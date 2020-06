DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Weltweit weitere Konjunkturmaßnahmen geben den Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Auftrieb. Die US-Notenbank Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Die Trump-Regierung erwägt überdies ein Infrastruktur-Programm über eine Billion Dollar und auch die japanische Notenbank ergriff weitere Maßnahmen. Diese Aussichten beflügeln hierzulande auch den Dax. Der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 3,2 Prozent höher auf 12 298 Punkte.

USA: – GEWINNE – Der Handel an den US-Börsen war am Montag von nervösen Schwankungen geprägt. Angesichts zunehmender Sorgen über eine neue Coronavirus-Infektionswelle sank der Dow Jones Industrial mit einem frühen dreiprozentigen Abschlag erst unter die Marke von 25 000 Punkten, dann kamen aber die Schnäppchenjäger und trieben ihn in der Spitze um etwa 1000 Punkte nach oben. Am Ende blieb ein Anstieg um 0,62 Prozent auf 25 763,16 Punkte übrig.

ASIEN: – ERHOLUNGSRALLY – Zusätzliche Konjunkturstimuli durch Notenbanken haben am Dienstag an den Börsen Asien eine Rally angefacht. So weitet die US-Notenbank Fed ihre Anleihekäufe noch weiter aus und Japans Notenbank stockt die direkte Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg rund eine Stunde vor Handelsende um 4,4 Prozent. In Shanghai ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt rund 1 Prozent nach oben und in Hongkong gewann der Hang Seng knapp 3 Prozent.

DAX 11911,35 -0,32%

XDAX 12083,22 0,58%

EuroSTOXX 50 3136,40 -0,55%

Stoxx50 2922,74 -0,36%

DJIA 25763,16 0,62%

S&P 500 3066,59 0,83%

NASDAQ 100 9776,89 1,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,07 -0,18%

DEVISEN: – EURO WEITER ÜBER 1,13 $ – Der Euro hat sich am Dienstag klar über 1,13 US-Dollar behauptet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1342 Dollar und notierte damit etwas höher als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1253 (Freitag: 1,1304) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8887 (0,8846) Euro.

Bereits am Montagabend hatten neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) dem Euro Auftrieb verleihen und die Gemeinschaftswährung über 1,13 Dollar gehievt. Die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Stimmung an den Finanzmärkten generell wieder aufgehellt, zumal am Dienstagmorgen Japans Notenbank nachlegte und ihre Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig aufstockte. Als Antrieb hinzu kam, dass US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise Kreisen zufolge eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen will.

Euro/USD 1,1336 0,12%

USD/Yen 107,50 0,14%

Euro/Yen 121,86 0,24%

ROHÖL:

Brent 39,58 -0,14 USD

WTI 36,96 -0,16 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 4 (3,50) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,30 (3,10) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 80 (81) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC SENKT LINDE AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7 (6,30) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 38,93 (38,48) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 47 (50) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 132 (134) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET JDE PEET’S MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 31,25 EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 215 (203) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 8 (7) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 6510 (6300) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 240 (245) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 110 (112) CHF – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT VOLVO B AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 180 (125) SEK

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 47 (45) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 20 (21) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 24. Kalenderwoche

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SGL, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SLM Solution, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Dr. Oetker, Jahreszahlen

12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung

16:45 DEU: SAP Sapphire Now Vision – Webcast

22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen

DEU: Wacker Chemie, Capital Market Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 CHE: Weltinvestitionsbericht der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad)

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2020

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 04/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 05/20

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/20

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/20

12:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) – Konjunkturprognose zum Sommer 2020

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/20

15:15 USA: Industrieproduktion 05/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/20

16:00 USA: Lagerbestände 04/20

16:00 USA: NAHB-Index 06/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Bekanntgabe Kreditzins

JPN: BoJ Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch zu neuen Sanktionen der USA gegen die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2

13:30 DEU: Landgericht München verhandelt über Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Tesla

DEU: Erste Runde der Tarifverhandlungen für Gebäudereiniger

LUX: Treffen der EU-Europaminister zum sogenannten Rat für allgemeine Angelegenheiten

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI Mai

Monatsvergleich 0,0 0,0*

Jahresvergleich +0,5 +0,5*

Verbraucherpreise Mai

Monatsvergleich -0,1 -0,1*

Jahresvergleich +0,6 +0,6*

11.00 Uhr

Deutschland

ZEW-Umfrage Juni (Punkte)

Erwartungen 60,0 51,0

Aktuelle Lage -82,0 -93,5

VEREINIGTES KÖNIGREICH

08.00 Uhr

Arbeitsmarktbericht

Arbeitslosenquote, April 4,7 3,9

USA

14.30 Uhr

Einzelhandelsumsatz, Mai Monatsvergleich +8,0 -16,4

ohne Autoumsätze +5,2 -17,2

15.15 Uhr

Industrieproduktion, Mai +3,0 -11,2

Kapazitätsauslastung, Mai 66,9 64,9

16.00 Uhr

Lagerbestände Unternehmen, April -1,0 -0,2

NAHB Hausmarktindex, Juni 45 37°

