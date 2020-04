Vorbörse: Schlechte Konjunkturdaten drücken Wall Street ins Minus – Dax möchte noch ein Stück weiter rauf – Ölpreise erholen sich etwas

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Im Dax bestimmen auch am Mittwoch wohl zunächst die Optimisten das Geschehen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein halbes Prozent höher auf 10.845 Punkte. Tags zuvor war er mit 10.897 Punkten auf ein neues Erholungshoch nach dem Corona-Crash geklettert. Im Nachmittagshandel gingen ihm mit der schwächeren Wall Street dann jedoch etwas die Kräfte aus. Weitere Gewinnmitnahmen scheint es aber zunächst nicht zu geben. Etwas Entspannung gebe es am zuletzt turbulenten Ölmarkt, sagte ein Börsianer. Am Abend steht die US-Notenbank im Fokus. Die Fed dürfte allerdings ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweiten.

USA: – ERHOLUNG KOMMT ZUM ERLIEGEN – Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen hat am Dienstag merklich nachgelassen. Hatte der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch um 1,56 Prozent auf den höchsten Stand seit sieben Wochen zugelegt, so schmolz der Gewinn am Ende komplett ab. Der Dow schloss 0,13 Prozent niedriger auf 24.101,55 Punkten. Gegenwind kam von der Konjunktur: Die Verbraucherstimmung brach im April wegen der Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit 2014 ein.

ASIEN: – LEICHTE GEWINNE IN CHINA – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,41 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,18 Prozent. In Japan ruhte der Handel hingegen wegen eines Feiertages. Im Fokus steht auch in Asien die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Nach den umfassenden Krisenmaßnahmen wird zunächst nicht mit weiteren geldpolitischen Lockerungen der Währungshüter gerechnet.

DAX +1,27% 10795,63

XDAX +0,25% 10724,05

EuroSTOXX 50 +1,73% 2932,06

Stoxx50 +1,61% 2893,03

DJIA -0,13% 24101,55

S&P 500 -0,52% 2863,39

NASDAQ 100 -1,81% 8677,60

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 0,02% 172,74°

DEVISEN: – DOLLAR LEICHT SCHWÄCHER – Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0849 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0877 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleihen konnten. Am Morgen ist der Kurs des Dollar im Handel mit allen wichtigen Währungen gesunken. Im Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Preisdaten aus Deutschland und Kennzahlen zur Unternehmensstimmung in der Eurozone.

Am Devisenmarkt warten die Anleger außerdem auf geldpolitische Entscheidungen in den USA. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweiten dürfte. Bei der Veröffentlichung der Beschlüsse am Abend wird allenfalls mit Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen gerechnet.

Euro/USD +0,28% 1,08497

USD/Yen -0,30% 106,5500

Euro/Yen -0,03% 115,5990

ROHÖL: – LEICHTER ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Mittwoch im asiatischen Handel gestiegen und haben damit an die Erholung vom Vorabend angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 21,25 Dollar. Das waren 79 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,62 Dollar auf 13,96 Dollar je Barrel. Zwischenzeitlich war der Preis für US-Öl am Dienstagvormittag bis an die Marke von 10 US-Dollar gefallen.

Trotz der leichten Erholung bleibt die Unsicherheit am Rohölmarkt bestehen. Einer wegen der Corona-Pandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fließt. Wie am Vorabend bekannt wurde, hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände um insgesamt 9,98 Millionen Barrel verzeichnet. Davon seien 2,49 Millionen in Lager am Hauptumschlagplatz für US-Öl in Cushing, Oklahoma geflossen. Marktbeobachter rechnen damit, dass die Lager dort innerhalb des nächsten Monats ihr Limit erreichen werden.

Den besonders starken Preisdruck auf amerikanisches Rohöl begründen Marktkenner vor allem mit zwei Entwicklungen. Zum einen wird US-Leichtöl in Cushing ausgeliefert, weshalb die dort angespannte Lagersituation besonders schwer wiegt. Zum anderen steigen Investoren derzeit vermehrt aus Ölterminkontrakten mit Fälligkeit in naher Zukunft aus. Das verstärkt den kurzfristigen Preisdruck am Ölmarkt.

Die Ende April angelaufene Förderkürzung führender Ölnationen konnte hingegen bisher nicht zu einer Stabilisierung beitragen. Russland warnte daher zuletzt, dass es keine schnelle Lösung für die niedrigen Preise geben werde. Wie Energieminister Alexander Nowak am Dienstag mitteilte, erwarte er erst im zweiten Halbjahr eine Stabilisierung.

