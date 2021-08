Vorbörse: US-Indizes klar im Minus – Dax tastet sich zaghaft vor – Ölpreise stoppen Talfahrt

DEUTSCHLAND: – DAX BLEIBT VORSICHTIG – Nachdem der deutsche Leitindex Dienstag einen Großteil seiner anfänglichen Verluste wieder wett gemacht hat, scheint die Ausgangslage heute etwas besser zu sein. Der Dax dürfte mit grünen Vorzeichen in die Wochenmitte starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor der Eröffnung mit plus 0,14 Prozent auf 15.945 Punkte. Damit bleibt der Index in dieser Woche vorerst unter der runden Marke von 16.000 Punkten, die er am Freitag erstmals übersprungen hatte. Unter den Anlegern keimen wieder Unsicherheiten auf. Die weltweite Ausbreitung der Delta-Variante und geopolitische Risiken nach dem Machtwechsel in Afghanistan mahnen etwas zur Vorsicht. Schnäppchenjäger dürften allerdings weiterhin tiefere Kurse zum Einstieg nutzen.

USA: – VERLUSTE – Nach erneuten Kursrekorden zum Wochenauftakt hat die Corona-Pandemie die US-Aktienmärkte am Dienstag unter Druck gesetzt. Hinzu gesellten sich überraschend schwache Daten vom wichtigen Einzelhandel. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag in den letzten Handelsminuten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte, büßte 0,79 Prozent auf 35 343,28 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 , der zum Wochenbeginn ebenfalls ein Rekordhoch erklommen hatte, gab um 0,71 Prozent auf 4448,08 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,91 Prozent auf 15 002,83 Punkte abwärts.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Nachdem zuletzt die Corona-Lage die Anleger zuletzt immer wieder verunsichert hatte, blickten sie zur Wochenmitte etwas zuversichtlicher auf die Konjunkturentwicklung. So erholen sich Japans Exporte weiter kräftig, getrieben von einer hohen Nachfrage nach Autos und Autoteilen in den USA sowie nach Chips und Halbleiter-Ausrüstung in China und anderen asiatischen Ländern. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um gut ein halbes Prozent. Der Hang Seng in Honkong und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewannen jeweils rund ein Prozent.

Werbung Knock-Outs zum db Ölpreis Brent Kurserwartung Rohstoff wird steigen Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,76 -0,03%

DEVISEN: – STABILISIERUNG – Der Euro hat sich am Mittwoch nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag über 1,17 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1717 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

In der vergangenen Nacht war der Euro zeitweise bis auf 1,1702 Dollar abgerutscht und damit auf den tiefsten Stand seit November. Nach der Veröffentlichung von unerwartet starken Daten zur Industrieproduktion in den USA am Dienstagnachmittag hatte der Dollar-Auftrieb erhalten und der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten.

US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell lieferte am Vorabend hingegen keine neuen Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik und konnte dem Devisenhandel keine Impulse liefern. Neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik erhoffen sich Anleger jetzt vom Protokoll der vergangenen Zinssitzung der Fed, das am Abend veröffentlicht wird.

Euro/USD 1,1716 0,05%

USD/Yen 109,64 0,01%

Euro/Yen 128,45 0,08%

ROHÖL: – LEICHTER ANSTIEG – Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt und damit die Talfahrt der vergangenen vier Handelstage vorerst beendet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,33 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 66,86 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den leichten Preisanstieg mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserve in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände um knapp 1,2 Millionen Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.

Zuvor hatten Sorgen vor Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mehrfach die Ölpreise belastet. Vor allem die Entwicklung in China mit der vorübergehenden Schließung von Hafenanlagen sorgte für eine nervöse Stimmung. Darüber hinaus waren Konjunkturdaten aus den USA und China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, teilweise enttäuschend ausgefallen, was den Druck auf die Ölpreise verstärkt hatte.

Brent 69,26 +0,23 USD

WTI 66,83 +0,24 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– RBC HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 81 (73) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 8,60 (8,20) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 9370 (12140) PENCE – ‚OVERW‘

– JEFFERIES STARTET ENEL MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 6,60 EUR

– UBS HEBT ZIEL FÜR FAURECIA AUF 61 (51) EUR – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 500 (465) CHF – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 51 (46) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VCI Halbjahres-Pk

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q2-Zahlen

USA: Nvidia Corporation, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 06/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 07/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 07/21

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 06/21

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 06/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 07/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Erzeugerpreise 07/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.7.21

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure, München

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zum Finanzamtszins

09:30 DEU: Online-Pk der Hans-Böckler-Stiftung zur Studie „Arbeits- und Lohnstückkosten in Zeiten von Pandemie und Kurzarbeit“

10:30 DEU: „Autogipfel“ zur Zukunft der Autoindustrie bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern von Branche, Gewerkschaften und Ländern. Bei dem inzwischen 6. Spitzengespräch im Rahmen der „Konzertierten Aktion Mobilität“ geht es um den Wandel der deutschen Autoindustrie zu Digitalisierung und mehr Klimaschutz.

EUR: Weitere Entwicklung in Afghanistan

+ 09.30 Sitzung des Bundeskabinetts

+ 10.30 London: Britisches Parlament berät zur Lage in Afghanistan

+ 11,30 Sondersitzung Auswärtiger Ausschuss des Bundestags

+ 13.00 Sondersitzung Bundestags-Verteidigungsausschuss

+ 18.00 Online-Pressegespräch Verband afghanischer Organisationen in Deutschland

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise Juli

Monatsvergleich -0,1 -0,1*

Jahresvergleich +2,2 +2,2*

Kernrate

Jahresvergleich +0,7 +0,7*

GROSSBRITANNIEN

10.00 Uhr

Verbraucherpreise HVPI Juli

Monatsvergleich +0,2 +0,5

Jahresvergleich +2,3 +2,5

Kernrate

Jahresvergleich +2,0 +2,3

USA

14.30 Uhr

Baugenehmigungen, Juli

Monatsvergleich +1,0 -5,3

Baubeginne, Juli

Monatsvergleich -2,6 +6,3

20.00 Uhr

Sitzungsprotokoll Zinssitzung US-Notenbank Fed

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: curioso / shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Richtig in Gold anlegen: Die besten Tipps für Ihren Goldkauf