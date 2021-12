Vorbörse: Inflationsängste sorgen weiter für fallende Kurse an der Wall Street – Dax etwas mutiger vor Fed-Entscheid -Ölpreise geben weiter nach

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG – Nach seinen Vortagesverlusten wird der Dax am Mittwoch vor den Aussagen der US-Notenbank zur weiteren Geldpolitik etwas höher erwartet. Arg aus der Deckung wagen dürften sich die Anleger bis zur Verkündung der Fed-Entscheidungen aber kaum, glauben Marktbeobachter. Die Entscheidung steht am Abend an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,46 Prozent höher auf 15 525 Punkte. Mit der Fed trifft am Mittwoch die erste große Notenbank ihre geldpolitischen Beschlüsse. Dabei wird es vor allem darum gehen, ob die Währungshüter angesichts der hohen Inflation die konjunkturstützenden Anleihekäufe noch schneller zurückfahren als bisher angenommen oder die sich schnell verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus sie daran vorerst hindert. Nach der Fed tagen am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England sowie am Freitag die japanische Notenbank.

USA: – VERLUSTE – Die Furcht vor der Inflation hat die US-Börsen weiter fest im Griff. Einen Tag vor der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse weiteten die zinssensiblen Technologiewerte ihre jüngsten Kursverluste aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber gab an diesem Dienstag nur etwas nach. Der Dow schloss 0,30 Prozent im Minus bei 35 544,18 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,75 Prozent auf 4634,09 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,04 Prozent auf 15 914,90 Punkte nach unten. Zwischenzeitlich war er sogar um mehr als 2 Prozent abgesackt.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch vor womöglich wegweisenden geldpolitischen Entscheidungen der Fed keine gemeinsame Richtung gefunden. Die US-Notenbank wird wegen der hohen Inflation den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik wohl beschleunigen. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, die Leitzinsen im kommenden Jahr früher als bisher erwartet zu erhöhen. Im Fokus bleibt zudem die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um ein halbes Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong hielt sich in etwa stabil. So zeigten aktuelle Daten, dass die Probleme im Immobiliensektor und immer wieder auftretende Corona-Ausbrüche wichtige Bereiche der chinesischen Wirtschaft im November stärker belasteten als erwartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent im Plus.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,85 +0,26%

DEVISEN: – WARTEN AUF ZINSENTSCHEID – Der Euro hat am Mittwoch vor einer wichtigen Zinsentscheidung in den USA bei knapp 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1270 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1309 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte steht die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend verkündet die Notenbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung. Es wird damit gerechnet, dass die Fed auf die hohe Inflation reagiert und den bereits begonnenen Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik beschleunigt. Mit Spannung wird zudem erwartet, ob die Währungshüter raschere Zinsanhebungen in Aussicht stellen. Zuletzt war die Teuerung so hoch wie seit 39 Jahren nicht mehr.

Euro/USD 1,1272 0,16%

USD/Yen 113,71 -0,03%

Euro/Yen 128,17 0,12%

ROHÖL: – WEITER ABWÄRTS – Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Abschläge der vergangenen Tage angeknüpft und sind weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,93 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 86 Cent auf 69,87 Dollar.

Seit einigen Tagen lastet auf den Rohölpreisen wieder die Unsicherheit über den Fortgang der Corona-Pandemie. Vor allem die neue Omikron-Variante, deren konkrete Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität noch nicht absehbar sind, dämpft die Stimmung. Nach Entdeckung der als besonders ansteckend geltenden Variante waren die Erdölpreise im November deutlich gefallen, danach hatten sie sich aber wieder etwas erholen können.

Belastet wurden die Preise am Ölmarkt auch durch neue Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA). Die Organisation sieht bereits jetzt einen Überschuss an Rohöl, der sich im kommenden Jahr ausweiten werde. Dies sei Folge sowohl eines steigenden Angebots als auch einer coronabedingt schwächeren Nachfrage nach Kerosin im Flugverkehr. Noch vor wenigen Wochen hatten am Ölmarkt große Bedenken wegen eines zu geringen Angebots vorgeherrscht.

