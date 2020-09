Vorbörse: Nasdaq erhällt volle Breitseite – Dax leicht im Minus erwartet – Ölpreise können Talfahrt nicht stoppen

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM PLUS – Der Dax dürfte am Mittwoch kaum verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit 12 950 Punkten leicht unter dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Nach einem erholten Wochenstart und einem erneuten Rutsch am Dienstag bleibt der Dax im Bereich von 13.000 Punkten auf Schlingerkurs. „Bisher gibt es keine Antwort auf die aktuell am häufigsten gestellte Frage: Es bleibt offen, ob wir uns in einer normalen Korrektur befinden oder am Auftakt des zweiten großen sell-offs in diesem Jahr“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. In der Vorwoche hatte es mit dem Anstieg auf 13 460 Punkten noch nach einem Vorstoß in alte Rekordhöhen aus dem Februar ausgesehen. Der scharfe Einbruch der Technologiewerte an der Nasdaq bremste diesen jedoch aus.

USA: – DEUTLICH IM MINUS – Der Kursrutsch an den New Yorker Börsen ist am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende ungebremst weiter gegangen. Experten zufolge machten die Anleger im großen Stil weiter Kasse vor allem bei Technologiewerten, die in den zurückliegenden Monaten als größter Treiber der Erholung vom Corona-Crash galten. Der von der Tech-Branche geprägte Nasdaq 100 wurde von der Verkaufswelle weiter mit voller Wucht erfasst: Er sank um 4,77 Prozent auf 11 068,26 Punkte und ging dabei unweit seines Tagestiefs aus dem Handel. Nachdem seine Rekordrally in der Vorwoche noch über 12 400 Punkten gegipfelt war, löschte er nun binnen weniger Tage seine Gewinne der vergangenen vier Wochen wieder aus. Der anhaltende Kursrutsch dehnte sich mit reduziertem Tempo auf den ganzen US-Aktienmarkt aus. Auch der Dow Jones Industrial fiel auf ein Tief seit ungefähr einem Monat. Am Ende sackte er um 2,25 Prozent auf 27 500,89 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 büßte 2,78 Prozent auf 3331,84 Zähler ein.

ASIEN: – VERLUSTE AUF BREITER FRONT – In Asien haben am Mittwoch alle wichtigen Aktienmärkte wegen der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. In Tokio gab der Leitindex Nikkei-225 zuletzt mehr als ein Prozent nach. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sackte 1,4 Prozent ab. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor im späten Handel knapp ein Prozent.

DEVISEN: – ANGESPANNTE LAGE – Der Euro ist am Dienstag gemeinsam mit vielen anderen Währungen zum US-Dollar unter Druck geraten. Zeitweise fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1766 US-Dollar. Im New Yorker Handel kostete sie zuletzt mit 1,1782 Dollar kaum mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1785 (Montag: 1,1824) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8457) Euro.

Der Dollar profitierte als Weltreservewährung von der schlechten Stimmung an den Aktienmärkten. In den USA standen Technologiewerte unter anhaltendem Druck. Viele Analysten erklärten die Verluste dort mit einer Korrektur, weil Aktien aus der Branche zuvor heiß gelaufen seien. Dennoch übertrug sich die schlechte Stimmung auch auf andere Aktienmärkte und Anlageklassen. Als sicher geltende Anlagen und Währungen waren gefragt, darunter der japanische Yen.

Unter Druck standen neben dem Euro auch Währungen von Ländern mit ausgeprägter Rohölproduktion, wie etwa die norwegische Krone oder der russische Rubel. Auslöser waren hier deutlich fallende Rohölpreise, ebenfalls als Folge der schlechten Marktstimmung. Weitere Verluste musste auch das britische Pfund hinnehmen. Anleger blicken mit Sorge auf eine neue Verhandlungsrunde zwischen Großbritannien und der EU über einen Handelspakt nach dem Brexit.

ROHÖL: – ABWÄRTS – Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen nach den heftigen Verlusten der ersten beiden Handelstagen der Woche weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 39,60 Dollar und damit noch mal 18 Cent weniger als am Dienstag, als der Preis erstmals seit Juni unter der Marke von 40 Dollar geschlossen hatte. Damit büßte der Brent-Preis im Vergleich zum Nach-Corona-Crash-Hoch von 46,53 Dollar Ende August bisher rund 15 Prozent ein. Ähnlich sieht die Entwicklung beim Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Dieser fiel am Mittwochmorgen um weitere 24 Cent auf 36,54 Dollar.

Der WTI_Preis liegt damit knapp 17 Prozent unter seinem in der letzten August-Woche erreichten Zwischenhoch. Grund für den Preisrückgang beim Öl in den vergangenen Wochen war vor allem die zunehmende Verunsicherung über die Stärke der Erholung der Weltwirtschaft nach dem Corona-Schock. Zudem gibt es Sorgen vor einem wieder stärkeren Aufflammen des Handelsstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten.

Trotz des jüngsten Rückgangs liegen beide Ölpreise weiter deutlich über dem Corona-Tief im April. So hatte ein Barrel der Sorte Brent zeitweise weniger als 16 Dollar gekostet. Der Preis für WTI-Öl war im April für ein paar Stunden sogar in den negativen Bereich gerutscht – das heißt Käufer haben Geld dafür bekommen, wenn sie Öl abgenommen haben. Grund dafür waren volle Öllager an der Westküste der USA, da die Nachfrage infolge der Corona-Krise zusammengebrochen war. Da zudem viele vollgeladene Tanker vor der Küste lagen, waren Verkäufer zeitweise bereit, Geld zu zahlen, nur um die Fracht loszuwerden.

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 27 (22) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 275 (235) EUR – ‚BUY‘

– MORGAN STANLEY SENKT AIRBUS AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 73 (90) EUR

– HÄNDLER: PARETO HEBT MUNICH RE AUF ‚BUY‘ – ZIEL 275 EUR

– GOLDMAN HEBT ARAMARK AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 36 (23) USD

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 265 (225) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS STARTET DANSKE BANK MIT ‚EQUAL WEIGHT‘ – ZIEL 98 DKK

– BARCLAYS STARTET DNB NOR ASA MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 118 NOK

– BARCLAYS STARTET NORDEA BANK MIT ‚EQUAL WEIGHT‘ – ZIEL 7,10 SEK

– BARCLAYS STARTET SEB MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 72 SEK

– BARCLAYS STARTET SVENSKA HANDELSBANKEN MIT ‚EQUAL WEIGHT‘ – ZIEL 86 SEK

– BARCLAYS STARTET SWEDBANK AB MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 176 SEK

– BERENBERG HEBT AXA AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 21,80 EUR

– BERENBERG SENKT SAMPO OYJ AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 43,70 (44,10) EUR

– JPMORGAN SENKT FERROVIAL AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 25 (27) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 13 (13,5) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 2,90 (3,40) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 752 (855) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMENTERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen (detailliert)

12:30 USA: Navistar, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/20

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/20

09:00 HUN: Verbraucherpreise 08/20

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig

DEU: Auftakt der Tarifgespräche für die Papierindustrie

GBR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com