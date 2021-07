Vorbörse: Nasdaq klettert auf neuen Höchststand – Dax versucht Erholung und Euro fällt auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten

DEUTSCHLAND: – ERHOLT ERWARTET – Mit leichten Kursgewinnen dürfte am Donnerstag das zweite Börsenhalbjahr am deutschen Aktienmarkt beginnen. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte wird der Dax etwas fester erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn auf 15 600 Punkte und damit knapp ein halbes Prozent über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch. Damit setzt sich das Auf und Ab des Dax auf hohem Niveau der vergangenen Wochen fort. Händler und Analysten wiesen zuletzt immer wieder darauf hin, dass bei nachgebenden Kursen rasch wieder Käufer an den Markt kämen. Das war auch am Vortag zu beobachten. Gleichzeitig hat der Leitindex es zuletzt aber nicht mehr zu einem Rekordhoch geschafft.

USA: – GEWINNE – Der Rekordlauf am US-Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Höchstständen für den Nasdaq 100 und den S&P 500 weitergegangen. Zwar blieben die Schritte klein, zeugten aber dennoch von Stabilität auf hohem Niveau. Zudem können sich die Anleger über ein sehr starkes erstes Halbjahr freuen, in dem der marktbreite S&P-Index so stark zulegte wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Der Dow Jones Industrial hinkt der jüngsten Rekordrally zwar immer noch etwas hinterher, holt aber zunehmend auf. Er beendete den Tag mit dem deutlichsten Plus: Er kletterte um 0,61 Prozent auf 34 502,51 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der weltweit wohl bekannteste Index im Mai erreicht, als er erstmals und bisher auch letztmals die Marke von 35 000 Punkten knackte. In der ersten Jahreshälfte 2021 jedoch ist er immerhin um fast 13 Prozent gestiegen.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend moderat nachgegeben. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte gut 0,4 Prozent ein. Auch in Australien ging es für den Leitindex nach unten. Die Börse in Hongkong blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,48 -0,04%

DEVISEN: – DOLLAR WEITER STARK – Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gefallen und rutschte auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste der Gemeinschaftswährung aber in Grenzen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1839 US-Dollar gehandelt. Das ist der tiefste Kurs seit Anfang April. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1884 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Während die US-Währung zur Wochenmitte noch deutlich zu allen anderen wichtigen Devisen zulegen konnte, haben sich die Kursgewinne am Morgen abgeschwächt. Auslöser für die Dollar-Stärke seien besser als von Analysten erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten gewesen, hieß es. Die Privatwirtschaft in den USA hatte im Juni mehr neue Stellen als erwartet geschaffen.

Am Devisenmarkt liegt der Fokus verstärkt auf Konjunkturdaten aus den USA, die im restlichen Verlauf der Woche auf dem Programm stehen. Vor allem der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an diesem Freitag könnte ein Impulsgeber sein. Eine unerwartet hohe Zahl neuer Stellen wäre ein Hinweis für den Markt, dass die US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten über eine Reduzierung der Anleihekäufe als ersten Schritt aus der extrem lockeren Geldpolitik diskutieren könnte.

Euro/USD 1,1849 -0,07%

USD/Yen 111,10 0,00%

Euro/Yen 131,65 -0,08%

ROHÖL: RUHE VOR OPEC+ TREFFEN – Die Ölpreise haben sich am Donnertag auf ihrem zuletzt hohen Niveau gehalten. Am Markt warten die Anleger auf die Ergebnisse von Gesprächen von Vertretern des Ölverbunds Opec+ über die weitere Förderpolitik. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,66 US-Dollar und damit vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 73,55 Dollar.

Vor der für den heutigen Donnerstag anberaumten Video-Konferenz des Erdölverbunds Opec+ haben sich bereits schwierige Gespräche abgezeichnet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg war ein Vorbereitungstreffen eines Beratergremiums um einen Tag auf Donnerstag verschoben worden. Hintergrund sind Differenzen zwischen den beiden Ölriesen Saudi-Arabien und Russland. Während die Saudis für ein vorsichtiges Vorgehen plädieren, wollen die Russen die Förderung offenbar stärker anheben.

Am Ölmarkt wird vor dem Hintergrund der Konjunkturerholung in führenden Industriestaaten ein Anstieg der Fördermenge der Opec+ im August erwartet. Zuletzt sorgte aber die Ausbreitung der als ansteckender geltenden Delta-Variante des Corona-Virus und die Furcht vor neuen Maßnahmen zur Eindämmung für etwas Unsicherheit am Ölmarkt. In der Opec+ haben sich die Mitglieder des Ölkartells mit anderen wichtigen Förderländern organisiert, darunter Russland.

Brent 74,75 +0,13 USD

WTI 73,63 +0,16 USD

onvista Mahlzeit: Dax im Rückwärtsgang – Moderna, VW, Knorr-Bremse und Shop Apotheke kämpft mit dem E-Rezept

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– JEFFERIES STARTET CTS EVENTIM MIT ‚BUY‘ – ZIEL 73 EUR

– JEFFERIES STARTET ZOOPLUS MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 260 EUR

– RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 330 (300) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 110 (104) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– STIFEL STARTET OHB MIT ‚BUY‘ – ZIEL 48 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 68 (64) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– STIFEL SENKT KNORR-BREMSE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 100 (125) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 29 (27,50) CHF – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FORTUM OYJ AUF 25,50 (24,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– DEUTSCHE BANK SENKT BNP PARIBAS AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 100 (79) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 800 (750) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT PARTNERS GROUP AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 1400 (945) CHF

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 165 (197) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 850 (775) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 700 (635) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 131 (120) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (OUTPERF.) – ZIEL 160 (150) EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 06/21

FRA: Sodexo, 9Monatsumsatz

USA: Kfz-Absatz 06/21

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 05/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 06/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/21

14:40 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 05/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im „Cum-Ex“-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank

13:00 DEU: Erste Runde Tarifverhandlungen für knapp 140 000 Mitarbeiter der privaten Banken in Deutschland

DEU: „Brigitte Live“ mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Berlin

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsatz, Mai

Monatsvergleich +4,6 -5,5

Jahresvergleich -1,0 +4,4

09.15 Uhr

Spanien

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Juni 59,6 59,4 (in Pkt.)

09.45 Uhr

Italien

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Juni 62,2 62,3 (in Pkt.)

09.50 Uhr

Frankreich

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Juni 58,6 58,6* (in Pkt.)

09.55 Uhr

Deutschland

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Juni 64,9 64,9* (in Pkt.)

10.00 Uhr

Eurozone

Markit-Einkaufsmanagerindex

Industrie, Juni 63,1 63,1* (in Pkt.)

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote, Mai 8,0 8,0

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 387 411 (Vorwoche, in Tsd)

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Juni 62,6 62,6 (in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Industrie, Juni 61,0 61,2

Bauausgaben, Mai +0,4 +0,2

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com

onvista Ratgeber Girokonto: Wer 5 Euro oder mehr pro Monat fürs Konto zahlt, sollte wechseln – zum Girokonto-Ratgeber