Brent 72,79 -0,91 USD

WTI 69,74 -0,99 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– MORGAN STANLEY NIMMT AIXTRON MIT ‚EQUAL-WEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 19 EUR

– DEUTSCHE BANK STARTET DAIMLER TRUCK MIT ‚BUY‘ – ZIEL 45 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 70 (65) USD – ‚UNDERPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT BPOST AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 10 (9,70) EUR

– BARCLAYS SENKT DOMINO’S PIZZA AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EW) – ZIEL 495 (500) PENCE

– BARCLAYS SENKT POSTNL AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 4 (5,20) EUR

– BERENBERG SENKT HARBOUR ENERGY AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 350 (425) PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT ABN AMRO AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 14 (12) EUR

– CREDIT SUISSE SENKT KBC GROEP AUF ‚UNDERPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 77 EUR

– CREDIT SUISSE SENKT NORDEA BANK AUF ‚NEUTRAL‘ (OP) – ZIEL 11,50 (12) SEK

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 140 (130) CHF – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4700 (4800) PENCE – ‚BUY‘

– HSBC SENKT UMICORE AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– MORGAN STANLEY STARTET BE SEMICONDUCTOR MIT ‚UNDERWEIGHT‘

– RBC HEBT TULLOW OIL AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 90 (70) PENCE

– RBC HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,25 (9) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2500 (2350) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT AKER BP AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 275 (340) NOK

– RBC SENKT HARBOUR ENERGY AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 480 (650) P

– RBC SENKT LUNDIN ENERGY AUF ‚UNDERPERFORM‘ (SP) – ZIEL 290 (340) SEK

– RBC SENKT ZIEL FÜR BP AUF 410 (425) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 52 (54) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day

07:35 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

10:00 DEU: Carl Zeiss AG, Jahreszahlen

18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (detailliert)

CHE: Roche, Online-Event „Update following ASH 2021“

DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung

DNK: Vestas, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/21

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/21

07:35 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/21

08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/21 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/21

10:00 ITA: Verbraucherpreise 11/21

14:30 USA: Empire State Index 12/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 11/21

16:00 USA: Lagerbestände 10/21

16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 12/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: BIP Q3/21 (vorläufig)

20:00 USA: FOMC, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Deutscher Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

+ 09.00 Regierungserklärung

+ 10.00 Aussprache (2,5 Stunden)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: Institut für Weltwirtschaft Kiel veröffentlicht Konjunkturprognose für Deutschland und die Welt

10:00 DEU: Fortsetzung und Abschluss Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über eine Klage gegen das Bayerische Verfassungsschutzgesetz

10:30 DEU: Online-Pk Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu „Wirtschaftliche Lage und Perspektive des deutschen Großhandels – Ergebnisse der aktuellen BGA- Unternehmerumfrage“, u.a mit BGA-Präsident Dirk Jandura

16:00 EUR: Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft (mit Bundeskanzler Olaf Scholz)

RUS/CHN: Videoschalte zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI November

Monatsvergleich +0,4 +0,4

Jahresvergleich +3,4 +3,4

09.00 Uhr

Spanien

Verbraucherpreise HVPI November

Monatsvergleich +0,3 +0,3

Jahresvergleich +5,6 +5,6

Kernrate

Jahresvergleich +1,5 +1,4

10.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI November

Jahresvergleich +4,0 +4,0

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Verbraucherpreise November

Monatsvergleich +0,4 +1,1

Jahresvergleich +4,8 +4,2

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Nov

Monatsvergleich +0,8 +1,7

Jahresvergleich —- +16,3

Empire-State-Index, Dez 25,0 30,9 (in Pkt)

Einfuhrpreise November

Monatsvergleich +0,6 +1,2

Jahresvergleich +11,4 +10,4

16.00 Uhr

Lagerbestände Unternehmen, Okt +1,1 +0,7

NAHB Hausmarktindex, Dez 84 83 (in Pkt)

20.00 Uhr

Fed Zinsentscheid

Leitzins 0-0,25 0-0,25 (Pk ab 20.30 Uhr)

