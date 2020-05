Vorbörse: Nur US-Techwerte stemmen sich gegen den Abwärtstrend an der Wall Street – Dax wagt wieder kleinen Schritt nach vorne

DEUTSCHLAND: – DAX ETWAS FESTER – Abwarten nach der kräftigen Erholung der vergangenen Wochen prägt am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt. Immerhin dürfte der Dax aber nach den Verlusten am Vortag wieder leicht zulegen. Immer mehr Staaten in Europa erwägen Lockerungen in der Corona-Pandemie. Damit könnte aus Sicht von Investoren eine allmähliche Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sein. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax auf 10.640 Punkte, das waren 0,32 Prozent über dem Vortagsschluss. Vor einer Woche war der Dax auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen, seitdem verharrt der Index unterhalb von 10.800 Punkten.

USA: – KURSVERLUSTE – Die Anleger an der Wall Street haben sich am Mittwoch wegen Konjunktursorgen doch noch für den Rückzug entschieden. Die Aussicht auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise sorgte beim Dow Jones Industrial zwar für einen freundlichen Start. Die Gewinnschwelle blieb dann aber lange umkämpft, bevor der Leitindex im Späthandel richtig Federn ließ. Am Ende büßte er 0,91 Prozent auf 23 664,64 Punkte ein.

Investoren hoffen zwar neuerdings wieder verstärkt auf Auswege aus dem Lock-Down in den USA, sie mussten aber auch durchwachsene Unternehmenszahlen und düstere Konjunkturdaten mit abwiegen. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch bekanntgab, baute die US-Privatwirtschaft wegen der Corona-Krise im April mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze ab.

Noch deutlichere Dow-Verluste verhinderten einige im Leitindex enthaltene Technologiewerte. Ihre Heimat haben diese vor allem im Auswahlindex Nasdaq 100, für den es mit 8.984,86 Punkten um 0,61 Prozent bergauf ging. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich wie der Dow schwächer, indem er 0,70 Prozent auf 2.848,42 Zähler verlor.

ASIEN: – OHNE EINHEITLICHE TENDENZ – Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der Nikkei-225 nach den jüngsten Feiertagen zuletzt um 0,36 Prozent zu. In Festlandchina trat der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen auf der Stelle. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng mit einem Abschlag von 0,64 Prozent leichte Kursverluste.

DEVISEN: – EURO BLEIBT SCHWACH – Der Euro hat am Mittwoch seine jüngste Schwäche fortgesetzt. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung mit 1,0782 Dollar erstmals seit fast zwei Wochen wieder unter die Marke von 1,08 US-Dollar. Zuletzt stand sie mit 1,0807 Dollar wieder etwas erholt darüber. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0807 (Dienstag: 1,0843) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9253 (0,9223) Euro.

Belastet wird der Euro weiterhin durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Dienstag. Dieses hatte das EZB-Anleihekaufprogramm PSPP als teilweise rechtswidrig eingestuft. Nach Einschätzung von Fachleuten halten sich zwar die kurzfristigen Auswirkungen in Grenzen, weil der EZB die Möglichkeit offen steht, das Programm nachträglich zu rechtfertigen. Längerfristig jedoch dürfte die Flexibilität der Notenbank, auf Krisen zu reagieren, eingeschränkt sein.

Sehr schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten für zusätzlichen Druck auf den Euro. In Deutschland brachen die Auftragseingänge in der Industrie im März mit Rekordtempo ein und die Dienstleisterstimmung in der Eurozone folgte dem im April mit einem massiven Einbruch. Die Entwicklungen sind Folge der starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens infolge der Corona-Pandemie.

Für wenig Bewegung sorgten indes historisch hohe Jobverluste in den USA. Laut dem Dienstleister ADP wurden im April mehr als 20 Millionen Arbeitsplätze abgebaut. Der Wegfall kommt nicht überraschend, Analysten hatten im Schnitt sogar einen etwas stärkeren Arbeitsplatzabbau befürchtet. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an, wo ebenfalls mit massiven Jobverlusten zu gerechnet wird.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,90 (2,70) EUR ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 68 (69) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 45 (50) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 29 (35) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG STARTET TEAMVIEWER MIT ‚BUY‘ – ZIEL 50 EUR

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 145 (140) EUR – ‚NEUTRAL‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 110 (130) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6,50 (5,50) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 22,90 (24) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 28,90 (29) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT UNIPER AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 30,50 (28,50) EUR

