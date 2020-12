Vorbörse: Mögliche Lock-Down-Verschärfungen lähmen den Dax – britisches Pfund weiter unter Druck – Ölpreise geben wieder nach

DEUTSCHLAND: – TRÄGE – Der zuletzt richtungslose Dax dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex tund eine Stunde vor dem Xetra-Start mit 13.270 Punkten nur einen Punkt unter dem Vortagesschluss. Seit rund vier Wochen pendelt der Dax um die Marke von 13.300 Punkten, auch wenn er es zwischenzeitlich bis auf 13.445 Punkte geschafft hatte. Tags zuvor konnte er sich nach einem Rutsch bis auf 13.163 Punkte an der 21-Tage-Linie wieder stabilisieren. Belastend im Fokus bleibt der starke Euro, der zum US-Dollar auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr 2018 notiert. Ein kleiner Rückschlag am Vortag wurde schnell wieder ausradiert. Die Brexit-Verhandlungen hängen derweil weiter in der Warteschleife.

USA: – DOW FÄLLT, TECHS GEWINNEN – Am New Yorker Aktienmarkt sind am Montag die Standard- und die Technologiewerte in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die Tech-Indizes glänzten wieder mit Rekorden. Am Ende des Tages gewann die Nasdaq 0,54 Prozent auf 12.596,47 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial setzte mit dem Handelsstart ebenfalls noch etwas auf seine am Freitag mit dem Schlusskurs erreichte Bestmarke drauf, drehte aber danach sofort ins Minus und rutschte auch kurz wieder unter die runde Marke von 30.000 Punkten. Er schloss mit minus 0,49 Prozent auf 30.069,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,19 Prozent auf 3.691,96 Punkte nach.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Insgesamt scheuten die Anleger größere Risiken. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel weiter und verlor 0,3 Prozent auf 26 467,08 Punkte, nachdem er in der vergangenen Woche zugelegt hatte und auf den höchsten Stand seit Anfang der neunziger Jahre gestiegen war. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen hielt sich zuletzt knapp im Plus, während der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong um etwas mehr als ein halbes Prozent sank.

DAX 13271,00 -0,21%

XDAX 13266,42 -0,2%

EuroSTOXX 50 3530,08 -0,26%

Stoxx50 3087,99 -0,1%

DJIA 30069,79 -0,49%

S&P 500 3691,96 -0,19%

NASDAQ 100 12596,47 0,54%

——————————————————————————-

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

——————————————————————————-

RENTEN:

Bund-Future 177,84 -0,01%

DEVISEN: – PFUND UNTER DRUCK – Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2119 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2128 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und könnten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zu den Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten, die vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelt werden, und eine weitere Schätzung zur Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal.

Weiter unter Druck stand am Morgen das britische Pfund. Nach wie vor gibt es keine Einigung auf einen Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU. Nachdem zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Durchbruch gebracht haben, ruhen die Hoffnungen auf einem Treffen in den nächsten Tagen. Wann genau das Gespräch stattfinden soll, war zunächst unklar.

Euro/USD 1,2120 0,1%

USD/Yen 104,05 -0,01%

Euro/Yen 126,12 0,09%

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken. Im frühen Handel hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 48,45 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 45,50 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit der weiter hohen Zahl an Neuinfektionen in der Corona-Pandemie in führenden Industriestaaten. Zuletzt hatte sich die Lage in den USA wieder verschärft. Auch in Deutschland bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf einem hohen Niveau. Hier wird auch über weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Pandemie diskutiert.

Gestützt wurden die Ölpreise hingegen durch Meldungen über ein neues Konjunkturpaket in Japan. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt will mit einem weiteren Konjunkturpaket die coronageplagte Wirtschaft ankurbeln. Ministerpräsident Yoshihide Suga kündigte ein Hilfspaket im Gesamtvolumen von 73,6 Billionen Yen (583 Mrd Euro) an, das sein Kabinett im Laufe des Tages verabschieden wolle.

Brent 48,48 -0,31 USD

WTI 45,52 -0,24 USD

——————————————————————————-

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

——————————————————————————-

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 39 (27) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 81 (86) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 38 (35) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 60 (54) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 28 (27) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 46 (45) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 46,50 (44) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 128 (125) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT SGL CARBON AUF ‚REDUCE‘ (HOLD)

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 19,50 (18) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 46 (45) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 23,50 (23,60) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 2,90 (3,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– STIFEL EUROPE NIMMT PORSCHE MIT ‚HOLD‘ WIEDER AUF – ZIEL 59 EUR

– UBS HEBT BASF AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 70 (56) EUR

– UBS HEBT LANXESS AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 65 (51) EUR

– UBS HEBT SCOUT24 AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 72 (67,40) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 41 (37) EUR – ‚SELL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 22 (20) EUR – ‚SELL‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 250 (235) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 130 (100) EUR – ‚BUY‘

– UBS SENKT FUCHS PETROLUB AUF ‚SELL‘ (NEUTRAL) – ZIEL 43 (41) EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR KION AUF 89 (81) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 610 (585) USD – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INTUIT AUF 405 (385) USD – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 24,50 (22) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,20 (8,20) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 141 (134) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 114 (105) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EDP AUF 5,55 (5,40) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EDP RENOVAVEIS AUF 22,50 (18) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 13,50 (13) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ACCOR AUF 38,50 (36) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BAT AUF 2909 (2700) PENCE – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 1 (2,80) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PEARSON AUF 840 (800) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2026 (2000) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 960 (750) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN NIMMT ILIAD MIT ‚OVERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 230 EUR

– JPMORGAN NIMMT TELEFONICA SA MIT ‚UNDERWEIGHT‘ WIEDER AUF – ZIEL 3 EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1500 (1650) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 20 (19) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– UBS SENKT AKZO NOBEL AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 95 (102) EUR

——————————————————————————-

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

——————————————————————————-

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Online Jahres-Pk

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Netztag 2020 (online) mit Tim Höttges, CEO Deutsche Telekom, Srini Gopalan, Vorstand Telekom Deutschland, und Claudia Nemat, Vorstand Technologie und Innovation

DEU: Munich Re, Investorentreffen

DEU: Gerresheimer, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: BIP Q3/20 (endgültig)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/20

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 10/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/20 (endgültig)

11:00 EUR: Leistungsbilanz Q3/20

11:00 EUR: BIP Q3/20 (3. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/20

14:30 USA: Produktivität Q3/20 (2. Veröffentlichung)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundestag – Beginn Haushaltswoche mit Rede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz

10:00 DEU: Reiseverband DRV Online-Pk im Rahmen der Jahrestagung: Erster Ausblick auf 2021 und Rückblick auf das abgelaufene Touristikjahr

10:30 DEU: Creditreform: Insolvenzen in Deutschland 2020 mit Ausblick auf die weitere Entwicklung

11:00 DEU: Vorstellung DGB-Index Gute Arbeit 2020 – Themenschwerpunkt Mobile Arbeit u.a. mit DGB-Chef Reiner Hoffmann und Verdi-Chef Frank Wernecke

11:00 DEU: Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) Online-Pk zur Entwicklung der Branche 2020

13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München

DEU: Jahreskonferenz des OECD Global Forum on Productivity (GFP) mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und OECD-Generalsekretär Ángel Gurría

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q3

Quartalsvergleich +12,6 +12,6* Jahresvergleich -4,4 -4,4*

11.00 Uhr

ZEW-Umfrage Dezember (Punkte)

Erwartungen 46,0 39,0 Aktuelle Lage -66,0 -64,3

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Produktivität ex Agrar, Q3 +4,9 +4,9

redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: anathomy / Shutterstock.com