kanzlerin und Li Keqiang

+ ca. 12:30 Unterzeichnungszeremonie

10:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:30 Zoom-Pk Deutscher Städtetag zu Folgen des Lockdowns für Kinder und Jugendliche

10:30 Online-Pk «Eltern in der Corona-Krise: Wie digital sind unsere Schulen?», mit Bitkom-Präsident Achim Berg

11:00 Pk Verband der Diagnostica-Industrie zu Herausforderungen der Branche durch die beschlossene Testpflicht für Unternehmen

11:00 DEU: Techniker Krankenkasse stellt bei Online-Pk Ergebnisse der Studie „TK-Meinungspuls 2021“ vor

DEU: Energietage 2021

15.00 Online-Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

16:30 DEU: Web-Forum „Ein nachhaltiges Come-Back: So gelingt die ökologische und gerechte Transformation nach Corona“. Im Rahmen des Kongresses „Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik“ der Friedrich-Ebert-Stiftung.

DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen von Deutscher Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

GfK-Verbrauchervertrauen Mai (Punkte) -4,2 -6,2

08.45 Uhr

Frankreich

Verbrauchervertrauen April (Punkte) 93 94

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

20.00 Uhr

Zinsentscheidung US-Notenbank Fed 0,0 – 0,25 0,0 – 0,25

(Pk 20.30 Uhr)

