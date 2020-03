Vorbörse: Trump beruhigt die Märkte – Dax nimmt zumindest die 11.000 Punkte wieder ins Visier – Ölpreis stoppt Talfahrt

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag wegen der von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt eine leichte Erholung ab. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit 10 969 Punkten und damit 3,14 Prozent höher als am Montag zum Handelsschluss.

Zum Wochenbeginn hatte der Dax einen der schwärzesten Tage seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte erlebt. Wegen wachsender Rezessionssorgen infolge des Coronavirus und der zusätzlichen Gefahr eines Ölpreiskrieges flohen die Anleger am Montag panikartig aus dem Aktienmarkt und flüchteten in sichere Häfen. Der deutsche Leitindex gab 7,94 Prozent auf 10 625,02 Punkte nach, womit die Gewinne aus dem vergangenen Jahr fast aufgezehrt wurden.

Das Minus ist auf Schlusskursbasis gerechnet zudem der größte prozentuale Tagesverlust seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Am Montagabend hatte die Dax-Indikation bei IG zunächst auf weitere Verluste am Dienstag hingedeutet – eine Stunde vor Mitternacht wurde der deutsche Leitindex auf 10 200 taxiert. Doch eine Ankündigung von US-Präsident Trump brachte zunächst einmal die Wende.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus entgegenzusteuern, stellte er bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt ein Maßnahmenpaket in Aussicht. Die Regierung wolle mit dem Kongress unter anderem über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden. Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden – für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen.

Am Dienstag solle es dazu Gespräche mit Kongressvertretern geben, sagte Trump. Auch Gespräche mit Fluggesellschaften, Kreuzfahrtveranstaltern und der Hotelindustrie seien geplant. Sie sind von der aktuellen Krise durch das Virus besonders betroffen. Konkreter wurde Trump zunächst nicht. Er kündigte für Dienstagnachmittag (Ortszeit) eine Pressekonferenz an, um nach diesen Gesprächen ausführlich über die weiteren geplanten wirtschaftlichen Schritte zu reden.

An den Märkten reichten die Ankündigungen aber erst einmal zur Beruhigung der Lage. Die Futures auf US-Aktienindizes, die zuvor noch kräftig nachgegeben hatten, zogen an.

USA: – DEUTLICH IM MINUS – Das sich weiter ausbreitende Coronavirus und ein Crash an den internationalen Ölmärkten haben den US-Aktienmarkt am Montag einbrechen lassen. Der Dow Jones Industrial büßte mehr als 2000 Punkte oder 7,79 Prozent auf 23 851,02 Zähler ein. Er fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres. In den vergangenen zwei Wochen hatte der Dow bereits fast elf Prozent verloren, belastet vor allem von den drohenden Folgen des Coronavirus für die weltweite Wirtschaft. Der marktbreite S&P 500 verlor 7,60 Prozent auf 2746,56 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 6,83 Prozent auf 7948,03 Zähler abwärts. Nach panikartigen Verkäufen unmittelbar nach der Startglocke wurde der Aktienhandel zunächst für 15 Minuten unterbrochen. Die Kursschwankungen waren in den ersten Handelsminuten so groß, dass die Börse den Handel vorübergehend stoppte.

ASIEN: – ETWAS ERHOLT – Die asiatischen Aktienmärkte haben sich nach den deutlichen Verlusten vom Wochenauftakt etwas erholt. Geholfen haben Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump über Hilfsmaßnahmen für die US-Wirtschaft gegen die Folgen der Coronavirus-Krise. An der Leitbörse in Tokio legte der Nikkei-Index 225 0,85 Prozent auf 19 867 Punkte. blieb aber unter der psychologisch wichtigen Marke von 20 000 Zählern. Am Montag war er mehr als 1000 Punkte oder rund fünf Prozent auf 19 698,76 Zählern gefallen. Auch an anderen Börsenplätzen der Region zogen die Kurse meist deutlich an. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um knapp zwei Prozent. Der Hongkonger Hang Seng zog ebenfalls fast zwei Prozent an.

