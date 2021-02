Vorbörse: Nur Dow Jones mit neuem Rekord – Dax um Stabilisierung bemüht – Euro stoppt Talfahrt

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG ERWARTET – Nach zwei schwächeren Tagen könnte sich der Dax am Donnerstag zunächst wieder etwas fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn leicht im Plus auf 13.930 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Dax bei 14.169 Punkten einen Rekordstand erreicht, Anschlussgewinne blieben jedoch aus. Die Anleger beschäftigt weiter der Zinsanstieg für Anleihen bei gleichzeitig weniger attraktivem Bewertungsniveau an den Aktienmärkten, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Gleichzeitig bessere sich aber die Pandemie-Lage weiter und es herrsche Optimismus auf ein Ende der Lockdown-Maßnahmen. Im Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed gab es zudem keinen Hinweis auf eine baldige Änderung der lockeren Geldpolitik.

USA: – DOW IM PLUS; NASDAQ IM MINUS – Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch im Gegensatz zu seinen New Yorker Indexkollegen einen erneuten Rekord aufgestellt. Das Kursbarometer der Wall Street mauserte sich nach schwachem Start zum Gewinner und schaffte im Tageshoch mit 31 643 Punkten eine Bestmarke. Letztlich ging er nur knapp unter dieser aus dem Handel. Der Schlussstand von 31.613,02 Punkten bedeutete ein Plus von 0,29 Prozent. Dem Leitindex half es auf die Beine, dass Starinvestor Warren Buffett ein Stück weit umgeschichtet hat von Apple-Aktien in Standardwerte. Dies bremste umgekehrt das Interesse der Anleger an den Technologiewerten. Der von diesen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,54 Prozent auf 13.699,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,03 Prozent tiefer bei 3.931,33 Zählern. Beide Indizes konnten so ihre Rekordrally im Gegensatz zum Dow nicht fortsetzen.

ASIEN: – VERLUSTE – An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag größtenteils bergab gegangen. So büßte büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 0,19 Prozent auf 30.236 Punkte ein. In China gaben die Festlandsbörsen am ersten Handelstag nach einigen Feiertagen rund um das Neujahrsfest ebenfalls nach. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte knapp ein Prozent ein. In Hongkong gab der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein.

DAX 13909,27 -1,10%

XDAX 13954,62 -0,71%

EuroSTOXX 50 3699,85 -0,71%

Stoxx50 3227,95 -0,44%

DJIA 31613,02 0,29%

S&P 500 3931,33 -0,03%

NASDAQ 100 13699,71 -0,54%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,07 +0,02%

DEVISEN: -EURO BREMST ABWÄRTSTREND – Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstage erst einmal stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2046 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2060 Dollar festgesetzt.

Im Verlauf der Woche hatte eine Dollar-Stärke den Euro noch unter Druck gesetzt. Mehrfach waren US-Konjunkturdaten überraschend positiv ausgefallen, was auf eine robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft hindeutet. Auch die Vertreter der US-Notenbank Fed zeigten sich zuversichtlicher mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Konjunkturprogramme der Regierung und die Impfungen würden der Wirtschaft einen „bedeutsamen Schub“ geben, hieß es in dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank.

Die Kurse am Devisenmarkt wurden zuletzt auch stark durch die Entwicklung der Renditen für US-Staatsanleihen beeinflusst. Nachdem die Rendite in der Laufzeit von zehn Jahren im Verlauf der Woche bis über 1,30 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen war, hat sich die Lage wieder etwas beruhigt und die Renditen zeigten zu zuletzt wenig verändert. Steigende Renditen für Staatsanleihen locken Kapital in die USA, was den Kurs des Dollar stützt.

Euro/USD 1,2044 0,01%

USD/Yen 105,86 0%

Euro/Yen 127,50 0,01%

ROHÖL: – ANSTIEG GEHT WEITER – Bei den Ölpreisen ist weiter kein Ende des Höhenflugs in Sicht. Am Donnerstag stiegen die Notierungen für Rohöl aus den USA und für Nordsee-Öl erneut auf den jeweils höchsten Stand seit über einem Jahr. Abermals wurden die Ölpreise durch einen extremen Wintereinbruch in den USA mit massiven Ausfällen bei der US-Ölproduktion angetrieben.

