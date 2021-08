Vorbörse: Neue Rekorde an der Wall Street – Dax vor US-Inflationsdaten vorsichtig – Ölpreis sinkt weiter

DEUTSCHLAND: – MINI KURSGEWINNE – Der Dax dürfte sich am Mittwoch weiter schwer tun mit einem Rekord. Wenige Punkte unterhalb der bisherigen Bestmarke von 15 810 Punkten war zuletzt immer wieder Schluss für das Kursbarometer, und daran scheint sich auch zur Wochenmitte vorerst nichts zu ändern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt auf 15 777 Punkte und damit nur ganz knapp über seinem Vortagsniveau.„Auch im Windschatten der US-Indizes schafft es der deutsche Leitindex bislang nicht, sein Allzeithoch aus dem Juli zu überspringen“, kommentierte am Morgen Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: – REKORDE – Mit moderatem Schwung haben in den USA der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Dienstag an ihren Rekordlauf vor dem Wochenende angeknüpft. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 indes drehte nach einem leicht freundlichen Start in die Verlustzone. Der Dow Jones legte am Dienstag nach einer Bestmarke bei 35 285 Punkten letztlich um 0,46 Prozent auf 35 264,67 Zähler zu.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,5 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong gewann 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, etwas nachgab.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,50 -0,05%

DEVISEN: – KAUM BEWEGUNG VOR US INFLATIONDATEN – Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA wenig bewegt und knapp über 1,17 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1718 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1722 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte sich damit vorerst stabilisieren nach Kursverlusten in den vergangenen Handelstagen. Zuletzt hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung mehrfach unter Druck gesetzt, nachdem besser als von Experten erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA der amerikanischen Währung Auftrieb verliehen.

Auch im weiteren Tagesverlauf wollten Marktbeobachter einen erneuten Kursanstieg des Dollar nicht ausschließen, während der Euro im Gegenzug weiter unter Druck geraten könnte. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Daten zur Preisentwicklung in den USA. Sollte die Inflationsrate in den USA weiter auf dem zuletzt hohen Niveau von 5,4 Prozent bleiben, oder gar weiter steigen, könnte das die Spekulation auf einen Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik verstärken, was dem Dollar neuen Auftrieb verleihen dürfte.

Euro/USD 1,1719 0,01

USD/Yen 110,6610 0,08

Euro/Yen 129,6900 0,10

ROHÖL: – RÜCKGANG – Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gefallen und haben damit den Anstieg der beiden ersten Handelstage der Woche vorerst beendet. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,49 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 14 Cent auf 68,15 Dollar.

Am Ölmarkt ist die Entwicklung der Lagerbestände in den USA stärker in den Fokus der Anleger gerückt, vor allem Daten zu den Benzinreserven standen im Mittelpunkt des Interesses. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Benzin-Lagerbestände um 1,11 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Die Lagerdaten hätten den Ölpreise am Dienstag deutlichen Auftrieb verliehen, hieß es am Markt, bevor am Mittwochmorgen eine leichte Gegenbewegung eingesetzt habe. Neben den sinkenden Lagerbestände an Benzin hat das API auch einen Rückgang der amerikanischen Ölreserven verzeichnet, allerdings nur um 0,8 Millionen Barrel. Fallende Reserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage sein. Sollten der Rückgang durch die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung bestätigt werden, die am Nachmittag auf dem Programm stehen, könnten die Ölpreise neuen Auftrieb bekommen.

Brent 70,42 -0,21 USD

WTI 68,05 -0,24 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT MTU AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 241 (218) EUR

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 34 (33) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 295 (290) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 75 (74) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 95 (108) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 110 (115) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 140 (135) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 29 (24) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 96 (95) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 433 (173) USD – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7,40 (7,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 100 (82) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 61,30 (58,80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 52,40 (53) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 128 (129) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 109 (104) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 158 (147) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 77 (75) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT M&G AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 250 PENCE

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 17250 (16290) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 17500 (16000) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 73 (69) USD – ‚OUTPERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5600 (5800) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 22 (23) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, 9Monatszahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Leoni, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:00 LUX: Corestate Capital, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Pfandbriefbank Q2-Zahlen (detailliert) (Call 11.00 h)

07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Stemmer Imaging, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Dic Asset, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Secunet Security, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: PNE, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Dialog Semiconductor, Q2-Zahlen

10:00 DEU: KfW Bankengruppe, Q2-Zahlen

10:30 GBR: Prudential, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Knaus Tabbert, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen

DEU: Hawesko, Halbjahreszahlen

DEU: Berentzen, Halbjahreszahlen

DNK: Vestas, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Verbraucherpreise 07/21

14:30 USA: Realeinkommen 07/21

15:00 RUS: Handelsbilanz 06/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Haushaltssaldo 07/21

SONSTIGE TERMINE

02:00 DEU: Bundesweiter Lokführer-Streik im Personenverkehr beginnt

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht zwei Entscheidungen zu AfD-Eilanträgen wegen der Wahl der Bundestags-Vizepräsidenten

13:00 DEU: OLG verhandelt über Vergaberechtsstreit zwischen österreichischer Softwarefirma und dem Land MV über die Beauftragung der „Luca-App“

18:00 DEU: Videokonferenz zum Thema „Ende des Wohlstands? Das Autoland Baden-Württemberg zwischen Transformation, Arbeitsplatzabbau und Innovation“ mit der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller. Veranstalter ist der CDU-Wirtschaftsrat Deutschland

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise Juli

Monatsvergleich +0,5 +0,5*

Jahresvergleich +3,1 +3,1*

Verbraucherpreise HVPI Juli

Monatsvergleich +0,9 +0,9*

Jahresvergleich +3,8 +3,8*

10.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI Juli

Jahresvergleich +0,9 +0,9*

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Verbraucherpreise, Juli

Monatsvergleich +0,5 +0,9

Jahresvergleich +5,3 +5,4

Kernrate

Jahresvergleich +4,3 +4,5