DAX 10.625,02 -7,94%

XDAX 10.356,09 -10,31%

EuroSTOXX 50 2.959,07 -8,45%

Stoxx50 2.788,65 -7,51%

DJIA 23.851,02 -7,79%

S&P 500 2.746,56 -7,60%

NASDAQ 100 7.948,03 -6,83%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,72 -1,41%

DEVISEN: – DOLLAR ETWAS STÄRKER – Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen hat der Euro am Dienstagmorgen nachgegeben. Händler sprachen nach den jüngsten Verwerfungen von einer gewissen Entspannung an den Finanzmärkten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1350 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch deutlich über 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1456 (Freitag: 1,1336) Dollar festgesetzt.

Nach den heftigen Kursturbulenzen und der Flucht in die Sicherheit setzte am Dienstag eine Gegenbewegung ein. Die Kursgewinne an den asiatischen Börsen trugen zur Entspannung bei. Als sicher geltende Währungen wurde weniger gefragt. So geriet neben dem Euro auch der Schweizer Franken und der japanische Yen unter Druck. Rohstoffwährungen legten zu. Sie hatten am Montag noch wegen des Ölpreiseinbruchs deutlich verloren. Besonders deutlich stieg der russische Rubel. Er war am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 gefallen. Aber auch der kanadische Dollar und die norwegische Krone legten zu.

Nach Einschätzung der Commerzbank dürften die Konjunktursorgen jedoch anhalten. „Noch wissen wir schließlich nicht, wie stark die Volkswirtschaften durch den Coronavirus getroffen wurden“, kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. „Dies dürften wir erst in den nächsten Wochen erfahren, wenn langsam die Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden.“ Die Anspannung an den Märkten dürfte anhalten, sagte die Devisenexpertin. Eine erneute große Flucht in die Sicherheit sei daher möglich.

Euro/USD 1,1369 -0,72%

Euro/Yen 118,66 1,29%

ROHÖL: – TALFAHRT GESTOPPT – Nach einem der heftigsten Einbrüche in der Geschichte des Ölmarkts zum Wochenauftakt hat sich die Lage am Dienstag beruhigt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Dienstagmorgen knapp 37 Dollar und damit in etwa so viel wie am frühen Montagabend. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stand zuletzt bei rund 33 Dollar und damit ebenfalls auf dem gleichen Niveau wie am frühen Montagabend.

Am Montag waren die Ölpreise so stark abgestürzt wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Nach gescheiterten Verhandlungen führender Förderstaaten über eine Drosselung der Produktion befürchten Investoren einen Preiskrieg. Zudem belastet die Corona-Krise immer mehr. Die internationalen Börsen brachen am Montag massiv ein.

Zwischenzeitlich gaben die Ölpreise um etwa ein Drittel nach. Es war der stärkste Tagesrückgang seit dem Golfkrieg im Jahr 1991. Damals waren die Ölpreise nach der irakischen Invasion in Kuwait zunächst stark gestiegen. Als sich am Ölmarkt aber keine Engpässe gezeigt hatten, waren die Notierungen schnell gefallen.

Diesmal konnten die Rohölpreise ihre Verluste bis Montagabend etwas begrenzen – das Minus lag aber immer noch bei gut einem Fünftel. Im Tief wurden die niedrigsten Ölpreise seit Anfang 2016 erreicht. Ursache des Einbruchs waren die gescheiterten Verhandlungen des Ölkartells Opec mit den in der Opec+ vereinten Förderländern wie Russland.

Am vergangenen Freitag konnten sich die Verhandlungspartner auf keine zusätzliche Förderkürzung einigen. Selbst eine Verlängerung der bestehenden Förderbeschränkung fehlte in der Abschlusserklärung der beteiligten Staaten. Hintergrund ist ein Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland über die künftige Fördermenge, der zu eskalieren scheint.