In der vergangenen Nacht stieg der Preis für Nordsee-Öl erstmals seit Anfang 2020 wieder über 65 US-Dollar je Barrel. Etwa zeitgleich stieg der Preis für US-Öl bis auf 62,26 Dollar und damit ebenfalls auf den höchsten Stand seit Januar 2020. Am Morgen mussten die Ölpreise wieder einen Teil der Gewinne abgeben. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete zuletzt 61,54 Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg um 56 Cent auf 64,90 Dollar.

Seit Tagen belastete ein ungewöhnlich starker Kälteeinbruch in Teilen der USA die Ölförderung, den Transport und die Weiterverarbeitung von Rohöl in der größten Volkswirtschaft der Welt. Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass bis zu 40 Prozent der gesamten amerikanischen Ölproduktion betroffen sind, was auch Auswirkungen auf den gesamten Weltmarkt für Rohöl hat.

Nach neuesten Schätzungen wird der Ausfall der US-Ölproduktion mittlerweile mit mehr als vier Millionen Barrel pro Tag beziffert. Zusätzlich gestützt wurden die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, hat der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um fast sechs Millionen Barrel verzeichnet.

Fallende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Brent 65,10 +0,76 USD

WTI 61,70 +0,56 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 104 (110) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 72 (53) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 45 (17) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 80 (75) EUR – ‚BUY‘

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 82 (85) EUR – ‚SELL‘

– CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 6,30 (6,80) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 80 (85) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 166 (145) EUR – ‚BUY‘

– HÄNDLER: HSBC SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 98 (106) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 18,30 (18,50) EUR – ‚BUY‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 86 (100) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 80 (85) EUR – ‚SELL‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 45 (40) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 90 (100) EUR – ‚NEUTRAL‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6 (3) EUR – ‚SELL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FORD AUF 14 (13) USD – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT PALANTIR AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 34 (13) USD

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 200 (165) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BERENBERG HEBT STMICRO AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 39 (10) EUR

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 124 (117) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ENDESA AUF ‚OUTPERFORM‘ (UNDERPERFORM) -ZIEL 24,60(22,40)EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 660 (540) DKK – ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 3700 (3900) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 695 (720) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6700 (6400) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT TELIA AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 33 (38) SEK

– RBC HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 231 (205) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Jahreszahlen

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: KWS Saat, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen (Call 14.00 h) (Online-Pk 9.00 h)

07:15 FRA: Imerys, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Online-Pk)

07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (9.30 h Call)

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (Online-Pk)

12:30 USA: Blue Apron, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Jahres-Pk (online)

14:00 CHE: Temenos Group, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Valeo, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzhof veröffentlicht Jahresbericht 2020

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/21 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 01/21

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q4/20

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 12/20

10:00 POL: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

11:00 EUR: EZB Geschäftsbericht

12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/21

12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 21.1.21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 02/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (vorab)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 01/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 01/21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Online-Konferenz International Bankers Forum: „Kampf um den Kunden“ u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Hypovereinsbank-Chef Michael Diederich, BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig, Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling

10:00 DEU: Online-Pk Bitkom zu „Digitale Souveränität – wie abhängig ist unsere Wirtschaft?“ mit Bitkom-Präsident Achim Berg

11:00 EUR: EU-Kommission stellt voraussichtlich neue Leitsätze für die Handelspolitik vor. Es geht um eine Ausrichtung der Handelspolitik bis 2030.

13:00 DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen Metall- und Elektroindustrie für die Mittelgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

ITA: Italiens Regierungschef Mario Draghi stellt sich Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer – Rede geplant

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

16.00 Uhr

Eurozone

Verbrauchervertrauen Februar (Punkte) -15,0 -15,5

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 770.793 (in Tsd)

Baubeginne, Jan -0,5 +5,8

Baugenehmigungen, Jan -1,5 +4,2

Einfuhrpreise, Jan

Monatsvergleich +1,0 +0,9

Jahresvergleich +0,4 -0,3

Philly-Fed-Index, Feb 20,0 26,5 (in Pkt)

Redaktion onvista / dpa-AFX

