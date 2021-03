Vorbörse: Nasdaq zieht kräftig an – Dax wohl leicht im Minus – Ölpreise fallen

DEUTSCHLAND: – LEICHTE VERLUSTE – Nach dem Vortagesrekord zeichnet sich im Dax am Mittwoch ein kleiner Rücksetzer ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 14 410 Punkte. An der Wall Street bot sich ein gemischtes Bild: So sattelte der Dow Jones Industrial mit 32 150 Punkten zwar auf seinen Rekord zwei Punkte auf, trat aber kraftlos auf der Stelle. Viel Erholungsdynamik gab es derweil bei den Tech-Werten an der Nasdaq. Diese bestimmte auch den marktbreiten S&P 500, dem aber durch leichte Gewinnmitnahmen im späten Handel ein Befreiungsschlag verwehrt blieb.

USA: – ERHOLUNG IM TECHNOLOGIESEKTOR – Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt haben die US-Börsen am Dienstag beflügelt. Auch die Impffortschritte stützten das Geschehen an den Märkten. Entgegen der Entwicklung am Vortag ging es diesmal sowohl für die Standard- als auch für die Technologiewerte nach oben. Nach einem weiteren Rekord blieb allerdings für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss mit plus 0,10 Prozent auf 31.832,74 Punkten kaum etwas übrig.

ASIEN: – ETWAS FESTER – Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch von der Erholung im US-Technologiesektor profitiert. Allerdings ließ der Schwung wie schon in den USA auch in Asien im Verlauf nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,03 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 1,28 Prozent. In Hongkong trat der Hang Seng praktisch auf der Stelle.

DEVISEN: – DOLLAR WIRD STÄRKER – Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1869 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend noch über der Marke von 1,19 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1894 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen am Morgen von einer breitangelegten Dollar-Stärke. Der Dollar konnte zu allen wichtigen Währungen zulegen. Nach wie vor spielt die Sorge vor einem Anstieg der Inflation eine wichtige Rolle. Insbesondere die Preisentwicklung in den USA steht im Mittelpunkt des Interesses und die Spekulation auf ein mögliches Zurückfahren der Anleihekäufe der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres.

Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank verwies auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Nachmittag erwartet werden. Ihrer Einschätzung nach dürften die Kennzahlen zeigen, dass es in den USA einen Trend hin zu einer steigenden Inflation gibt. „Zwar ist der Anstieg der Inflationsraten in den kommenden Monaten in den USA auf Basis- und Sondereffekte zurückzuführen, aber diejenigen, die auf eine starke Erholung der US-Wirtschaft, steigende Renditen für Staatsanleihen und einen steigenden Dollar setzen, dürften sich durch die Februar-Daten bestätigt sehen“, sagte Praefcke.

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 66,56 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 96 Cent tiefer als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 63,22 Dollar.

Nachdem die Ölpreise zum Wochenauftakt noch kräftig gestiegen waren und der Preis für US-Öl zeitweise den höchsten Stand seit 2018 erreicht hatte, sind die Ölpreise seit Montagmorgen tendenziell gesunken. Ein Anstieg der Notierungen am Dienstag blieb eine zeitweilige Gegenbewegung.

Am Markt wurden die fallenden Ölpreise mit der Kursentwicklung des Dollar erklärt. In den vergangenen Tagen zeigte sich am Devisenmarkt eine Dollar-Stärke, die auch Einfluss auf den Handel am Ölmarkt hat. Eine stärkere US-Währung verteuert das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums und bremst damit die Nachfrage.

Außerdem wurde auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 12,8 Millionen Barrel verzeichnet hat. Steigende Ölreserven haben oftmals fallende Ölpreise zur Folge. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