So will Saudi-Arabien seine Förderung hochfahren und zudem Kunden vor allem in Asien große Zugeständnisse bei den Preisen machen. Das dürfte andere Ölriesen wie Russland ebenfalls provozieren, über eine höhere Fördermenge und Preissenkungen nachzudenken. Der Preiskampf trifft den Rohölmarkt in einer Phase, in der ohnehin ein starkes Überangebot erwartet wird. Grund ist die sich ausweitende Coronavirus-Krise, die sich deutlich auf die Rohölnachfrage auswirken dürfte.

Die Internationale Energieagentur IEA prognostiziert jetzt für das ganze laufende Jahr eine rückläufige Nachfrage, nachdem sie diese Entwicklung bisher nur im ersten Quartal erwartet hatte. Einen derartigen Nachfrageeinbruch hatte es letztmalig nach der globalen Finanzkrise im Rezessionsjahr 2009 gegeben.

Brent 37,23 +2,87 USD

WTI 33,60 +2,47 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 56 (52) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZOOPLUS AUF 95 (100) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 190 (255) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR ADVA AUF 6,25 (9,15) EUR – ‚HOLD‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 75 (90) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 12,50 (14,40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 2,50 (3,20) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 58 (49) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 51 (53) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 43 (46) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DOW INC AUF 35 (45) USD – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT CREE AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 38 USD

– UBS SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 335 (355) USD – ‚BUY‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 57 (61) CHF – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG SENKT SAFRAN AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 115 (150) EUR

– BERNSTEIN HEBT EASYJET AUF ‚OUTPERFORM‘ (MARKET-PERFORM) – ZIEL 1300 (1450) P

– BERNSTEIN HEBT RYANAIR AUF ‚OUTPERFORM‘ (MARKET-PERFORM) – ZIEL 13,30 (15) EUR

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR IAG PENCE AUF 490 (700) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 4070 (4200) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 97 (103) CHF – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 17,10 (17) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 105 (115) SEK – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 260 (265) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 2,70 (2,90) EUR – ‚SELL‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 165 (168) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 22,50 (25,50) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ALTICE AUF ‚NEUTRAL‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 5,30 (8,50) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 14,50 (14,70) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,60 (5,60) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 190 (210) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 490 (700) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Post, Jahreszahlen + 10.30 Bilanz-Pk

07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen + 11.00 Bilanz-Pk

07:00 DEU: Symrise, Jahreszahlen + 10.00 Bilanz-Pk

07:00 CHE: Flughafen Zürich, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jahres-Pk der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, München

11:00 DEU: DMG Mori, Bilanz-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schaeffler, Jahreszahlen + 10.00 h Bilanz-Pk

ITA: Mediaset, Jahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen, Rom

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/20

02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/20

08:00 DEU: Arbeitskosten Q4/19

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 01/20

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (endgültig)

11:00 EUR: Konsumausgaben Q4/20

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung Vergleichsverhandlung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deutschen Umwelthilfe um Luftreinhalteplan für Wuppertal, Münster

DEU: Konferenz «Energie.Cross.Medial 2020», Berlin

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.45 Uhr

Frankreich

Industrieproduktion Januar

Monatsvergleich +1,8 -2,8

Jahresvergleich -1,9 -3,0

10.00 Uhr

Italien

Industrieproduktion Januar

Monatsvergleich +1,6 -2,7

Jahresvergleich -3,7 -4,3

11.00 Uhr

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q4

Quartalsvergleich +0,1 +0,1*

Jahresvergleich +0,9 +0,9* (Final)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com

Tagesaktuelle News und Hintergrundstücke zum Thema Blockchain und Kryptowährungen, sowie Kurse und weitere Finanzdaten zu den größten Coins finden Sie ab jetzt auch in unserem Kryptowährungsbereich –> onvista/Kryptowährungen