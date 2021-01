Vorbörse: Märkte außer Rand und Band – Wall Street verzeichnet durch die Bank neue Höchststände und Dax hebt weiter ab

DEUTSCHLAND: – REKORDJAGD SETZT SICH FORT – Nach dem Sprung über die Marke von 14.000 Punkten dürfte der Dax seine Rekordrally am Freitag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund eine Stundee vor dem Start auf 14.071 Punkte und damit 0,74 Prozent über dem Vortagesschluss. Vor allem die Aussicht auf weitere umfangreiche Staatshilfen für die US-Wirtschaft hatte die Kurse weltweit jüngst weiter angetrieben. So dürfte der gewählte US-Präsident Joe Biden weitgehend durchregieren, nachdem die Demokraten mit Siegen bei zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia auch die Kontrolle im US-Senat erlangt haben. Zudem stützt weiter die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie im Zuge der Impfprogramme.

USA: – REKORDJAGD GEHT WEITER – Die Freude über die jetzt klaren Verhältnisse in Washington hat die Rekordrally an der Wall Street weiter befeuert. Alle wichtigen Standard- und Technologiewerte-Indizes erreichten am Donnerstag Höchststände. Frischer Schub kam zudem von unerwartet guten Konjunkturdaten. Im Gegensatz zum Vortag griffen die Anleger aber nun vor allem bei Tech-Aktien zu, die besonders von der erwarteten Konjunkturerholung profitieren könnten. Zur Wochenmitte hatten Investoren diese Werte noch aus Furcht vor schärferen Regulierungen gemieden. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 31 041,13 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf bei gut 31 193 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte.

ASIEN: – KRÄFTIGE KURSGEWINNE IN JAPAN – Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Börse in Tokio legte am Freitag deutlich zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,4 Prozent fester. An den Börsen Chinas zeichnete sich indes ein gemischtes Bild. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen sank zuletzt um 1,1 Prozent, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent zulegte.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: – RUHIG – Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der zuletzt erreichte mehrjährige Höchststand von etwas mehr als 1,23 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2276 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende dürften Anleger neue Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt in den Blick nehmen. Die Regierung veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Aufgrund der angespannten Corona-Lage wird mit einer deutlichen Abschwächung des Stellenaufbaus gerechnet. Einige Analysten erwarten sogar einen Stellenabbau. Es wäre der erste seit dem schweren Einbruch nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr.

ROHÖL: – LEICHTER ANSTIEG – Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 54,67 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 51,10 Dollar.

Zurzeit kostet Erdöl so viel wie seit dem schweren Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 nicht mehr. Seit vergangenen Herbst hat vor allem die Aussicht auf flächendeckende Corona-Impfungen für starken Preisauftrieb gesorgt. Zuletzt kam die Entscheidung Saudi-Arabiens hinzu, die Ölförderung im Februar und März deutlich zu kürzen.

Das größte Risiko für den Ölmarkt bleibt auf absehbare Zeit die Corona-Pandemie. In vielen Ländern hat sich die Lage zuletzt wieder verschärft, was die Regierungen zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens veranlasst hat. Selbst in der großen Volkswirtschaft China, wo das Virus als eingedämmt galt, gibt es nahe Peking wieder einen größeren Ausbruch.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– EXANE BNP HEBT RWE AUF ‚OUTPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 41,0 (32,1) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 145 (143) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– SOCGEN STARTET ALSTRIA OFFICE MIT ‚SELL‘ – ZIEL 12,4 EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 70 (64) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 35 (36,75) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY SENKT ROCHE AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 365 CHF

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 61 (53) EUR – ‚NEUTRAL‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 64 (61) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– DZ BANK HEBT SAINT-GOBAIN AUF ‚KAUFEN‘ (HALTEN)

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 59 (60) EUR – ‚NEUTRAL‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Trading Update Q3/20

DEU: Pkw-Neuzulassungen VdiK, VDA, KBA 12/20 und Gesamtjahr 2020

FRA: Sodexo, Q1-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 11/20 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 12/20

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 11/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 11/20

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte) 10/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/20

08:45 FRA: Privater Verbrauch 11/20

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 11/20

11:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 11/20 (vorläufig)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 11/20

14:30 CAN: Arbeitslosenquote 12/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (endgültig)

18:00 NED: Airbus Telko Bestellungen und Auslieferungen 2020

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss Digitale Jahresauftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion

Statement SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Olaf Scholz, Bundesfinanzminister sowie den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

10:00 DEU: Fortsetzung Prozess um Insolvenz des Reiseunternehmens Rainbow-Tours

11:00 DEU: Handelsverband Nord Pk zu Situation der Händler durch verlängerten Lockdown

19:00 DEU: Die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz stellen sich online den Fragen der Parteimitglieder mit Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Außenhandel November

Handelsbilanz (Mrd Euro) 19,62 19,4

Leistungsbilanz (Mrd Euro) 24,0 22,5

Exporte

Monatsvergleich +1,0 +0,9

Jahresvergleich +0,4 +0,4

Deutschland

Industrieproduktion November

Monatsvergleich +0,8 +3,2

Jahresvergleich -2,3 -3,0

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion November

Monatsvergleich -1,0 +1,6

Jahresvergleich -5,0 -4,2

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote November 8,5 8,4

GROSSBRITANNIEN

— Keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Beschäftigung ex Agrar, Dezember +50 +245 (in Tsd.)

Arbeitslosenquote, Dezember 6,8 6,7

Stundenlöhne, Dezember

Monatsvergleich +0,2 +0,3

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, November +9,0 +7,2 (in Mrd. Dollar)

Redaktion onvista / dpa-AFX