– RBC SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 60 (61) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 35 (38) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DUPONT AUF 53 (49) USD – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LYFT AUF 50 (60) USD – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 40 (35) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 470 (460) DKK – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 11 (12,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ADECCO AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 47 (43) CHF

– GOLDMAN HEBT RANDSTAD AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 42 (39) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 14 (12,70) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 545 (668) PENCE – ‚SELL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 92 (83) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT BBVA AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 3,70 (4,10) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ENGIE AUF 16 (19,50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN STREICHT BBVA VON ‚EUROPEAN BANKS TOP PICKS PORTFOLIO – ‚NEUTRAL‘

– LBBW SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 8 (9) EUR – ‚HALTEN‘

– MS SENKT TUI AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 150 (1100) PENCE

– SOCGEN SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF ‚SELL‘ (HOLD) – ZIEL 103 (100) EUR

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 769 (775) DKK – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 DEU: Evonik, Q1-Zahlen und Strategie Update

07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Osram, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen (Call 8.30 h)

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Puma, Q1-Zahlen (Call 9.00 h) und Hauptversammlung (online)

07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rhön-Klinikum, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SLM Solutions, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) und Hauptversammlung (online)

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

08:15 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: IAG International Airlines Group, Q1-Zahlen und Verkehrszahlen Q1

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: RSA Insurance Group, Q1-Umsatz

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 15.00 h)

08:45 DEU: Metro AG, Call zu den Q2-Zahlen

10:30 DEU: Baywa, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Würth Jahresbilanz und Ausblick

11:00 DEU: Godewind, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Linde, Q1-Zahlen (Call 16.00 h)

13:00 SWE: Securitas, Q1-Zahlen, Stockholm

14:00 DEU: Morphosys, Call zu den Q1-Zahlen

22:30 USA: Uber, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

JPN: Nintendo, Jahreszahlen

NOR: Equinor, Q1-Zahlen

PRT: EDP, Q1-Zahlen

SWE: Electrolux Group, Q1-Zahlen

SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung (Karl-Johan Persson übernimmt bei H&M Amt des Aufsichtsratschefs von Vater Stefan Persson)

SWE: Securitas, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

USA: News Corp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/20

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 03/20

08:00 GBR: BoE Zinsentscheid und Sitzungsprotokoll

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/20

09:00 EUR: EZB-Vizepräsident De Guindos stellt EZB-Jahresbericht 2019 vor

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/20

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

10:00 DEU: Auftragseingang im Maschinenbau März und 1. Quartal 2020

10:00 DEU: Video-PK „Ein wirksames und nachhaltiges Wachstumsprogramm für Deutschland“. WissenschaftlerInnen von IMK, IW, HTW Berlin, Uni Mannheim und DIW stellen Konzept vor.

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Produktivität Q1/20 (1. Veröffentlichung)

21:00 USA: Konsumentenkredite 03/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Sondersitzung des Kabinetts zu weiteren Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Schwerpunktthemen sind die Öffnung der Gaststätten und der Neustart im Tourismus.

EU: Internationale Entwicklung in der Corona-Krise

+ 1030 Kabinettssitzung in Frankreich. Es wird eine Entscheidung erwartet, ob der Lockerungstermin 11. Mai gehalten werden

11:00 DEU: creditshelf startet den „Finanz-Talk Digital: Mittelstandsfinanzierung“. Der digitale Mittelstandsfinanzierer creditshelf lädt gemeinsam mit den Partnern Deutsche Börse Cash Market, dem Kreditmarktplatz auxmoney GmbH und dem Magazin Markt- und Mittelstand zu einem Live-Webinar über alternative Finanzierungsformen ein.

12:30 DEU: Öffentliche Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut

13:00 EU: EU-Kommission stellt Pläne im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vor. Pk mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.

14.00 DEU: Videokonferenz Deutsches Institut für Altersvorsorge zu „Covid-19: Damoklesschwert für die Altersvorsorge?“

17:00 USA: UN verkünden neuen Finanzbedarf wegen Corona-Krise

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Industrieproduktion März

Monatsvergleich -7,4 +0,3

Jahresvergleich -8,9 -1,2

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion März

Monatsvergleich -13,4 +0,9

Jahresvergleich -11,1 -1,4

VEREINIGTES KÖNIGREICH

08.00 Uhr

Bank of England, Zinsentscheid

Leitzins 0,1 0,1

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 3000 3839 (in Tsd)

Produktivität Q1 -5,5 +1,2

Lohnstückkosten Q1 +4,5 +0,9

21.00 Uhr

Verbraucherkredite, März 15,00 22,33 (in Mrd USD)

Redaktion onvista / dpa-AFX