Brent 21,02 +0,56 USD

WTI 13,59 +1,25 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT DEUTSCHE TELEKOM AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT)

– BARCLAYS HEBT DEUTSCHE-TELEKOM-ZIEL AUF 16,50 (13,50) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 93 (83) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 3,20 (3,40) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 10 (13,60) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC SENKT NORMA GROUP AUF ‚REDUCE‘ (HOLD) – ZIEL 18 (16) EUR

– HSBC SENKT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 4,70 (7) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 19,10 (23,70) EUR – ‚BUY‘

– EXANE BNP HEBT PROSIEBEN AUF ‚OUTPERFORM‘ (UNDERPERFORM)

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 210 (250) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CATERPILLAR AUF 150 (160) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,40 (3,50) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 18 (17) CHF – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 70 (65) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 695 (745) PENCE – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BP AUF 320 (280) PENCE – ‚HOLD‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 84 (91) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 2,80 (3) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 11 (10) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 950 (1200) PENCE – ‚SELL‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 53 (55) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR VINCI AUF 50 (51) EUR – ‚VERKAUFEN‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ENGIE AUF 13,10 (14) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 17 (16,50) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR BP AUF 250 (275) PENCE – ‚UNDERPERFORM‘

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 24 (30) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 17 (21) EUR – ‚BUY‘

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 390 (490) CHF – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

06:30 NLD: Airbus Group, Q1-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 h Pressecall)

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Daimler, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.45)

07:00 FRA: Safran, Q1 Umsatz

07:20 DEU: Grammer, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: ams AG, Q1-Zahlen (10.00 Call)

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pressecall)

07:30 DEU: Fielmann, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 11.00)

07:30 DEU: Krones, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:30 DEU: Bosch, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: L-Bank, Bilanz-Pk per Telefonkonferenz

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

17:45 DEU: Intershop Communications AG, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q1 Umsatz

18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1 Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:02 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q1-Zahlen

22:15 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:15 USA: Ebay, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

Deutsche Börse Indexänderungen nach Handelsschluss:

TecDax rein Drägerwerk / raus RIB Software

SDax rein Stratec / raus RIB Software

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FRA: Thales, Q1-Zahlen

GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen

SWE: Nordea, Q1-Zahlen

SWE: SEB, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: CME Group, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 03/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/20

11:00 BEL: BIP Q1/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Volumen 4 Mrd EUR / Laufzeit: 10 Jahre

13:30 CHE: Internationale Arbeitsorganisation (ILO) zu Coronavirus-Folgen für Arbeitsmärkte – ILO-Direktor Ryder stellt neueste Analysen vor

14:00 DEU: Wirtschaftsminister Altmaier stellt Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vor

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/20 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

10:00 EU: BUND stellt 7-Punkte-Plan für klimaverträglichen Luftverkehr vor (per Videoschalte) u.a. mit dem BUND-Vorsitzenden Olf Bandt und dem BUND-Luftverkehrsexperten Werner Reh

10:00 DEU: Online-Webinar des Bundeskartellamts zu möglichen Lockerungen des Kartellrechts in der Corona-Krise

10:15 DEU: VATM-Online-Pressekonferenz „2. VATM-Gigabit-Studie – Wo steht Deutschland?“

11:00 DEU: Video-Pk zur Veröffentlichung des Green Startup Monitors zur aktuellen Situation und Herausforderungen der Branche u.a. mit Christian Miele, Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups

14:00 DEU: Digitale Pk der Tierrechtsorganisation PETA zur Modernisierung der Forschung und zum Ausstieg aus Tierversuchen

15:15 DEU: Pk mit Bundessozialminister Hubertus Heil zum Sozialpaket II. Dieses sieht unter anderem höheres Kurzarbeitergeld und längeren ALG-1-Bezug vor.

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise März

Monatsvergleich -2,3 -0,9

Jahresvergleich -3,8 -2,0

10.00 Uhr

Eurozone

Geldmenge M3 März

Jahresvergleich +5,5 +5,5

11.00 Uhr

Eurozone

Wirtschaftsvertrauen ESI

April (Punkte) 73,1 94,5

14.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise April

Monatsvergleich +0,1 +0,1

Jahresvergleich +0,7 +1,4

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI April

Monatsvergleich +0,1 +0,1

Jahresvergleich +0,6 +1,3

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

BIP Q1, 1. Schätzung -3,9 +2,1

Quartalsvergleich

16.00 Uhr

Schwebende Hausverkäufe, März -13,6 -2,4

20.00 Uhr

Fed-Zinsentscheidung 0-0,25 0-0,25 (Pk ab 20.30 Uhr)

