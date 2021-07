Vorbörse: Nur Nasdaq stemmt sich gegen den Trend – Dax weiter schwach auf der Brust – Ölpreise bleiben hoch

DEUTSCHLAND: – TRITT AUF DER STELLE – Nach der Kursschwäche am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auf der Stelle treten. Die Vorgaben von der Wall Street und von den fernöstlichen Börsen sind überwiegend negativ. So rutschte beispielsweise der Hang Seng Index in Hongkong auf den niedrigsten Stand seit Ende März ab. Den Dax taxierte der Broker IG am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn mit 15.510 Punkten kaum verändert zum Schlusskurs am Vortag. „Der Dax fährt im Schlafwagen“, konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Der deutsche Leitindex verharre in einer schon fast sieben Wochen andauernden Handelsspanne zwischen etwa 15 300 und 15 800 Punkten. Gleichzeitig werde die Zahl der Anleger, die Angst vor einem Ausbruch des Dax nach unten aus dieser Handelsspanne haben, immer größer.

USA: – DOW UNTER DRUCK – Konjunktursignale haben am Dienstag das Interesse der Anleger an den New Yorker Standardwerten gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 0,60 Prozent auf 34 577,37 Punkte ein. Verglichen mit anderen Indizes blieb er damit klar im Hintertreffen: Der S&P 500 sowie der Nasdaq 100 hatten früh erneut Rekorde aufgestellt. Die Dow-Bestmarke dagegen hat schon einige Wochen Bestand. Der marktbreite S&P 500 war allerdings nach seinem Start auf Rekordniveau auch gleich ins Minus abgerutscht und konnte dieses nicht wieder abschütteln. Er ging 0,20 Prozent tiefer bei 4343,54 Zählern aus dem Handel. Robust zeigten sich dagegen die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte. Der von diesen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 rückte am Ende um 0,40 Prozent auf 14 786,36 Punkte vor.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 1,3 Prozent einbüßte, notierte der Hang Seng in Honkong rund 1,1 Prozent tiefer und rutschte auf den niedrigsten Stand seit Ende März ab. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, stieg dagegen um 0,9 Prozent, obwohl China die Kontrolle von im Ausland an der Börse gehandelten chinesischen Unternehmen verschärft. Die neuen Vorschriften haben weitgehende Auswirkungen auf die Kapitalbeschaffung aufstrebender Firmen aus China an ausländischen Aktienmärkten wie in New York oder Hongkong.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,57 -0,02%

DEVISEN: – AUF DER STELLE – Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1825 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1838 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die im Handel zwischen Euro und Dollar für größere Impulse sorgen könnten. In Deutschland werden Produktionszahlen aus der Industrie erwartet. Am Dienstag hatten Auftragsdaten deutlich enttäuscht.

In den USA veröffentlicht am Abend die Notenbank Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer dürften die Mitschrift auf Hinweise untersuchen, ob die Fed eine etwas weniger großzügige Geldpolitik anpeilt. Angesichts der robusten Erholung der US-Wirtschaft vom Corona-Einbruch können sich Fachleute eine weniger lockere Ausrichtung zur Jahreswende vorstellen.

Euro/USD 1,1826 0,02%

USD/Yen 110,58 -0,06%

Euro/Yen 130,77 -0,05%

ROHÖL: – WEITER HOHES NIVEAU – Die Ölpreise haben am sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Vortag hatten sie hingegen eine heftige Berg- und Talfahrt hingelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwochmorgen 74,52 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 73,46 Dollar.

Am Dienstag waren die Rohölpreise zunächst auf mehrjährige Höchststände gestiegen, hatten danach aber kräftig nachgegeben. Auslöser des Auf und Abs war, dass sich der mächtige Ölverbund Opec+ nicht auf eine Förderstrategie für das zweite Halbjahr einigen konnte. Eine angepeilte Förderausweitung wurde aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen dem Ölgiganten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeblasen.

Ein Grund für die erratische Preisbewegung ist, dass die Folgen des Disputs nicht klar sind. Einerseits könnte das Rohölangebot künftig zu gering ausfallen, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Andererseits ist vorstellbar, dass der Ölverbund Opec+ Schaden nimmt und sich einzelne Länder gar nicht mehr an die gemeinsame Strategie einer gedeckelten Förderung halten. In diesem Fall könnte das Angebot deutlich steigen.

Brent 74,55 +0,02 USD

WTI 73,46 +0,09 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 100 (94) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 90 (86) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 7,50 (7,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 10,20 (9,60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 175 (150) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 215 (230) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 256 (228) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 47 (51) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN SENKT TIETOEVRY AUF ‚NEUTRAL‘ (BUY) – ZIEL 29 (35) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 65 (55) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 48 (49) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 30,50 (29,50) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 69 (67) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 600 (585) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,80 (2,75) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 57 (56) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 17,70 (17,60) CHF – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 25 (24) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 52 (55) EUR – ‚BUY‘

– RBC HEBT KONE AUF ‚SECTOR PERFORM‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 70 EUR

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies , Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Manz , Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Voestalpine , Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: VDA, Sommer-Halbjahres-Pk (online)

11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hornbach Baumarkt , Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Airline-Verband IATA informiert über Lage der Luftfahrt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: FERREXPO, Q2-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 05/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 05/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 05/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 16.06.21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk des Digitalverbands Bitkom zum Thema Blockchain

10:00 EUR: Online-Pk des European Center for Digital Competitiveness (ESCP) zu Digital Engagement Reports 2021

10:00 DEU: Pk Deutscher Bauernverband (DBV) zur Ernteprognose 2021

11:00 FRA: OECD: Ausblick für die Beschäftigung unter Berücksichtigung der Corona-Krise

11:30 DEU: Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der deutschen Einheit mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Marco Wanderwitz

12:00 DEU: Verkündung Entscheidung Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt im Berufungsverfahren Ex-Wirecard -Chef Markus Braun gegen Managerhaftpflicht

18:30 DEU: „Brigitte Live“ mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, Berlin

DEU: IG Metall und Airbus -Betriebsrat rufen Beschäftigte zu Protest gegen Konzernumbau auf, Hamburg

RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt im Kreml den armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Industrieproduktion, Mai

Monatsvergleich +0,5 -1,0

Jahresvergleich +17,7 +26,4

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

20.00 Uhr

Fed-Sitzungsprotokoll (Minutes)

