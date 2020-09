Vorbörse: Telsa und Pharmawerte füttern Erholung an der Wall Street – Dax lassen Vorgaben kalt

DEUTSCHLAND: – AUF VORTAGSNIVEAU – Der Dax lässt weiter einen klaren Trend vermissen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung auf 13.192 Punkte und damit praktisch auf dem Vortagsniveau. Tag zuvor war ein Vorstoß auf 13.339 Punkte abermals schnell eingefangen worden und der Dax bestätigte damit seinen jüngsten Schlingerkurs. Von der Wall Street fehlt ein klares Signal. Der Einbruch der Technologiewerte scheint zwar zunächst passe, die Nasdaq-Indizes bleiben aber angeschlagen. Der Dow bewegt sich derweil nach seinem Rückschlag ebenfalls seitwärts, auch wenn der Wochenstart dank der Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff und Übernahmeaktivitäten positiv ausfiel. Im Fokus bleibt der Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend nach Xetra-Schluss

USA: – DEUTLICH IM PLUS – Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach zwei Verlustwochen in Folge deutlich zugelegt. Fusionen und Übernahmen heizten die Stimmung an der Wall Street am Montag auf. Zudem sorgten Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff für bessere Laune. Vor diesem Hintergrund griffen die Anleger vor allem bei den konjunktursensiblen Technologiewerten zu, die Anfang des Monats noch nach ihrer jüngsten Rekordrally schwer unter Druck geraten waren. Der Dow kletterte um 1,18 Prozent auf 27.993,33 Punkte in die Höhe. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,27 Prozent auf 3.383,54 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,72 Prozent auf 11.277,76 Punkte nach oben.

Vor allem in der Pharmabranche brannten die Anleger ein Kursfeuerwerk ab. Die Aktien von Immunomedics schafften fast eine Kursverdoppelung gegenüber dem Schlusskurs am Freitag auf knapp 84 US-Dollar, nachdem der Pharmakonzern Gilead Sciences eine entsprechend hohe Offerte auf den Tisch gelegt hatte: Er bietet für das Biotech-Unternehmen insgesamt rund 21 Milliarden Dollar in bar, was 88 Dollar je Aktie entspricht. Mit der Transaktion will sich Gilead im Bereich Krebstherapien verstärken. Die Gilead-Anteilsscheine machten anfängliche Verluste schnell wett und legten am Ende um gut ein Prozent zu.

Beim Immunomedics-Konkurrenten Seattle Genetics konnten sich die Aktionäre über ein Plus von fast 15 Prozent freuen; damit waren die Anteilsscheine der Spitzenreiter im Nasdaq 100. Hier hatte die Kooperation mit dem Pharmariesen Merck & Co bei der Weiterentwicklung von zwei Krebsmedikamenten für strahlende Gesichter gesorgt. Die Papiere von Merck & Co gaben etwas nach.

Bei Pfizer ging es um 2,6 Prozent nach oben. Hier hatte allerdings nicht eine Übernahme die Stimmung beflügelt, sondern die Mitteilung, dass der Pharmakonzern zusammen mit dem Kooperationspartner Biontech eine Corona-Impfstoffstudie ausweiten will. Die in New York gelisteten Biontech-Papiere gewannen 3,6 Prozent.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Kurse in Japan nachgaben, zogen sie an den meisten anderen Börsenplätzen überwiegend an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte rund eine Stunde vor Handelsende 0,4 Prozent ein Beim CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es dagegen ging es dabei ebenso wie beim Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong jeweils um rund ein halbes Prozent nach oben.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,19 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1876 Dollar festgelegt.

Der Euro profitierte von einem schwächeren US-Dollar, der durch die zuletzt freundliche Aktienmarktstimmung belastet wurde. Der Dollar gilt vielen Anlegern als eine Art Reservewährung, die zumeist in turbulenten Börsenzeiten verstärkt nachgefragt wird. Umgekehrt verliert der Dollar oft an Wert, wenn die Marktstimmung besser wird.

Am Dienstag stehen in der Eurozone die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Stimmungseintrübung gerechnet. In den USA werden unter anderem Produktionsdaten aus der Industrie erwartet.

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,50 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 37,19 Dollar.

Dem Rohölmarkt scheinen zurzeit die entscheidenden Impulse zu fehlen. In den vergangenen Wochen sind die Preisschwankungen Zug um Zug schwächer geworden. Grundsätzlich steht einer Corona-bedingt fragilen Nachfrage ein etwas erhöhtes Angebot gegenüber, was tendenziell für Preisdruck sorgt. Am Donnerstag berät ein ranghohes Komitee des Ölverbunds Opec+ über die Situation.

UMSTUFUNGEN VON AKTIE

– BERENBERG SENKT RATIONAL AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 615 (585) EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DIALOG SEMI AUF 49 (51) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 130 (110) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MAINFIRST HEBT HEIDELBERGCEMENT AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– BAADER BANK HEBT FUCHS PETROLUB AUF ‚ADD‘ (REDUCE) – ZIEL 45 (33) EUR

– BARCLAYS HEBT RIO TINTO AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (UW) – ZIEL 4000 (3600) PENCE

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 28,50 (30) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 1950 (1850) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4830 (4410) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN NIMMT SIGNIFY MIT ‚CONVICTION BUY LIST‘ WIEDER AUF – ZIEL 49 EUR

– JPMORGAN HEBT EUROCOMMERCIAL PROPERTIES AUF ‚NEUTRAL‘ (UW) – ZIEL 15 (12) EUR

– JPMORGAN HEBT RIO TINTO AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 6350 (6500) PENCE

– RBC HEBT GLENCORE AUF ‚OUTPERFORM‘ (SECTOR PERFORM) – ZIEL 240 (220) PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 37. Kalenderwoche

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M) Q3-Umsatz

19:00 USA: Apple stellt neue Produkte vor

10:00 DEU: Schaeffler, außerordentliche Hauptversammlung zur Schaffung eines Genehmigten Kapitals

22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 08/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 08/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 08/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (endgütlig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/20

14:30 USA: Empire State Index 09/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 08/20

15:15 USA: Industrieproduktion 08/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 08/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI August

Monatsvergleich -0,1 -0,1*

Jahresvergleich +0,2 +0,2*

10.00 Uhr

Italien

Verbraucherpreise HVPI August

Jahresvergleich -0,5 -0,5*

11.00 Uhr

Deutschland

ZEW-Umfrage September (Punkte)

Erwartungen 69,5 71,5

Aktuelle Lage -72,0 -81,3

Vereinigtes Königreich

08.00 Uhr

Änderung Arbeitlosenansprüche August (Tsd) — 94,4

ILO-Arbeitslosenquote

Mai-Juli 4,1 3,9

USA

14.30 Uhr

Einfuhrpreise, Aug

Monatsvergleich +0,5 +0,7

Jahresvergleich +0,3 -3,3

Empire State Index, Sept 5,5 3,7 (in Pkt)

15.15 Uhr

Industrieproduktion, Aug +1,0 +3,0

Kapazitätsauslastung, Aug 71,4 70,6

Redaktion onvista / dap-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com